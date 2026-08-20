איך מגיעה בחורה בת 21, שגרה אצל ההורים בהוד השרון, לבנות אימפריית מניקור ולהציג רשימת לקוחות עם שמות כמו גל גדות, רותם סלע, יעל גולדמן, מאיה ורטהיימר ורוסלנה רודינה? את השאלה הזו יש להפנות למניקוריסטית יובל ליבנת, שבשש השנים האחרונות מטפחת את הציפורניים של מבחר סלבס בביצה.

ליבנת נכנסה לתחום כבר בגיל 15. "לא הייתי התלמידה הכי קלה", היא מספרת. "ההורים ניסו לעזור לי למצוא משהו שאני טובה בו. בתקופת הקורונה הלכתי לקורס לק ג'ל של ארבע שעות, ממש כמו חוג, והתאהבתי בתחום". משם היא התקדמה לעוד קורס ועוד השתלמות, פתחה עמוד אינסטגרם של עבודותיה והחלה לקבל לקוחות. "התחלתי לפרסם את עצמי, אבל בסופו של דבר מה שעבד היה שזה עבר מפה לאוזן. לקוחה אחת המליצה לשנייה, וככה העסק גדל".

איך הגיעו אלייך כל המפורסמות? "הלקוחה המפורסמת הראשונה שלי הייתה מאיה ורטהיימר. המפיקה שלה פנתה אליי, אני אפילו לא יודעת בדיוק איך היא מצאה אותי. אחר כך מאיה העלתה אותי באינסטגרם, יעל גולדמן הגיעה והיא המליצה לגל גדות. משם זה המשיך להתגלגל. רוסלנה רודינה, למשל, הגיעה דרך מיכל הקטנה. הן חברות, נפגשות בהפקות ורואות אחת אצל השנייה את הציפורניים".

4 צפייה בגלריה עם רותם סלע ( צילום: אלבום פרטי )

איך העבודה עם גל גדות? "היא מקסימה וכיף לעשות לה ציפורניים. היא אוהבת סגנון קלאסי עם בסיס נקי. בכלל, רוב הסלבס שבאות אליי אוהבות סגנון קלאסי ועדין. הן לא עושות דברים משוגעים".

איפה את מקבלת אותן? "יש לקוחות שאני באה אליהן הביתה, כמו גל גדות, ויש כאלה שבאות אליי לקליניקה, שנמצאת ביחידת דיור בבית של ההורים. לפעמים אני מגיעה לסטים של צילומים. ברותם סלע, למשל, טיפלתי פעם אחת והגעתי עד לסט הצילומים של הפרסומת שלה לאל על".

יש להן הנחת סלב? "אין אצלי דבר כזה. כולן אצלי שוות ואני לא מסתכלת על אף אחת בצורה שונה. מבחינתי אין הבדל בין לקוחה מפורסמת ללא מפורסמת. כולן מגיעות, יושבות ומדברות. הלקוחות המפורסמות תמיד פרגנו לי והתייחסו אליי בצורה מדהימה".

4 צפייה בגלריה עם יעל גולדמן ( צילום: אלבום פרטי )

בעוד הסלבס מעדיפות מראה מעודן, עמוד האינסטגרם של יובל מציג צד אחר לגמרי: ציפורניים ארוכות במיוחד, ציורים מורכבים, אבנים, יהלומים ודמויות כמו ספיידרמן. "מדובר בבניית ציפורני אקסטרים, תחום שאני מפתחת בעיקר כדי לאתגר את עצמי ולהתבלט. זה לא משהו שאני עושה ביומיום ללקוחות, אלה יותר עבודות ראווה וציפורניים לתחרויות. אני טסה ללמוד אצל מורים בחו"ל ומנסה בכל פעם לשבור את תקרת הזכוכית של עצמי. השתתפתי בתחרויות בתחום וזכיתי בשתי מדליות".

במקביל לעבודה השוטפת, ליבנת עברה הכשרה כמדריכה ומעבירה בקליניקה שלה קורסים והשתלמויות, "גם לבנות שנמצאות בתחילת דרכן וגם השתלמויות מתקדמות. עברתי קורס להכשרת מדריכות מטעם NSI העולמית, שבמסגרתו הוסמכתי לתת תעודות הסמכה".

4 צפייה בגלריה ציפורני אקסטרים של יובל ( צילום: אלבום פרטי )

סיפרו לי שאת מקבלת לקוחות גם בשעה שש בבוקר. "נדיר ממש שאקבל בשש. בדרך כלל אני מתחילה לעבוד בשבע".

נשים מוכנות להתייצב בשעה כזו למניקור? "כן, דווקא הרבה אוהבות את זה כי נוח להן לבוא לפני העבודה. לפעמים אני מסיימת לעבוד רק בשמונה או בתשע בערב. הצלחה לא מגיעה רק כי עשית קורס. צריך להתאמן, להשקיע ולעבוד קשה. אני אוהבת מאוד את מה שאני עושה וזה הכי חשוב".