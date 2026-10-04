"בשמחת תורה הפלוגה שלי סגרה שבת בזיקים", היא מספרת. "הטירונים היו בקושי חודשיים בצבא. התעוררתי מפיצוץ חזק והבנתי שמשהו לא תקין קורה. רצתי לחדר של הטירונים והובלתי אותם למרחב המוגן תוך כדי פיצוצים ללא הפסקה. המ"פ אדיר עבודי ז"ל כתב לסגל ברבע לשבע לתפוס עמדות ולהיות בכוננות. עדיין לא התחילו שמועות על חדירה, אבל הוא כנראה הבין. הגיעו כמויות אדירות של מחבלים, אבל רק שניים הצליחו לחדור לבסיס ושניהם נהרגו.

ניצלנו בזכות הפקודה של אדיר עבודי