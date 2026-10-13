משפיעניות שף סלט עוף שלא תפסיקו להכין

ערבוב קל של רוטב, טיפונת עשבי תיבול ובעיקר עוף (שאריות מאתמול זה מושלם!) - והסלט של רוני כהן מנבחרת המשפיעניות של שף מוכן. ויש גם בונוס: המתכון הכי קל ומנצח להכנת עוף צלוי בתנור (כי אם אין שאריות, שווה להכין עוף במיוחד)