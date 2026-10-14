הבוקר הזה, בסוף נובמבר , עדיין נאחז בזנב הקיץ. מעל גוזייה בצבע גוף לבשתי חולצה לבנה, קצרת שרוולים ובעלת מפתח וי, וג'ינס שחור בגזרה צמודה ולא עדכנית - שנשים בגילי עדיין מחבבות. אספתי את שערי ברשלנות מכוונת וצבעתי את ריסיי. מה הטעם. התבוננתי בראי שעל הקיר - זו אישה שמדממת מדי חודש. היום, אחר הצהריים, כשאשוב לביתי - תשתקף בו אישה בזמן מעבר. המחט החלה לטפטף את הנוזל האדום אל תוך הווריד שלי, והכול כבר נקבע. לא פחדתי למות. פחדתי להיות לא יפה. פחדתי שאתה כבר לא תביט בי ככה. פחדתי להפסיק לרצות בך. ובאף אחד. לעולם. גם את זה הם ייקחו לי. ועוד קצת זמן, אם הכובע קרח לא יעבוד, גם לא יהיה לי שיער על הראש, ובטח שלא גבות ולא ריסים, ועוד קצת זמן גם ציצי אחד ושלוש בלוטות פחות. אבל כל זה טפל, בטל בשישים, הערת שוליים. וטיף טיף טף - ממשיכה לטפטף המחט. קר לי נורא. שיכנו אותי בחדר של הצעירים. מתברר ש־44 זו עדיין אישה צעירה, לפחות במובנים מסוימים. מבעד לחלון אשפוז היום רואים איש, מטופטף כמוני, חבוש כובע צמר אפרפר ולבוש חליפת טרנינג כתומה ומבריקה, הגדולה עליו בשתי מידות לפחות. הוא יושב על ספסל, כפוף קדימה, ומעשן סיגריה לצד מכונות חטיפים ושתייה קלה. לא מעשנת. לא שותה. לא עשיתי ולא עושה. והנקתי את הילדים עד גיל צבא. ואוכלת רק קינואה אורגנית מונבטת שגדלה בערבות הקקמייקה, דוקטור. לא עזר. ואם הם היו אומרים לי: מאוחר מדי. ויש לך, נגיד, שלושה חודשים - הייתי שוקדת, כמובן, על סרטונים ומכתבים לימי ההולדת ולחתונות הילדים. ומזמינה צבעי לסייד את קירות הדירה. ולאחר מכן קונה ספה נורמלית לסלון, במקום הדו־מושבית, הקרועה בתחתיתה והמוכתמת בנוזלי מזון וגוף. וטסה לניו זילנד. ומשם ליפן. לבד. הסר דאגה מלבך, בעלי. את המינוס יכסה הביטוח לאחר לכתי. ונגיד שהם היו אומרים: שבוע. אם כך, ביום הראשון אני שבה מהבשורה ואוספת את הילדים מוקדם מהמסגרות. אנחנו יושבים להכין שיעורי בית, מכינים מוביילים של כוכבים וירח, ואופים יחד עוגיות שוקולד צ'יפס. ובערב, הפתעה משפחתי שלי. הזמנתי את הסושי והמוקפץ מהמסעדה ששמורה לאירועים חגיגיים, וארבעתנו נישב לשולחן, שמחים ועליזים, ונקנח בקילו גלידה איטלקית. ואז מגיעה שעת השינה, והם משתוללים והולכים מכות, ובעלי מרעים קולו ומאיים, אבל אני צוחקת ומתמוגגת. מצמידה כפותיי זו לזו: ילדינו המקסימים והיפים, יצירתנו המשותפת. ואחרי שהכול שוקט, כשגופיהם הקטנים מכורבלים במיטותיהם מתחת למוביילים, אנחנו על ספת הרווקות הקרועה והמוכתמת. אני מבקשת ממנו לעצור לרגע פרק בסדרת דוקו־רצח כלשהי ומספרת לו. והוא חובק את פניו בידיו וממרר בבכי. בעדינות מורידה את אצבעותיו הלחות, ופוערת עיניי אל תוך עיניו, וברוך מבקשת ממנו למצוא אישה בשנה השנייה למותי - אלמנה עם ילדים בגילים תואמים לשלנו (זו לא תהיה בעיה - המלחמה הקלה על כך). וביחד הם יהיו משפחה שמחליטה בכל יום מחדש לבחור בחיים, ויוצאת לקמפינג בסוכות ובפסח עם החברים הקבועים, ועושה על האש במרפסת המרווחת בדירת הקבלן החדשה והמודרנית שלה, עם התקרות הנמוכות. ובשעה מאוחרת, כשהבית רוגע, בסלון השמנת שבו מוצבת ספת השזלונג הענקית, הכורסאות התפוחות והשטיח השעיר שנקנו כחליפה אחת - ישתו כוס יין אדום, בעלי ואשתו המתולתלת, ויחלקו את יומם. ומולם, על השידה לצד הפמוטים, תניח שתי תמונות: אחת שלי (כבר בחרתי), והשנייה של בעלה, גיבור ישראל המת. בבוקר היום השני מגיעה לעבודתי. "איפה היית אתמול? לא היית זמינה". היה לי עניין משפחתי, אדון מנהל. וכעת, יושבת בכיסאי, זקופה ולבבית, מטפלת בכל פנייה, ומרוקנת את מגש המסמכים, חותמת ומתייקת. שולחת תזכורות אחרונות ומעדכנת את היומן. מסדרת את השולחן ואת המגירות. מכניסה לתיקי את קרם הידיים, שפתון הלחות ותמונות הילדים. משאירה את הציטוטים הנעוצים על המחיצה המרופדת בבד כחול דהוי: "הדבר היחיד שבטוח הוא שינוי".