אחרי עשרות שנים של דיאטות שלא צלחו, המלהקת ואשת התקשורת אמירה בוזגלו החליטה ללכת עד הסוף: לעבור ניתוח לקיצור קיבה. למרות ההחלטה הנחושה, במשך שנה תמימה דחתה את מועד הניתוח. "מתתי מפחד", היא מספרת. "התבחבשתי על תאריך, קבעתי את הניתוח שלוש פעמים וביטלתי".

צפו: אמירה בוזגלו מספר על הניתוח שעברה ( כתבת וידאו מלי זיידמן, צילום: אוריאל כהן )

למה? "בדברים גורליים אני מתייעצת עם האסטרולוגית חני שוימר. בקטע הזה אני לא מתפשרת, כי אני בן אדם רוחני מאוד. קבעתי לאוקטובר 2024, ואז הזמינו אותי למשלחת הסברה שנסעה להרווארד וביטלתי. דחינו לאפריל 2025, ואז אמא שלי נפטרה. דחינו ליוני וזה בוטל בגלל איראן. בפעם הרביעית אמרתי, 'אין, אני חייבת לקפוץ למים'. חני אמרה ש־13 באוקטובר זה תאריך מאוד חזק רוחנית, לא רק לי, לכל עם ישראל. בזמן שנכנסתי לניתוח שוחררו כל החטופים החיים שנותרו בשבי".

בתוך חצי שנה השילה בוזגלו 51 קילו, והיד, כמו שאומרים, עוד נטויה. "אני כבר מרוצה, אבל אשמח לרדת עוד קצת, נגיד עוד 15 קילו מספיק לי. יש נשים שהמשקל הנוכחי שלי יהיה גבוה מאוד מבחינתן, אבל אני מרגישה קייט מוס", היא צוחקת.

אבל מה קרה פתאום? כל השנים אמרת שאין לך שאיפות להיות רזה. "כי כל השנים היה לי סבבה. עפתי על עצמי, אפילו עשיתי קמפיינים לפלאס סייז, כולל הלבשה תחתונה. אני זוכרת שפעם בצילומים הסתכלתי במראה ואמרתי, 'יו, כמה השמנתי, 3-2 קילו פחות ואני מסודרת', ומישהו שם צחק: 'את רצינית? כמה בן אדם יכול לעוף על עצמו?'.

"תגידי שאני חיה בסרט, אבל הייתי ילדה יפה, כך לפחות חוויתי את עצמי. התהלכתי בעולם כמישהי שנראית טוב. אמא שלי תמיד אמרה לי שאני הכי יפה בעולם. מה את חושבת? איך מגיעים לביטחון עצמי כזה? רק מאמא".

4 צפייה בגלריה "כבר לא היה לי נוח במידות של עצמי" ( צילום: ענת מוסברג )





אז מה קרה שהחלטת לרזות? "הגוף שלי השתנה. עברתי טיפולי פוריות, הרבה הורמונים, היו לי שבעה הריונות ושתי לידות. כבר לא היה לי נוח במידות של עצמי. מצד אחד אני אמא הכי פעילה שיש, המשקל מעולם לא היווה לי עניין או סיבה לא לעשות דברים עם הילדים. אני עולה איתם על מתקנים בלונה פארק חופשי. אבל בסוף נהיה לי קשה בגלל הכובד. יום אחד הרגשתי כאב בכף הרגל, והאורתופד לא ראה שום בעיה. שנתיים הלכתי עם הכאב, וברגע שירדתי במשקל הוא נעלם. זה רק אומר כמה עומס היה עליי".

היית ילדה שמנה? "לא שמנה ולא רזה, מלאה במקומות הנכונים (צוחקת). הייתי ספורטאית, שיחקתי כדורסל עד גיל 15 וזה איזן את המשקל. אבל יום אחד נפצעתי בברך, זה השבית אותי לתקופה והתחלתי להשמין. לצבא התגייסתי במשקל 73 קילו, והשתחררתי אחרי שלוש שנים במשקל של כמעט מאה".

"כל הדרך לאמא התפללתי, אמרתי, 'אמן שאת עוד פעם מרגיזה אותי שאת לא עונה, אמן שיהיה לי על מה לריב איתך'. היא מתה מות צדיקים, אבל מה זה עוזר לי?"

ניסית דיאטות? "מה לא ניסיתי? כל החיים אני עולה ויורדת. אני לא מאלה שאוכלות רק כרוב או תפוח ביום. עשיתי תהליכים בריאים: 'אמא חטובה', גמילה מגלוטן וסוכר. אבל לא הצלחתי מעבר לשנה. לא הייתי צריכה להוריד רק עשרה קילו, ולהוריד 60-50 קילו בדיאטה זה חסר סיכוי, בטח בגיל שלי".

מה בנוגע לזריקות? "ניסיתי אוזמפיק וזה החזיק בדיוק שבוע. זה שיבש אותי, ואני בן אדם מאוד בריא בנפשו. ערער אותי לגמרי".

איך נראית הצלחת שלך היום לעומת קודם? "אני אוכלת מצוין ואוכלת הכול, אבל מעט. אם פעם הייתי יורדת על חצי מגש פיצה לפחות, היום שניים־שלושה ביסים מספיקים. הרבה פעמים אנשים שמנים מוצאים באוכל נחמה, ואחרי ניתוח כזה הם נהיים עצובים. אני דווקא נהייתי מאושרת יותר, כי זו הייתה הפעם הראשונה שהאוכל הפסיק לנהל אותי. תחושת שחרור מהבפנוכו של הנשמה".

4 צפייה בגלריה "שנתיים הלכתי עם כאב בכף רגל, ברגע שירדתי במשקל הוא נעלם" ( צילום: שי כהן ארבל, סגנון: לימור מאיה ריחאנה )

כבר החלפת מלתחה? "עוד לא, אני עדיין לא קולטת שאני שם. עברתי דירה לפני חודשיים ומסרתי 12 שקים של בגדים, ואני מדברת איתך על בגדי מעצבים, חלק עוד עם האטיקט. עשיתי שינוי באורח החיים. אני עושה הליכות, לקחתי מאמנת כושר ופעמיים בשבוע אני עושה אימוני כוח".

את מצטערת שאמא שלך לא זכתה לראות אותך ככה? "אני כל הזמן חושבת על זה, איך היא הייתה שמחה. אם הייתי מקבלת שקל על כל תגובה באינסטגרם, כבר לא הייתי צריכה לעבוד. שואלים אותי 'מה עשית?', ואני אומרת לכולם 'בקרוב תדעו'. אני יוצאת עכשיו בפעם הראשונה מהארון".

בוזגלו חייבת להבריק

בוזגלו (45) נחשבת לאחת המלהקות המוערכות והחזקות בתעשיית הבידור והטלוויזיה בישראל. במהלך שני העשורים האחרונים ליהקה עשרות סדרות, סרטים ותוכניות. בימים אלה אפשר לראות על המסכים כמה פרויקטים שלה, ובהם, כאמור, העונה החדשה של "מחוברים", הסדרה המדוברת "הפשוטע" וסדרת הילדים "תראו אותי". שלושה סרטים שליהקה הוקרנו במסגרות שונות אך טרם עלו בבתי הקולנוע: "הסתברות לאהבה" עם יהורם גאון ומשי קלינשטיין, "הבדחן" עם שולי רנד ו"לב זהב" בכיכובה של חן אמסלם. כרגע היא מלהקת את הסדרה הבינלאומית The Therapist של יוצרי "פאודה", ליאור רז ואבי יששכרוף; את הסדרה "כוח עליון" של הבמאי מני יעיש, שמיועדת לכאן 11 ואת הסדרה "אל סופא" של הבמאית לי גילת. בנוסף היא משתפת פעולה עם ערוץ 16 החדש, כולל הבאת טאלנטים ופיתוח תוכן.

"פעם בצילומים הסתכלתי במראה ואמרתי, 'יו, כמה השמנתי, 3-2 קילו פחות ואני מסודרת', ומישהו שם צחק: 'את רצינית? כמה בן אדם יכול לעוף על עצמו?'"

היא נולדה וגדלה בשכונת התקווה, בת יחידה לאם חד־הורית. למדה בתיכון עירוני ט' ביד אליהו במגמת מדעים, ובצבא שירתה כקצינת חינוך במודיעין שדה. אמה, דינה בוזגלו, שנפטרה לפני כשנה וחצי, מעולם לא נישאה לאביה והקשר עם האב נותק כשאמירה הייתה בת ארבע. "אין לי שום זיכרונות ממנו ומעולם לא ביקשתי לברר עליו. אני לא יודעת איפה הוא וזה לא מעסיק אותי", היא מספרת.

4 צפייה בגלריה אמירה בוזגלו עם אמה, דינה ז"ל ( צילום: ערן חן )

האם, שהייתה בת 70 במותה, נמצאה ללא רוח חיים בביתה בערב חג שני של פסח בשנה שעברה. "אנחנו לא יודעים ממה היא נפטרה, כנראה מדום לב או אירוע מוחי", היא מספרת. "היא הייתה אצלי שבוע לפני כן, בערב ליל הסדר. באה עם מלא קופסאות אוכל, אבל היא לא נראתה טוב. בדרך כלל היא הייתה מתוקתקת, ובאותו יום היא נראתה עייפה ומוזנחת.

"בערב חג שני היא הייתה אמורה לבוא איתנו לארוחת חג אצל חמותי בבאר שבע. צלצלתי אליה בצהריים לראות שהיא לא מבריזה, והיא לא ענתה לטלפון. הייתי צריכה לעשות פרזנטציה לפרסומת, אז אמרתי למשה שייסע להביא אותה אלינו, שניסע כולנו מפה. הוא נסע עם הילדים, דפק לה בדלת והיא לא פתחה. קיוויתי שאולי היא קפצה לשוק או לסידורים של ערב חג. שאלתי את משה אם יש כביסה על החבל, שיבדוק אם היא רטובה או יבשה. אמא שלי לימדה אותי שלא משאירים כביסה יבשה על החבל. כשהוא אמר לי שהכביסה יבשה, ידעתי שקרה משהו. טסתי אליה ובדרך צלצלתי למכבי אש. כל הדרך התפללתי, אמרתי, 'אמן אמא שאת עוד פעם מרגיזה אותי שאת לא עונה, אמן שיהיה לי על מה לריב איתך כשאגיע'. היא מתה מות צדיקים בשביעי של פסח, אבל מה זה עוזר לי?".

"הרבה פעמים אנשים שמנים מוצאים באוכל נחמה, ואחרי ניתוח כזה הם נהיים עצובים. אני דווקא נהייתי מאושרת יותר, כי זו הייתה הפעם הראשונה שהאוכל הפסיק לנהל אותי"

מה אמא שלך עשתה בחיים? "היא עבדה בכמה עבודות, בעיקר בניקיון ובטיפול בקשישים. היא גידלה אותי בלי מזונות, ותמיד אמרה, 'רק שלא נזדקק לביטוח לאומי'. לא היה חסר כלום בבית, אבל התפאורה הייתה קשת יום. הבניין שגרתי בו והשכונה שגרתי בה - את אומרת, מי גר בדבר כזה? אבל בפנים, בתוך הבית, היה לי ארמון של דיסני.

"כמזרחית מהשכונה תמיד הרגשתי שאני צריכה להוכיח את עצמי יותר, בגלל זה הלכתי למגמת מדעים, אפילו שלפעמים השתעממתי. הייתה בי הבנה פנימית עמוקה שאני, בוזגלו, חייבת להבריק. בצעירותי חשבתי שיום אחד בטח אשנה את שם המשפחה לבל או בר. אפילו לא ידעתי להגיד לעצמי למה, אבל משהו בשם הזה בוזגלו צלצל לי לא טוב".





המוות של אמא לא עשה לך חשק להכיר את אבא? "זה עבר לי בראש באותו רגע, והחלטתי שלא. זה לא מסקרן אותי. לפני שהכרתי את משה שאלתי את הפסיכולוגית שלי, ד"ר רחלי גורדין, אם היא חושבת שבשביל להקים משפחה משלי אני צריכה לפגוש אותו כדי לעשות קלוז'ר. הגענו למסקנה שאנחנו יכולות לעשות את הקלוז'ר הזה גם בלעדיו".

את יודעת מה קרה ביניהם ולמה הם נפרדו? "לא, אבל אני סומכת על אמא שלי שאם היא לא סיפרה לי, היא כנראה ידעה למה. חשבתי שאולי היא תשאיר לי תשובות במזוודה, כמו דפנה ארמוני, אבל לא הייתה מזוודה וגם לא תמונות שלו".

את לא סקרנית לדעת אם יש לך אחים? "כשאת שואלת את זה ככה, זה נשמע כאילו כן, אבל תכלס לא. אני יודעת שקשר דם הוא חזק מהכול, אבל גם לקשר דם צריכה להיות איזו אחיזה במציאות".