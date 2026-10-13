המנה הטעימה הזו נולדה כפתרון לשאריות עוף מארוחת הערב של אתמול, אבל לגמרי אפשר לצלות עוף בתנור במיוחד בשבילה: מפזרים בתבנית 2 כוסות מלח גס, מניחים על המלח עוף שלם, פתוח, וצולים כשעה וחצי ב־200 מעלות, עד שהעוף מזהיב ועשוי (משך הצלייה מושפע מגודל העוף).
טיפים:
  • אפשר להוסיף לסלט כל עשב תיבול שאוהבים.
  • אפשר לשדרג גם בתוספת של מלפפונים.
סלט עוף
כשר
בשרי
זמן הכנה
7 דקות
זמן כולל
7 דקות
דרגת קושי
קלה
כמות מצרכים
10
סלט עוף
(צילום: רוני כהן)
מצרכים
2
סועדים
לוח המרת מידות
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לסלט:
כ־1/4 עוף מוכן
חופן כוסברה/ פטרוזיליה
1/2 פלפל חריף ירוק
1 בצל ירוק
לרוטב:
1/2 ליים (אם אין, אז לימון)
4 כפות שמן זית
1/4 כפית פלפל שחור גרוס
1 כף גדושה מיונז
1 כפית חרדל דיז'ון
מעט מלח במידת הצורך
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ההכנה
1. הרוטב: מגררים לקערה גדולה מעט מקליפת הליים וסוחטים ממנו את המיץ. מוסיפים את כל מרכיבי הרוטב ומערבבים.
2. קוצצים גס את הכוסברה (או הפטרוזיליה), פורסים דק את הפלפל החריף וחותכים באלכסון את הבצל הירוק. מוסיפים לקערת הרוטב.
3. חותכים את העוף לחתיכות גסות, מוסיפים לקערה ומערבבים היטב. מגישים.

  • רוני כהן היא בלוגרית אוכל. אינסטגרם: ronis_recipes
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