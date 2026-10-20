"את צריכה להסתפר קצר, ללבוש גולפים שחורים, לטשטש את הנשיות". זה היה הטיפ שקיבלה נטלי זיו בתחילת דרכה המקצועית מאחת הנשים הבכירות בארגון הטכנולוגי שבו עבדה. ההיגיון שמאחורי ההצעה הזו היה פשוט, לפחות בעיני אותה מנהלת. "את אישה יפה", היא אמרה לה, "וגברים מסתכלים עלייך במקום להקשיב למה שיש לך לומר".

אלא שזיו, כיום סמנכ"לית תקשורת של המדינות הצומחות באירופה, הנורדיות וישראל, בחברת טיקטוק, לא התכוונה לבטל את עצמה כדי להקל על הסביבה. "אמרתי לה שבחיים זה לא יקרה", היא אומרת. "זה לא שהגעתי בלבוש חשוף, תמיד הקפדתי על סגנון אלגנטי ומכובד. אבל גם אם הייתי מתלבשת אחרת, אני לא אשנה את מי שאני כדי שמישהו יקשיב לי. אם יש למישהו בעיה, שיטפל בעצמו". האנקדוטה הזו אולי נשמעת כמו זיכרון מעולם ישן, אך עבור זיו היא משמשת מצפן.

אפסנתי את ייסורי המצפון את דרכה המקצועית החלה זיו בתחום משאבי האנוש בחברת אינטל. משם המשיכה להקמה ולניהול של מערכי הדוברות והתקשורת בחברות Numonyx ו־Micron Technology. בהמשך הקימה וניהלה את מערך התקשורת ב־PayPal ישראל ו־eBay, ובמשך שבע שנים עמדה בראש מערך הדוברות של כל המדינות הצומחות ב־eBay העולמית, שכלל עשרות מדינות. עם תואר ראשון במדעי ההתנהגות מאוניברסיטת בן גוריון, תואר שני בהתנהגות ארגונית מאוניברסיטת פוליטכניק בניו יורק, לימודי נשים באוקספורד ואפילו תעודת קונדיטורית מבית הספר "אסטלה", זיו מתארת תפיסת עולם מסודרת. "קודם כול, אני מנהלת את הקריירה שלי, היא לא מנהלת אותי. כשהתחלתי תפקיד, תמיד כיוונתי לתפקיד הבא וידעתי שהביצועים בתפקיד הנוכחי הם מקפצה, לא תחנה סופית. הדבר השני: אפסנתי את ייסורי המצפון. הילדים שלי גדלו יחד איתי ועם הקריירה, הלכו איתי יד ביד". זיו גדלה בבאר שבע ("בבית מרוקאי חם ואוהב שעודד את כולנו לרכוש השכלה אקדמאית") ומתגוררת כיום בהוד השרון. היא אמא לשניים (23, 19), הנמצאת כיום בזוגיות בפרק ב'. היא מספרת על דמות מפתח ששינתה את האופן שבו התנהלה בקריירה שלה: ג'ני כהן דרפלר, פעם סמנכ"לית באינטל וכיום מייסדת ובעלים של חברת Air Doctor. "ג'ני נתנה לי טיפים לחיים", משתפת זיו. "בתחילת הדרך, כשהילדה הייתה קטנה והרגשתי שכל המשכורת הולכת על משפחתונים ועל צהרונים, אמרתי לעצמי: 'אולי אשאר בבית, זה לא שווה את זה'. ג'ני אמרה לי: 'בחיים אל תעזבי את מעגל העבודה, כי קשה להדביק את הפער. כשאת תתקדמי בקריירה, ההוצאה על הילדים תרד והשכר יעלה, ואז זה משתלם'. היא גם לימדה אותי לא לבוא ממקום מתנצל. למשל, כשהילד חולה, אל תכתבי במייל 'אני מתנצלת, הילד חולה'. תכתבי בפשטות שאת לא מגיעה. לא מעניין לתרץ"

מה עם מסיבות סיום, טקסים, אירועים חשובים? "לא פספסתי אף טקס בגן, והעוגות שלי תמיד היו הכי מושקעות, גם כשטסתי המון לחו"ל. כשהילדה רצתה שאלמד איתה למבחן, הייתי שם. כשהילד התקשר, תמיד עניתי. כשהילדים היו חולים, היה ברור שאני או הגרוש שלי נהיה שם, ולא מטפלת. ילד חולה צריך את ההורים שלו".

ועכשיו, כשאת מנטורית בעצמך, מה את אומרת לנשים הצעירות שמתייעצות איתך על מסלול הקריירה שלהן? "אני אומרת שאין נכון או לא נכון. אם בחרתי להיות מורה ולחזור כל יום בשתיים הביתה זה לא נכון יותר מלהיות אשת קריירה שחוזרת מאוחר. אין מסלול אחד נכון. אפשר להיות רווקה וליהנות, להיות בזוגיות, להיות אמא שהאימהוּת היא מרכז חייה או אמא שמצהירה שהאימהות לא מגדירה אותה. הבחירה האחת לא הופכת אותך לאישה טובה יותר. מה שחשוב הוא להיות שלמה עם עצמך ולדעת שלכל דרך יש מחירים".

"כשהאלגוריתם מזהה לפי מלל, וידיאו ותמונות שמדובר במשתמש מתחת לגיל 13 , החשבון נחסם מיידית, ללא אפשרות ערעור"

מבישול ועד לימוד שפות בשש השנים האחרונות זיו היא חלק מטיקטוק, פלטפורמה שהחלה את דרכה ב־2016 (בעקבות רכישת Musical.ly על ידי חברת האם ByteDance) והייתה בהתחלה אפליקציית ריקודים וליפסינק, שעיקר המשתמשים בה היו נערות. בשנים האחרונות, כחלק מאסטרטגיה מובנית, עברה האפליקציה תהליך מקיף של "ביגור".

מה זה אומר לבגר את האפליקציה? "זה אומר בעיקר לספק פלטפורמת תוכן שמעשירה בתכנים, החל מבישול ועד טכנולוגיות ודיונים על כספים ולימוד שפות - כל מה שקשור ללמידה וידע. טיקטוק היא מראה של המציאות ושל התרבות בזמן אמת. היא כמו אורגניזם חי שכל יום יש בו קולות חדשים והגדרות חדשות של מי אנחנו ומה אנחנו יכולות להיות. האלגוריתם שלנו לא מתעניין בגרף החברתי, הוא לא סופר כמה עוקבים יש לך או אם את סלב. מה שקובע זה אם התוכן טוב ואם אנשים מתעניינים בו. לכן, כל אחת יכולה להתפוצץ בטיקטוק".

במה האלגוריתם מעוניין כרגע? "בגלל שטיקטוק היא מראה של המציאות, אנחנו רוצים להוות השראה למציאות טובה, לחנך לספורט, למדעים, שנשים ילמדו וישקיעו בכספים ובקריירה. השנה בחרנו לקדם ספורט, למידה וגם תוכן בטלוויזיה ובקולנוע".

האפליקציה מיועדת לגיל 13 ומעלה, בפועל ילדים צעירים יותר מורידים אותה. "אמנם בשער ההרשמה אנשים יכולים לרשום גיל לא נכון, אבל ברגע שהאלגוריתם מזהה לפי מלל, תמונות ווידיאו שמדובר במשתמש מתחת לגיל 13, החשבון נחסם מיידית, ללא אפשרות ערעור". אחד השינויים העמוקים ביותר שאפשר לראות בפלטפורמה נוגע ישירות למעמדן של נשים והדרך שבה הן מייצגות את עצמן. "במשך שנים, התרבות הכתיבה לנשים איך הן אמורות להיראות ולהתנהג: תהיי אמא טובה; תצליחי בקריירה אבל לא יותר מדי; תהיי חזקה אבל נעימה; עצמאית אבל לא מאיימת. גם כשהייצוג במדיה השתנה, תמיד היה עורך תוכן או במאי שהכתיב את הנרטיב. מה שמרתק בטיקטוק זה שהמודל הזה נשבר. אין עורך אחד שמגדיר מיהי 'האישה הנכונה'. יש מיליוני נשים שאומרות: 'זו אני, אלה החיים שלי, Take it or leave it'".

2 צפייה בגלריה נטלי זיו, מציגה את הכוח הנשי בטיקטוק ( צילום: עוז מועלם, ריאן פרויס )

הרבה שנים דיברו על כך שהרשתות מייצרות הפרעות בדימוי הגוף. זה השתנה עם טרנד הבודי פוזיטיב? "לאורך ההיסטוריה תמיד תלו את האשמה במקורות חיצוניים: מגזיני נשים, אתרי אינטרנט וסוכנויות דוגמניות. אבל בסוף אני צריכה להרגיש טוב עם מה שאני, עם הגוף שלי ועם החיים שבחרתי לחיות, ולא משנה מה מודל הנשים המועדף על ידי אחרים. מה שקורה עכשיו הוא שנשים לא מחכות שמישהו ייצג אותן. הן מייצגות את עצמן עם הגוף שלהן, השאיפות שלהן, הפחדים והסתירות שלהן. לא כולן מספרות את אותו סיפור, וזה העניין. יש מלא סיפורים, וכל אחת יכולה למצוא את הסיפור שלה".

מה שיפה זה שהשינוי מאפשר לנשים לפרק את השלמות המזויפת שהייתה נהוגה ברשתות בעבר. "פעם ראינו רק גוף מושלם, בית מסודר ואימהוּת מאושרת. כיום רואים את הלא פרפקט: את העייפות, התסכולים, הכישלונות, המבוכה והגוף האמיתי. יש בזה משהו משחרר. כשמישהי מעלה סרטון ואת מזדהה איתה, את מבינה שאת לא לבד. נוצרת רשת תמיכה של מיליוני נשים שמורידה את הלחץ. גם לי היו תקופות שהיה לי קשה, שהייתי עייפה, צריכה רגע לעצמי. רשת התמיכה הזו מראה שהמנוחה היא לא עצלנות או פגיעות, שהיא לא חולשה ושלדאוג לעצמי זה ממש בסדר. "השינוי הזה מביא לקדמת הבמה גם נושאים שהיו מושתקים בעבר. שיחות שפעם התקיימו בחדרי חדרים, כמו טיפולי פוריות או בריאות הנפש, מדוברות היום בפומבי. אני עצמי למדתי איך לטפל בפרי־מנופאוזה בעזרת סרטונים ופודקאסטים בטיקטוק. בעבר התייחסו לזה כמעט כמו להפרעה. היום יש רופאות מומחיות שמשתפות ידע, מנרמלות את הסיטואציה ומאפשרות לנשים לקבל החלטות טובות יותר על הבריאות, הכסף והקריירה שלהן".

רשת של תמיכה כמי שמובילה את תחום התקשורת בשורת מדינות, זיו מביאה עמה תפיסת ניהול מגובשת. "אני מאמינה שנשים מביאות יותר חמלה ואינטליגנציה רגשית לשולחן קבלת ההחלטות", היא אומרת. "יש לנו יכולת לראות את כל מערך השיקולים הרחב. יש פחות אגו. אם נשים היו מנהלות את העולם, לא היו מלחמות. בטיקטוק, יותר ממחצית מהעובדים הן נשים". כחלק ממחויבותה לקדם נשים, זיו חברה בוועד המנהל של תוכנית Women at TikTok באירופה - פורום המאגד אלפי עובדות בחברה, מעניק להן הכשרות, ידע ומייצר עבורן הזדמנויות להתקדם. "בסוף, נשים הן לא רק קהל צופים. הן קהילה", היא אומרת. "כשמישהי משתפת במשהו, ואחרת מגיבה לה בעצה או בסיפור דומה, נוצרת 'סיסטרהוד', רשת של תמיכה. תמיכה לא חייבת להיות מחווה גרנדיוזית. היא יכולה להיות תגובה קטנה של 'אני רואה אותך, את יכולה'. כשאני רואה בטיקטוק נערות שמסבירות על סייבר או נשים שמדברות בפשטות על השקעות כספיות, או בעלת עסק מצליח שמסבירה איך היא עושה את זה, אני יודעת שנשים אחרות מקבלות השראה. אם הן חשבו שזה רחוק מהן, פתאום הן מבינות שזה אפשרי".