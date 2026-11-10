בכל שבת אני מכינה את סלט הביצים המושלם הזה, שכולם מתמוגגים ממנו באופן קבוע. מדובר בסלט עם קסם: אני מכינה אותו בתנור ומגישה אותו בתבנית שבה הוא נאפה. כן! זה הטריק הכי כיפי בעולם: לא צריך לבשל, לא צריך לקלוף, לא צריך לגרר ומאחר שהכול קורה בתוך התבנית – גם אין כמעט כלים לשטוף. אני אוהבת להניח במרכז התבנית קובייה של גבינה מלוחה, שמעניקה לסלט קרמיות טובה ומליחות מעודנת, אבל אפשר לוותר עליה. וזה מביא אותי ליתרון נוסף של הסלט: הוא יכול להיות חלבי או פרווה (ראו בהמשך).
קבלו סלט עוטף של בית ושל ימים טובים, שמשתלב בקלות בכל ארוחת בוקר. אני מאחלת לכולנו שבתות משפחתיות נעימות וטעימות.
טיפים:
- הסלט טעים כשהוא חם וגם כשהוא קר. אפשר לשמור אותו עד 3 ימים במקרר.
- את הקוטג' אפשר להחליף בגבינת שמנת, גבינה לבנה, ריקוטה למריחה או כל גבינה מתאימה.
- לגרסת פרווה, ותרו על הגבינה המלוחה והחליפו את הקוטג' ב־4 כפות מיונז.
ההכנה
1. נחמם תנור לחום של 180 מעלות, מומלץ במצב טורבו.
2. נזליף את שמן הזית בתבנית אפייה בגודל 30X20 ס"מ (או דומה) ונניח במרכזה את קוביית הגבינה. נשבור את הביצים סביב הגבינה. נפזר עליהן מעט מלח (הביאו בחשבון שהגבינה מלוחה!).
3. נכניס לתנור לאפייה של 15–20 דקות (אפשר פחות, אם אתן מעדיפות ביצים קרמיות יותר).
4. נוציא את התבנית מהתנור ונמעך את כל תכולתה בעזרת מזלג, כשהכול עדיין חם. נוסיף את הקוטג' (או את תחליפיו) ונערבב. נטעם ונוסיף מלח במידת הצורך.
5. נפזר בצל ירוק, עירית או בצל מטוגן ונגיש לשולחן לצד שאר מרכיבי הארוחה.
- אסי רוז היא נטורופתית ומומחית לקולינריה בריאה. אינסטגרם: Essyroz, בלוג: essyroz.com
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