זה רנטי, תתכוננו: גל אמיתי לא רוצה ילדים, לא כאלה משלו. וזה לא שהוא לא רצה וחשב שיהיו לו, אבל אז הוא פגש את השחקנית אפרת דור (43), שכבר הייתה גרושה עם שניים משלה, התאהב והחליט לבחור בה בהחלטה שלמה ולוותר על ילדים ביולוגיים משלו. "נכון, אני לא רוצה ילדים משלי. זה משהו שהגיע כשהבנתי שאפרת היא האישה שלי לכל החיים", הוא מסביר. "הייתי בתפיסה המקובלת, שצריך להתחתן ולהביא ילדים, ואז הגיעה אפרת. ברגע שהיא נתנה לי משפחה וילדים גדולים, הבנתי שאני לא צריך יותר. "לאפרת יש שניים, בני 14 ו־12, והיא ואבא שלהם בהורות משותפת, כך שחצי מהשבוע הם אצלנו וחצי מהשבוע הם אצלו. גיליתי שאני לא רוצה שום דבר מעבר לזה. אני אוהב אותם וטוב בגילאים האלה, ולא מעניין אותי העניין הביולוגי. טוב לי ככה, בבית שלנו עם הילדים שלה ועם חצי מהשבוע שאנחנו זוג ויש לנו חופש מטורף, שאני לא מעוניין לוותר עליו עם איזה תינוק קטן".

( כתבת וידאו: מלי זיידמן, צילום: ליאור שרון )





להיות אל־הורי כשאתה חי בישראל זו חתיכת החלטה. "שלוש פעמים ביום אני מקבל את השיחה הזו, שמתחילה ב'אתה חייב להביא ילדים משלך' ומסתיימת ב'ילדים מביאים פרנסה', ואני עוצר אותה. אני אומר שאני לא מעוניין, ועם הזמן השתפשפתי ומצאתי את הדרך לקצר את השיחה הזו. אמא שלי מגבה אותי לגמרי, ויש לי גם אחייניות שסוגרות את הפינה של התינוקות בחיי. אני דוד מדהים לשעתיים שלמות, ואז אפשר לשלוח אותם בחזרה".

אבא בונוס

אמיתי, שחגג 40 לפני ארבעה חודשים, התחתן ביוני האחרון עם דור אחרי שנתיים של זוגיות, אבל למעשה הם מכירים עוד מהילדות. שניהם גדלו יחד בעומר, ואפרת אפילו הייתה המדריכה שלו בצופים כשהייתה בכיתה י' והוא היה ב־ו'. הם נפגשו אחרי שנים, כשהיא חיפשה מישהו לצלם איתו אודישן לסרט והוא התנדב. משם העניינים התפתחו. החתונה שלהם, אגב, נמשכה שלושה ימים ונערכה במצוקי דרגות.

"הבנתי שאפרת תעדיף את הילדים שלה על פני כל דבר אחר, ושאם הילדים לא יאהבו אותי - זה ייגמר"

בשביל שניכם זו חתונה שנייה. לא מקובל לעשות כזה קרנבל בפרק ב'. "נכון. זה היה פסטיבל אהבה של גל ואפרת, כי ככה רצינו. לא באנו לסגור פינה ולא התחתנו כי צריך להתחתן או כי אנחנו רוצים לעשות ילדים. כל אחד מאיתנו עבר דברים לא פשוטים בחייו, גם בתחום הרומנטי, ורצינו מאוד לחגוג את האהבה שלנו. רצינו גם שהילדים יהיו חלק משמעותי מזה, שיראו שאני לא רק 'חבר של אמא', ולכן הם היו בחופה, ודיברתי אליהם בחופה. זה היה חשוב לנו בעיקר בשבילם, והם שמחו ונהנו והתרגשו. ממש מרגישים בבית את השינוי - לפני החתונה ואחריה. זה דבר טכני, אבל זה הפך אותנו למשפחה פרופר. אני כבר לא בן הזוג של אמא, זה חיבר לנו את המשפחה בצורה מהממת".

4 צפייה בגלריה עם אפרת דור. "אהבת חיי" ( צילום: מתוך האינסטגרם )

מי רצה את האירוע הגרנדיוזי, אתה או אפרת? "לגמרי אני. אפרת רצתה חתונה קטנה, ואני מפיק בנשמה שלי ורציתי שיהיה מושלם. מבחינת מספר מוזמנים זו הייתה חתונה קטנה של 200 איש, אבל היו סדנאות וולנס ומוזיקה טובה ולוקיישן מדהים, והייתה חוויה.

"לפני החתונה אמרתי לאפרת שהכי חשוב לי שאנחנו ניהנה ונהיה ביחד, ובאמת לא עזבתי לה את היד לשנייה במשך שלושה ימים, וזה דבק בכולם. רקדנו עד הזריחה ברחבה גדולה ומחבקת, והיה הכול מהכול".

וירח דבש? "עשינו בברנינג מן. זה היה מיינד בלואינג, זה פסטיבל מטורף, הזיית ההזיות, אבל מאוד התחברנו לערכים שלהם - אין סחר והכול גיפטינג ושמירה על הטבע וקבלת האחר. לא שאלו אותנו מאיפה אנחנו אפילו פעם אחת, כי זה לא משנה שם. שואלים איפה אתם ישנים, כי לכולם כרגע זה הבית".

4 צפייה בגלריה "לא מעניין אותי העניין הביולוגי" ( צילום: שי פרנקו | סגנון: אייל חג'בי )

עד כמה אתה מעורב בגידול הילדים של אפרת? "אני יודע את מקומי, אני מה שאנחנו קוראים לו 'אבא בונוס'. אני מחנך בנועם. אתמול לימדתי את הילדה מה זה ביקוש והיצע ואיך קובעים מחיר, אני נותן להם ממני. בחופה אמרתי להם שהלב שלי מונח על מגש, ושהם יחליטו כמה לקחת ומתי וזה ממש מסתדר.

"זה לא בא לי ככה סתם. לקחתי מטפלת שליוותה אותי בדבר הזה, כי הבנתי שאפרת, שהיא אהבת חיי, תעדיף את הילדים שלה על פני כל דבר אחר, ושאם הילדים לא יאהבו אותי - זה ייגמר. וטפו טפו אנחנו מצליחים, יש לנו בית קסם, ואני משמש דמות גברית נוספת בחייהם והם רואים שלאמא שלהם יש מישהו שדואג לה ואוהב אותה. כיף לי מאוד עם זה וזה מספק אותי מאוד. קיבלתי את המשפחה שהייתי צריך. הם גם ילדים מהממים, אז זה מאוד עוזר, קל לי לאהוב אותם".

להחזיק לאפרת את התיק

בשנים האחרונות אמיתי כבר לא רק שחקן. בימים אלה הוא מפיק שותף במחזמר החדש של "קטנטנות", וב־13 השנים האחרונות הוא עומד בראש בית ספר למשחק מול מצלמה, עם מחזורים של כ־500 תלמידים מדי שנה ובוגרים כמו עידו טאקו, ניב שטרית, אריאל סיטבון, מאי קורץ ורבים אחרים. בימים אלה הוא גם משיק את "סטודיו קלאב" - מיזם שמחבר שחקנים לתעשייה. "זה מועדון חברים לשחקנים", הוא מסביר, "משהו שנותן להם את כל מה שהם צריכים בשביל להישאר מחוברים לתעשיית המשחק. מלהקים יכולים להיכנס ולהציע לשחקנים עבודה, הם מוזמנים לסדנאות משחק שכלולות בתוך הפלטפורמה, יש להם שם קהילה שהם יכולים לדבר ביניהם וגם לקבוע להתאמן יחד לאודישנים, ויש להם מנטורים כמו מאור זגורי ומורן מרציאנו, שאפשר לעשות איתם שיחות. מדובר בקהילה, הכשרה ומקום להזדמנויות, כי אני רוצה ששחקנים ייקחו אחריות על הקריירה שלהם. יש משהו בודד במקצוע הזה והוא גם פאסיבי, ואני רוצה ששחקנים ייטלו את המושכות לידיים".

"שלוש פעמים ביום אני מקבל את השיחה הזו, שמתחילה ב'אתה חייב להביא ילדים משלך' ומסתיימת ב'ילדים מביאים פרנסה', ואני עוצר אותה"





חגגת עכשיו יום הולדת 40, האם משבר הגיל כבר הגיע? "לא, הכול טוב. אני שמח על המקום שבו אני נמצא בגיל 40 עם אשתי היקרה, עם הילדים המדהימים שלה, עם הקריירה. יש לי 17 חברי ילדות שהם עדיין חברים שלי וחגגנו כולנו יחד. היה דיבור לנסוע לאיזה פסטיבל ואמרתי להם שאני רוצה לבוא עם אפרת, והם היו בהלם. הם אמרו לי, 'אתה אשכרה מעדיף לבוא לפסטיבל עם אשתך מאשר רק עם חברים שלך?'. אבל זה בדיוק המצב, טפו טפו טפו, הגענו בשלים לזה, זה לא סתם קרה".

4 צפייה בגלריה "קיבלתי את המשפחה שהייתי צריך" ( צילום: שי פרנקו | סגנון: אייל חג'בי )

בנות הזוג המפורסמות שלך תפסו, בזמנים מסוימים, הרבה אור זרקורים. מה זה עושה לגבריות? "בעיניי, שני שחקנים בבית אחד זה לא קשה. אנחנו אוהבים אותם דברים, אנחנו רואים הצגות וסרטים יחד, אנחנו עוזרים אחד לשני באודישנים, וזה יתרון. אני אשמח מאוד אם אפרת תהיה הכוכבת הכי גדולה בעולם, ואני אחזיק לה את התיק וגם אהיה מנהל הסושיאל שלה. כשהיא עשתה טור בינלאומי עם הסרט 'כן!' של נדב לפיד, טסתי איתה ועשיתי בדיוק את זה. צילמתי לה חומרים לסושיאל והייתי שם עבורה, וזה מעולה בעיניי".

בימים אלה, כאמור, המחזמר "קטנטנות" בהפקת אמיתי, מאור מימון ו־toMix, יוצא לסיבוב הופעות ארצי, אחרי שכבר הוצג ב"אקספו תל אביב", והרעיון הוא שהוא יועלה בעולם כולו, בכל מדינה בשפה המקומית. "אני והשותף שלי, מאור, הבאנו את הרעיון לארגנטינה והצלחנו לשכנע את הארגנטינאים ללכת על זה. אחרי הסיבוב בארץ זה יעלה שם ובברזיל, וגם ביוון מתעניינים.

"בישראל הקהל עף באוויר, זה קהל שגדל על הסדרה ומגיע עם הילדים שלו, ויש גם כאלה שלא מכירים ובאים ונהנים. אני מאוד גאה במופע ומאחל לעצמי שהוא יגיע לכל הארץ ויפגוש צופים רבים ושיקרו איתו עוד דברים גדולים. אני גם מקווה שהסטודיו ימשיך ככה ושאפרת תמשיך להיות החברה הכי טובה שלי. אלה החלומות שלי, מה צריך יותר?".

הריאיון המלא עם גל אמיתי מפרסם במוסף "לגבר" המצורף למגזין "לאשה", השבוע בדוכנים