בכל שבת אני מכינה את סלט הביצים המושלם הזה, שכולם מתמוגגים ממנו באופן קבוע. מדובר בסלט עם קסם: אני מכינה אותו בתנור ומגישה אותו בתבנית שבה הוא נאפה. כן! זה הטריק הכי כיפי בעולם: לא צריך לבשל, לא צריך לקלוף, לא צריך לגרר ומאחר שהכול קורה בתוך התבנית – גם אין כמעט כלים לשטוף. אני אוהבת להניח במרכז התבנית קובייה של גבינה מלוחה, שמעניקה לסלט קרמיות טובה ומליחות מעודנת, אבל אפשר לוותר עליה. וזה מביא אותי ליתרון נוסף של הסלט: הוא יכול להיות חלבי או פרווה (ראו בהמשך).