ההכנה
1. מחממים את התנור ל־200 מעלות במצב טורבו. מרפדים את תבנית התנור בנייר אפייה.
2. שמים בקערה את המיונז, החרדל, הדבש (או הסילאן), הפפריקה, אבקת השום, מלח ופלפל ומערבבים היטב. מוסיפים את נתחי הפרגית ומערבבים עד שהם מצופים היטב ברוטב.
3. שמים בקערה נפרדת את פירורי הלחם והשומשום ומערבבים. מצפים את הנתחים בתערובת ומניחים אותם בתבנית, בשכבה אחת ובמרווחים זה מזה.
4. בעזרת מברשת סיליקון, מטפטפים שמן על נתחי הפרגית (בזהירות וללא מגע, כדי לא לפגוע בציפוי).
5. אופים 20 דקות, הופכים את הנתחים וצולים עוד כ־3 דקות, עד שהנאגטס רכים ועשויים גם מבפנים (פותחים אחד ומוודאים שהנתח לבן). מוציאים, מצננים קצת ומגישים.
- איך שומרים? המנה במיטבה כשהיא טרייה. שאריות אפשר לשמור עד 3 ימים, במקרר, ולחמם בתנור.