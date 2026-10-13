המנה הטעימה הזו נולדה כפתרון לשאריות עוף מארוחת הערב של אתמול, אבל לגמרי אפשר לצלות עוף בתנור במיוחד בשבילה: מפזרים בתבנית 2 כוסות מלח גס, מניחים על המלח עוף שלם, פתוח, וצולים כשעה וחצי ב־200 מעלות, עד שהעוף מזהיב ועשוי (משך הצלייה מושפע מגודל העוף).
טיפים:
- אפשר להוסיף לסלט כל עשב תיבול שאוהבים.
- אפשר לשדרג גם בתוספת של מלפפונים.
ההכנה
1. הרוטב: מגררים לקערה גדולה מעט מקליפת הליים וסוחטים ממנו את המיץ. מוסיפים את כל מרכיבי הרוטב ומערבבים.
2. קוצצים גס את הכוסברה (או הפטרוזיליה), פורסים דק את הפלפל החריף וחותכים באלכסון את הבצל הירוק. מוסיפים לקערת הרוטב.
3. חותכים את העוף לחתיכות גסות, מוסיפים לקערה ומערבבים היטב. מגישים.
- רוני כהן היא בלוגרית אוכל. אינסטגרם: ronis_recipes
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