שרי אופיר־לביא (57), מטפלת זוגית, משפחתית ומינית, השתתפה בדוקו־ריאליטי "טיפול זוגי" בכאן 11. משתתפת בכנס האינטרנטי "יש אהבה", שיתקיים ב־17 ו־18 בנובמבר ויעסוק בתובנות ובכלים לדייטים ולזוגיות. גרושה ואם לשלוש בנות, גרה בתל אביב.

היי שרי. מה הופך את האינטימיות בתחילת הקשר למורכבת כל כך? "מצד אחד יש רצון גדול להתקרב, להרגיש אהובה, לגעת, להתחבק ולעשות סקס טוב. מצד שני, מדובר באדם זר שאני לא מכירה. גם אם הוא מוצא חן בעיניי, אין לי מושג מה הכוונות שלו, מה הוא מרגיש כלפיי ואם הוא רוצה מערכת יחסים, רק סקס או גם וגם. יש הרבה חוסר ודאות. אנחנו מגיעים למפגש עם כמיהה לקשר, אבל עדיין לא יודעים מי האדם שמולנו".

מה כדאי לברר לפני שנכנסים למיטה? "קודם כול, מה אנחנו מחפשים. יש אנשים שמצהירים מראש שהם רוצים סטוצים, ואז המפגש קם ונופל על המשיכה הפיזית ועל השאלה אם כיף יחד. כשאני מחפשת זוגיות, המשיכה חשובה, אבל היא לא הקריטריון היחיד. אני רוצה לראות אם האדם מתאים לי, אם נוח לי איתו ואם הוא ירצה לראות אותי גם אחרי הסקס.

"גם שלב החיים משנה. כשאני רוצה להקים משפחה, השיקולים שונים מאשר כשכבר יש לי ילדים ואני מחפשת זוגיות ואינטימיות. חשוב לברר אם אנחנו באותו מקום".

2 צפייה בגלריה שרי אופיר-לביא. "מגע יכול גם לומר: אתה מוצא חן בעיניי, אתה עושה לי את זה" ( צילום: אלבום פרטי )

סקס בדייט הראשון הוא מבחינתך רעיון לא טוב? "אין אמת מוחלטת. יש אנשים שקיימו יחסי מין בערב הראשון, התחתנו וחיים באושר. עם זאת, בעיניי, כששואפים למערכת יחסים מתמשכת, עדיף לא להיכנס למיטה בערב הראשון. בדרך כלל קשר טוב נבנה בהדרגה, תוך יצירה של ביטחון. הרבה נשים מרגישות יותר בנוח עם גבר שהן כבר מכירות במידה מסוימת".

"כשאני נוגעת בגוף שאני לא מכירה, זה יכול להסעיר מאוד. אבל הזרות יכולה גם להרגיש מוזרה ולא נגישה ואולי אגלה שהמגע לא נעים לי"

"זה לא אומר שצריך להתנזר. יש עוד הרבה דרכים להביע חיבה ומשיכה בלי להיכנס למיטה. מגע יכול גם לומר: אתה מוצא חן בעיניי, אתה עושה לי את זה והייתי שמחה להמשיך להיפגש. הסקס בערב הראשון יכול להיות מלא תשוקה, אבל הוא עדיין מתקיים עם אדם זר, וכדאי להביא את זה בחשבון".

סקס בתחילת הקשר באמת טוב יותר מאשר בזוגיות ארוכה? "אלה שני דברים שונים. בהתחלה יש חידוש, כיבוש וריגוש. אני נוגעת בגוף שאני לא מכירה, וזה יכול להסעיר מאוד. אבל הזרות יכולה גם להרגיש מוזרה ולא נגישה ואולי אגלה שהמגע לא נעים לי.

"יש גם רצון לעשות רושם. אני רוצה שהוא ירצה להמשיך לראות אותי, והוא רוצה להראות שהוא מאהב מוצלח. שנינו מנסים להציג את הצדדים הטובים ביותר שלנו. בהמשך, החידוש הזה נעלם, אבל יכולים להתפתח דברים אחרים שהופכים את הסקס למשובח".

למשל? "האפשרות להיות אני ולהרגיש מספיק בנוח להגיד: 'תיגע בי ככה, אני אוהבת ככה'. בתחילת קשר, אם אני לא מרגישה בנוח עם הגוף שלי, אולי ארצה להסתיר אותו או להיות בחושך. במערכת יחסים ארוכה וטובה אנחנו מקווים שכבר יש ביטחון בכך שאנחנו אהובים ורצויים כפי שאנחנו נראים. גם הנתינה שונה. אני רוצה לענג את בן הזוג כי אני אוהבת אותו וחשוב לי שיהיה לו טוב.

"ההיכרות, המחויבות והרצון להעניק מתוך קשר אוהב מוסיפים למיניות משהו שלא קיים במפגש עם אדם זר".

ואיך מחזירים את הריגוש כשכבר מכירים היטב? "אפשר לשבור שגרה, אבל דווקא זמן קבוע יחד יכול לעורר חשק. למשל, לדעת שבכל יום רביעי חוזרים מוקדם מהעבודה, משכיבים את הילדים ויוצאים לשתות בירה, לראות הצגה או ללכת על חוף הים. אחר כך חוזרים הביתה ונכנסים יחד למיטה או למקלחת. עצם ההקדשה של הזמן, האנרגיה והמשאבים לביחד שלנו בונה את החשק. אנחנו מתכוננים למפגש בגוף ובנפש, גם בלי להיות מודעים לכך. זה יכול להיות עוגן ששומר על האינטימיות גם בזוגיות ארוכה".