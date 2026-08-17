חגית ארצי (52), מטפלת מינית ותרפיסטית באמנות. נשואה בשנית ואם לשלושה, גרה בחדרה.

היי חגית. מה התלונה הכי נפוצה שאת שומעת בקליניקה מנשים בגיל המעבר? "בשנות הפריון נשים רבות עסוקות באימהות ובגידול הילדים, וכשהשלב הזה מסתיים עלולה להיווצר תחושה של אובדן. הרבה מטופלות מספרות על ריחוק מבן הזוג ופגיעה במיניות בעקבות העזיבה של הילדים את הבית".

מעניין. למה זה קורה? "אחרי שבמשך שנים החיים הזוגיים התנהלו סביב הילדים, העזיבה שלהם יכולה לחשוף ריחוק בין בני הזוג שכבר היה קיים. פתאום אין את העיסוק המשותף הזה, יש יותר מקום בבית ולפעמים בני הזוג אפילו עוברים לחדרים נפרדים. יש זוגות שמגלים שהקשר נהיה פחות מעניין או שהמשיכה נשחקה".

איך עוד גיל המעבר משפיע על המיניות? "בגיל הזה יש כמובן שינויים פיזיים: יובש בנרתיק, עייפות, גלי חום ושינויים הורמונליים, שעלולים להשפיע על החשק המיני ועל דימוי הגוף. חוויה מינית כואבת יכולה להרחיק. אם בפעם האחרונה שקיימנו יחסי מין הייתה חדירה לא נעימה, טבעי שלא נרצה לחזור על זה. מכאן עלול להיווצר מעגל שבו נמנעים ממגע, והמרחק בין בני הזוג הולך וגדל".

2 צפייה בגלריה חגית ארצי. "יש זוגות שמגלים שהקשר נהיה פחות מעניין או שהמשיכה נשחקה" ( צילום: אלבום פרטי )

האם נשים בגיל המעבר מרגישות לפעמים שהן כבר לא אמורות לעסוק במיניות? "בהחלט. עדיין קיימת תפיסה חברתית שלפיה מיניות שייכת בעיקר לצעירים, ושאישה בגיל הזה כבר לא אמורה להתעסק בה. לפעמים נשים שואלות את עצמן אם מותר להן להיות מיניות, לחקור, ליהנות או להתחיל זוגיות חדשה. אני פוגשת גם נשים שהתגרשו וצריכות להיכנס מחדש לעולם ההיכרויות. הן מתלבטות אם לפתוח פרופיל באפליקציה, חושבות מה הילדים יחשבו ומה מקובל בגילן. חלק מהעבודה הוא לשחרר את הדעות הקדומות ולהבין שמותר לחגוג את המיניות בכל גיל".

גיל המעבר יכול דווקא להביא לפריחה מינית? "בוודאי. כשהעיסוק היומיומי בילדים יורד, משהו משתחרר. פתאום נוצר יותר זמן לעצמי, לזוגיות ולהנאה. נשים רבות מגיעות לשלב הזה כשהן בטוחות יותר בעצמן, מבוססות יותר מבחינה מקצועית וכלכלית ומודעות יותר לצרכים שלהן. יש גם חופש מהחשש להיריון, ואצל נשים דתיות שכבר לא מקבלות וסת יש לעתים גם שינוי משמעותי סביב שמירת הנידה. כך נפתח מרחב חדש שבו אפשר לקיים יחסי מין בלי אותן מגבלות".

מה אפשר לעשות כשהיובש או הכאבים פוגעים ביחסי המין? "קודם כול, לא להתעלם מהכאב ולא לנסות להמשיך כרגיל. אפשר לפנות לגינקולוגית ולבדוק אילו פתרונות מתאימים, ובמקרים מסוימים להיעזר גם בפיזיותרפיה של רצפת האגן. חשוב למצוא חומר סיכה מתאים ולהקדיש יותר זמן למגע, לקרבה ולמשחק מקדים, במקום לחתור מיד לחדירה.

"יחסי מין לא חייבים להיראות כפי שנראו בעבר. הגוף משתנה, ולכן גם המיניות יכולה להשתנות. המטרה היא לא לשחזר בדיוק את מה שהיה, אלא לגלות מה נעים ונכון עכשיו".

"אני מציעה לנשים לבדוק קודם כול עם עצמן מה נעים להן כיום, ורק אחר כך להעביר את המידע הזה לבני או לבנות הזוג"

מה את מציעה לנשים בגיל הזה שמתקשות לחוות אורגזמה? "זה הזמן לחקירה מחודשת. יכול להיות שבעבר היה קל יותר להגיע לאורגזמה בדרך מסוימת, ועכשיו הגוף זקוק למגע אחר, לקצב אחר או ליותר זמן. אני מציעה לנשים לבדוק קודם כול עם עצמן מה נעים להן כיום, ורק אחר כך להעביר את המידע הזה לבני או לבנות הזוג.

"לא צריך לראות בשינוי כישלון. זהו מעין אתחול מחדש של המערכת. המיניות לא נעלמת, היא פשוט מבקשת שנלמד אותה מחדש".

איך הטיפול באמנות משתלב בעבודה שלך כמטפלת מינית? "הוא מכניס חשיבה יצירתית ומאפשר להבין שאין דרך אחת נכונה לחוות מיניות. אחד הכלים שאני אוהבת הוא 'ציר זמן מיני', שבאמצעותו אנחנו מתבוננות במיניות לאורך החיים ובודקות אילו חוויות, אמונות או קשיים מהעבר משפיעים על ההווה.

"גיל המעבר יכול להיות זמן מתאים לטפל בנושאים שנדחקו הצידה במשך שנים. פתאום יש יותר פניות, מודעות וביטחון, ואפשר לומר: עכשיו הזמן שלי להבין מה אני רוצה וליצור לעצמי נוסחה חדשה".