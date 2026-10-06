ב־7 באוקטובר, כשהייתה בממ"ד עם בעלה ובתה התינוקת, בעלה קיבל הודעה על מחבלים באופקים ויצא מיד לתחנה. "ביקשתי מחמי שיבוא לשמור על מיאל ושאלתי בקבוצה של העבודה מי יכול לאסוף אותי", היא מספרת. "

רנ"ג יהודה קאדר