ב־7 באוקטובר היא הגיעה בשש וחצי בבוקר לאבטח את מסיבת הנובה כעבודה נוספת בשכר, בדיוק כשהתחילו היירוטים. "מפקד הכוח הפסיק את המסיבה, עברנו בין האוהלים והתחלנו לקפל אנשים", היא מספרת. "בזכות הפקודה שלו כאלפיים מבלים הצליחו לצאת מהמתחם עוד לפני שהכול קרה. לקראת עשרה לשבע התחלנו לשמוע יריות ולא הבנו מה זה. כבר שמענו על החדירה בשדרות, אבל לא תיארנו לעצמנו שהם יגיעו עד אלינו. לקראת 8:50 התחילו להגיע אלינו פצועים לחפ"ק, וסיפרו שיש גם הרוגים. היה לנו אמבולנס אחד שכבר יצא עם פצועים, הזעקנו עוד אמבולנסים ולא הבנו למה הם לא מגיעים. פתאום שמענו בקשר 'אללה אכבר' והבנו שהמחבלים השתלטו על ניידות.

השוטרת דבי אברהם ז"ל

, שתפעלה את החפ"ק, אמרה לי, 'אין צבא, אנחנו לבד. מפה אנחנו לא יוצאות', ולצערי היא לא שרדה. התקשרתי לבעלי, אמרתי לו שיש מחבלים ושיורים עלינו. הוא אמר, 'אני בדרך אלייך'. הוא הצליח להגיע עד

הבית של רחל אדרי