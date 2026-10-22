נאגטס פרגיות אפויים
כשר
בשרי
זמן הכנה
20 דקות
זמן כולל
40 דקות
דרגת קושי
קלה
כמות מצרכים
11
נאגטס פרגיות אפויים
(צילום: שרית גופן, סגנון: ענת לבל)
מצרכים
5
סועדים
לוח המרת מידות
סמנו והוסיפו מצרכים לרשימת הקניות
בחר הכל
1 קילו פרגיות, חתוכות לקוביות
3 כפות גדושות מיונז
1 כף חרדל גרגירים
1 כפית דבש או סילאן
1 כפית פפריקה מתוקה
1 כפית אבקת שום
מלח
פלפל שחור גרוס
3/4 1 כוסות פירורי לחם
1/4 כוס שומשום
שמן קנולה
0
פריטים נוספו לרשימת הקניות
ההכנה
1. מחממים את התנור ל־200 מעלות במצב טורבו. מרפדים את תבנית התנור בנייר אפייה.
2. שמים בקערה את המיונז, החרדל, הדבש (או הסילאן), הפפריקה, אבקת השום, מלח ופלפל ומערבבים היטב. מוסיפים את נתחי הפרגית ומערבבים עד שהם מצופים היטב ברוטב.
3. שמים בקערה נפרדת את פירורי הלחם והשומשום ומערבבים. מצפים את הנתחים בתערובת ומניחים אותם בתבנית, בשכבה אחת ובמרווחים זה מזה.
4. בעזרת מברשת סיליקון, מטפטפים שמן על נתחי הפרגית (בזהירות וללא מגע, כדי לא לפגוע בציפוי).
5. אופים 20 דקות, הופכים את הנתחים וצולים עוד כ־3 דקות, עד שהנאגטס רכים ועשויים גם מבפנים (פותחים אחד ומוודאים שהנתח לבן). מוציאים, מצננים קצת ומגישים.
  • איך שומרים? המנה במיטבה כשהיא טרייה. שאריות אפשר לשמור עד 3 ימים, במקרר, ולחמם בתנור.