ארוחת בוקר
לעידוד הפרשת הורמון השובע GLP-1: קערת מוזלי המכילה יוגורט + שיבולת שועל + אוכמניות + פשתן טחון + אגוזים.
- יוגורט: החלבון תורם להפרשת GLP-1 ומאט את התרוקנות הקיבה וכך מאריך את תחושת השובע.
- שיבולת שועל: הסיבים המסיסים, ובעיקר בטא גלוקן, תורמים להפרשת GLP-1 במעי.
- אוכמניות: הסיבים והפוליפנולים תורמים לפעילות הורמוני השובע, ובהם GLP-1.
- פשתן טחון: הסיבים מעובדים על ידי חיידקי המעי ותורמים להפרשת GLP-1.
- אגוזים: השומן והחלבון תורמים להפרשת הורמוני השובע, כולל GLP-1.
ארוחת צהריים בשרית
לאיזון האינסולין: חזה עוף + קינואה + סלט גדול + טחינה.
- ירקות: מומלץ להתחיל בהם. הסיבים מאיטים את ספיגת הפחמימות וממתנים את העלייה בסוכר ובאינסולין.
- חזה עוף: רצוי לאכול אחרי הירקות. החלבון ממתן את העלייה בסוכר אחרי הארוחה וכך מפחית את הדרישה המהירה לאינסולין.
- קינואה: השילוב של פחמימה, סיבים וחלבון תורם לעלייה מתונה יותר בסוכר ובאינסולין.
- טחינה: השומן מאט את התרוקנות הקיבה ואת ספיגת הפחמימות, וכך ממתן את תגובת האינסולין.
ארוחת צהריים צמחונית
- לאיזון האינסולין: עדשים + קינואה + ירקות קלויים + טחינה.
- ירקות: מומלץ להתחיל בהם. הסיבים מאיטים את ספיגת הסוכר וממתנים את תגובת האינסולין.
- עדשים: החלבון, הסיבים והעמילן העמיד תורמים לעלייה מתונה יותר בסוכר ובאינסולין.
- קינואה: הסיבים והחלבון שבה מאיטים את ספיגת הפחמימות ותורמים לתגובה אינסולינית מתונה יותר.
- טחינה: השומן מאט את ספיגת הפחמימות וממתן את העלייה בסוכר ובאינסולין.
ארוחת ערב
להפחתת ההפרשות של הורמון הרעב גרלין: חביתה + קוטג' או גבינה + לחם מלא + סלט + אבוקדו.
- ירקות: מומלץ להתחיל בהם. הנפח והסיבים תורמים לתחושת מלאוּת.
- ביצה: החלבון תורם לירידה בגרלין אחרי הארוחה ומאריך את השובע.
- גבינה 5% שומן: החלבון תורם לדיכוי הגרלין ולהפחתת הרעב אחרי הארוחה.
- לחם מלא: הסיבים מאיטים את העיכול ותורמים לתחושת שובע ממושכת יותר.
- אבוקדו: השומן והסיבים מאיטים את התרוקנות הקיבה ותורמים לשובע ממושך.
הכותבת היא דיאטנית קלינית, M.Sc ומאסטר NLP לבריאות ולהרזייה.