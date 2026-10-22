1. מחממים את התנור ל־200 מעלות במצב טורבו. מרפדים את תבנית התנור בנייר אפייה.

1. מחממים את התנור ל־200 מעלות במצב טורבו. מרפדים את תבנית התנור בנייר אפייה.

1. מחממים את התנור ל־200 מעלות במצב טורבו. מרפדים את תבנית התנור בנייר אפייה.