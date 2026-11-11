תכף ייפתחו בברלין שוקי חג המולד - ויש יותר מ־50 כאלה בעיר - והרחובות יוארו בשלל אורות וצבעים. אבל גם לפני או אחרי החג וקבלת הפנים המסורתית לשנת 2027 שנערכת ברחבת שער ברנדנבורג, כדאי לבקר בברלין בעונת החורף: הטיסות זולות יותר, בבתי המלון לא תתקשו למצוא מקום לינה כמו גם שולחנות פנויים במסעדות, והתורים בכניסות למוזיאונים דלילים וקצרים יותר.

הגעתן לעיר? כמה דגשים, לפני שתצאו מהמלון:

לא חייבים להיצמד למסלול מתוכנן וקבוע מראש. מזג האוויר, קווי תחבורה שמשנים לו"ז ומיקומי תחנות (תתפלאו, אבל גם הגרמנים כבר לא מקפידים על רמת שירות ולוחות זמנים), אטרקציות בדרך שמעניינות אתכן ושאתן רוצות להישאר בהן זמן רב יותר, חנות מסקרנת או בית קפה ששווה להתעכב בהם – כולם משבשי לוח זמנים. הכי פשוט: פתחו את מפת העיר, סמנו לכן אזור מסוים שבו תעדיפו לטייל ולבלות ביום מסוים, הרכיבו רשימת אטרקציות אפשריות לראות ולעשות במהלך היום – וצאו לדרך. זכרו - לא חובה להספיק הכול.

יומיים וחצי לכול היותר יספיקו לכן כדי לבקר בכול המקומות להלן, והעיר מלאה בעוד אינספור אטרקציות שיכולות למלא לכן גם שבוע, בלי לפקוד את המקומות המוכרים לכולם.

מזג האוויר בהיר ושמשי? זה היום לטייל בטבע: למשל, בגנים של העיירה פוטסדאם, בפארק טירגארטן הירוק, בגן הבוטני העירוני. את המוזיאונים ואת השופינג בקניונים תשמרו ליום גשום.

בקרו במקומות חדשים או מיוחדים. למשל, מוזיאונים שעוסקים בנושאים יוצאי דופן ולעתים הזויים למדי. איפה? חפשו ברשת: Museums of Curiosity בברלין. חפשו גם את הקישור Shows & Musicals in Berlin – בעיר מתקיימים מדי ערב עשרות מופעים ואירועים, לא רק בשפה הגרמנית.

14 צפייה בגלריה ברלין, נהר השפרה ואי המוזיאונים. ביום נאה כדאי לצאת לשיט ( צילום: צביקה בורג )

רוב המוזיאונים סגורים בימי שני, ועל המעטים שכן פתוחים מסתערים המונים. מומלץ להגיע אליהם מוקדם או קרוב יותר לשעת הסגירה.

היעזרו באתר התיירות העירוני, שבנוי היטב ונוח לשימוש, ומציע מידע המתרחש בעיר, כולל אירועים, מופעים, מבצעים והצעות למסלולי טיול ( visitberlin.de/en ). כדאי גם להתקין בנייד את האפליקציה VisitBerlin ולהתנהל בעזרתה, וגם את About Berlin, המציעה מפות ומסלולי טיול.

מתחילים?

בוקר בכיפה

הרייכסטאג, בניין הפרלמנט של גרמניה, היה מוקד לכמה מהאירועים המכוננים בתולדות גרמניה והעולם כולו: בשנת 1894 נחנך המבנה, ב־1918 הוכרז במקום על נפילת הקיסרות הגרמנית והקמת הרפובליקה, ב־1933 נשרף הבניין והאירוע שימש את הנאצים כסיבה לחיזוק שלטונם ולהגבלת זכויות האזרחים. ב־2 במאי 1945 צולם על מרפסת הבניין חייל רוסי המניף את דגל ברית המועצות – מהתמונות המפורסמות של מלחמת העולם השנייה. ב־1999, אחרי איחוד גרמניה ושיפוץ המבנה, התכנס במקום הפרלמנט הגרמני.

ב־2 במאי 1945 צולם על מרפסת הבניין חייל רוסי המניף את דגל ברית המועצות – מהתמונות המפורסמות של מלחמת העולם השנייה

את כיפת הזכוכית המחודשת (The dome of the Reichstag Building) עיצב ותכנן האדריכל נורמן פוסטר. גובהה (מגג הבניין) כ־23 מטר, קוטרה כ־40 מטר, והיא עשויה מכ־800 טון פלדה ומכוסה בכ־3,000 מ"ר של זכוכית. שני שבילי הליכה שאורכם כ־230 מטר מובילים לראש הכיפה, כשנופי העיר נשקפים מסביב. זה בהחלט מקום מומלץ לפתוח בו ביקור בבירת גרמניה, עיר שמשלבת היסטוריה טעונה כל כך עם הווה טרנדי ועכשווי. כדאי אגב לדעת, שהכיפה ממוקמת ממש מעל אולם הפרלמנט כסמל לכך שהעם נמצא מעל השלטון ושמעשי השלטון שקופים לעיני הציבור.

הכניסה והסיור במקום הם חינמיים, אבל יש להירשם מראש, באתר: bundestag.de/en , לעשות זאת זמן רב לפני שמגיעים לעיר (שבועות ואפילו חודשים מראש) ולהגיע עם דרכון כ־15 דקות לפני המועד, לצורך בדיקה ביטחונית.

14 צפייה בגלריה ברלין כיפת הרייכסטאג. 800 טון פלדה, 3,000 מ"ר של זכוכית ( צילום: צביקה בורג )

כדאי לדעת: סמוך לכניסה לאתר ניצב מבנה קטן, שבו אפשר להירשם מיידית לביקור, בהתאם למספר המקומות הפנויים במהלך היום ולמחרת.

ועוד: הזמנת מקום (אפילו לקפה ועוגה או כוס יין) במסעדה הפועלת על גג בניין הבונדסטאג, Käfer, מאפשרת כניסה לכיפה, ללא צורך ברישום. טל': 49302279220+.

שמש בפוטסדאם

השמיים בהירים והשמש זורחת? עלו לרכבת העירונית S7 היוצאת מברלין בכל עשר דקות בערך ומגיעה בתוך כחצי שעה לעיר הקטנה פוטסדאם (שימו לב, אזור C בכרטיסי הנסיעה). הרכבת עוצרת בתחנת Hauptbahnhof Potsdam, ומשם ממשיכים באוטובוס לאטרקציה העיקרית בעיר - ארמון סנסוסי (Sanssouci). את האוטובוס הממשיך לפארק ולארמון תמצאו מול הכניסה לתחנת הרכבת, והקווים הרלוונטיים הם 695 או X15 (יש שילוט ברור).

14 צפייה בגלריה פוסטדאם, ארמון סנסוסי. ותרו על סיור בתוך הארמון, תיהנו בחינם בפארק החיצוני המרהיב ( צילום: צביקה בורג )

עוד אופציה להגעה: החשמליות 91 או 95, שמובילות לתחנת Luisenplatz, ליד שער ברנדנבורג של פוטסדאם וכניסת Grunes Gitter לפארק הארמון.

כמו מקבילו הפריזאי, גם גן הארמון בפוטסדאם מוקף בפארק ענקי מעוצב היטב ובו פזורים פסלים יפהפיים לצד מזרקות מים, עצים, מדשאות, כרם ענבים ומרחבי פריחה עונתית

ארמון סנסוסי (בצרפתית: "ללא דאגות") נבנה במאה ה־18 ושימש את מלכי פרוסיה כאתר מפלט מההמולה הפוליטית בעיר ברלין. הארמון מעוצב בסגנון "רוקוקו" מקסים, מכונה "ורסאי של ברלין" וכמו מקבילו הפריזאי – גם זה של פוטסדאם מוקף בפארק ענקי מעוצב היטב ובו פזורים פסלים יפהפיים לצד מזרקות מים, עצים, מדשאות, כרם ענבים ומרחבי פריחה עונתית.

טיפ: ותרו על הסיור בתוך הארמון. הוא בתשלום, התור בכניסה ארוך (לעתים אין כרטיסים לאותו יום כלל), ואם ביקרתם בעבר בארמון מלוכה אירופי דומה - לא תמצאו פה חידושים רבים. התמקדו בפארק המרהיב (הכניסה בחינם), שאפשר לשוטט בו שעות ולמצוא אינספור פינות לצילומים. שימו לב למדרגות המהודרות היורדות מהארמון ללב הגן, למבנה בית התה הסיני ול"ארמון החדש" הניצב באחת מפינות הגן.

14 צפייה בגלריה פוטסדאם, שער ברנדנבורג. ניצב בכניסה למדרחוב ובמרחק קצר מהרובע ההולנדי ( צילום: צביקה בורג )

בדרך חזרה מהפארק רדו מהאוטובוס או החשמלית במרכז העיר, בתחנות Brandneburger Strasse או Nauener Tor, ובקרו ברובע ההולנדי (Holländisches Viertel) היפהפה, הכולל כ־130 בתים הולנדיים מעוצבים, שכיום פועלים ברובם גלריות, בתי קפה, מסעדות וסדנאות. אם תגיעו לפני חג המולד, תוכלו ליהנות בסמטאות הרובע משוק חג מולד באווירה הולנדית.

בין ברלין לפוטסדאם: היום שלכן עדיין שמשי וחמים? הרכבת S7 עוצרת גם בתחנת Nikolassee, הסמוכה לאגם ואנזה (Wannsee) ולחוף הרחצה Strandbad Wannsee, הנחשב לגדול בברלין. בין האביב לסתיו תמצאו במקום חוף חולי שאורכו יותר מקילומטר, כיסאות נוח, מתקני ספורט, השכרת סירות, משטחי שיזוף, ואם אתם בעניין – גם אזור לחובבי עירום, נודיזם. עכשיו, בחורף, המתקנים לא פעילים, אבל החוף עדיין פתוח לכולם.

טיפ: על שפת האגם, במרחק לא רב מהחוף הנ"ל, ממוקם בית ועידת ואנזה, המקום שבו תכננו הנאצים את השמדת יהודי אירופה. כיום זהו מוזיאון הפתוח לקהל.

החיים במזרח

לצעירות שבין הקוראות המונח "גרמניה המזרחית" בקושי מזכיר משהו, אבל בין סוף מלחמת העולם השנייה ועד לשנת 1990 נחלקה גרמניה בין ה"מערבית" הדמוקרטית, שפוליטית ותרבותית הייתה מחוברת למדינות מערב אירופה ולארצות הברית, ובין ה"מזרחית" הקומוניסטית, שהייתה חלק מגוש המדינות המקושרות לברית המועצות / רוסיה.

גרמניה המזרחית הייתה מדינה "משונה" למדי: חלשה מהמערבית בכל תחום כמעט – כלכלה, חינוך, תשתיות ותרבות – אבל ניסתה ללא הרף להציג סוג של "נס", שלפיו השיטה הקומוניסטית עובדת היטב. ה"מזרחית" קרסה בן־לילה, יחד עם ברית המועצות וגוש המדינות הקומוניסטי כולו. אבל זיכרונות מ־41 שנות קיומה נותרו אצל רבים.

14 צפייה בגלריה ברלין, מוזיאון DDR. חוויות מהחיים במזרח גרמניה ( צילום: צביקה בורג )

גלי הנוסטלגיה מנותבים למוזיאון הברלינאי הפופולרי, DDR Museum. זה אינו מוזיאון היסטורי מקובל, אלא מוסד המתאר את חיי היומיום במדינה הקומוניסטית: תמצאו בו מוצרי מזון וצריכה שיוצרו רק בה, פריטי עיצוב, דגמי דירות ובתי המגורים, עיתונים ומגזינים, מכוניות ומכשירי חשמל, וגם תצוגות הממחישות את מערכות החינוך, הפוליטיקה, את אופי החופשות המשפחתיות וכמובן, פרטים על מערכת הריגול וההלשנה ההדוקה שפעלה בה בניהול המשטרה החשאית.

המוזיאון קטן, מקסים, מעורר חיוכים ומבוקש מאוד. פתוח בכל יום, מ־9:00 עד 21:00, תמיד יש תורים בכניסה אבל לא לוותר - לבקר.

קונספירציות וריגול

בשנים הארוכות של המלחמה הקרה בין מדינות המערב לברית המועצות ובעלות בריתה, ברלין החצויה בין שני הגושים הפוליטיים הייתה בירת הריגול העולמית. כאן ניסו סוכנויות ביון להאזין זו לזו, לקנות סודות ולמכור אותם, לשחד, לעקוב ואפילו להרוג. כאן, בברלין המזרחית, פעל ארגון ה"שטאזי", המשטרה החשאית המזרח־גרמנית, שהחזיקה בתיקי מעקב והלשנה על כל אזרח במדינה, ועל גשר גליניקה ("גשר המרגלים") בוצעו חילופי שבויים בין הצדדים והוחזרו מרגלים שנלכדו ונותרו בחיים.

14 צפייה בגלריה ברלין, מוזיאון הריגול. תוכלו להתנסות במכונת אמת ובפריצה לבתים מוגנים ( צילום: צביקה בורג )

לא פלא, שבברלין פועל מוזיאון ריגול מעניין, German Spy Museum. תמצאו כאן תצוגות של אינספור אביזרי ביון – ממכשירי האזנה ומשדרים ועד מטריות שמהן אפשר לירות או להזריק רעל, סיפורים היסטוריים המומחשים בתיעוד, תצלומים וסרטים, וגם פעילויות אינטראקטיביות למבקרים, כולל שימוש במכונת אמת, תרגול בפריצה לחדרים ממוגנים, התנסות בכתבי סתר ועוד. ילדים ובני נוער יחגגו כאן.

פתוח: בכל יום, בין 10:00 ל־20:00

שירות הביון הגרמני, ה־BND, מפעיל מרכז מבקרים צמוד למטה שלו בלב ברלין, והוא ארגון הריגול היחיד בעולם שיש לו מרכז מבקרים

ממש מתעניינות בעולם הריגול? כדאי לדעת ששירות הביון הגרמני, ה־BND, מפעיל מרכז מבקרים צמוד למטה שלו בלב ברלין, והוא ארגון הריגול היחיד בעולם שיש לו מרכז מבקרים. חפשו ברשת The BND Visitor Center ובדקו מתי פתוח (לרוב בשלישי-שישי, 17:00-10:00). כתובת: Chausseestrasse 99A, הכניסה חינם.

ואי אפשר בלי מוזיאון השטאזי, הממוקם במבנה שבו שכן המטה של אותה משטרה חשאית מזרח־גרמנית. מיקום: Normannenstrase מס' 20. פתוח: שני-שישי, 18:00-10:00, שבת-ראשון, 18:00-11:00.

היסטוריה במוזיאון

Deutschlandmuseum הוא מוזיאון אינטראקטיבי מעניין, המתאר באמצעים ויזואליים שונים כתריסר סצנות ותקופות שונות בהיסטוריה של גרמניה, החל מימי הרומאים דרך מלחמות שונות ועד התקופה הנאצית ואיחוד גרמניה בימינו. המוטו שלו הוא "2000 שנות היסטוריה ב־60 דקות".

14 צפייה בגלריה ברלין, "מוזיאון גרמניה", Deutschlandmuseum. המחשה צבעונית ומעניינת של ההיסטוריה ( צילום: צביקה בורג )

חלק מהדברים פחות מדברים אלינו, הישראלים (למשל מלחמות הדת הממושכות באירופה בימי הביניים ולאחריהן), אבל הרוב מובן, צבעוני, חי ומעניין. שימו לב שהטקסטים והמלל הם בגרמנית ובאנגלית בלבד.

פתוח: בכל יום, מ־10:00 עד 20:00.

פנדות ופילים

בברלין פועלים שני גני חיות מוצלחים, שכל אחד מהם בנוי באופן שונה ומציע חוויית ביקור אחרת. הסיבה ההיסטורית: האחד מהם ממוקם במערב ברלין, והשני במזרחה.

גן החיות של ברלין (Zoo Berlin), שוכן בחלקה המערבי של מרכז העיר, צמוד לפארק הענקי טירגארטן. הוא אינו גדול בשטחו (רק 35 דונם) אבל מלא בבעלי חיים, וצמוד אליו אקווריום עשיר בבעלי חיים ימיים, כולל כרישים, מורנות ומדוזות.





14 צפייה בגלריה ברלין, גן החיות. פנדה חמודה ברגע של מנוחה ( צילום: צביקה בורג )

מה לראות? מובן, את דובי הפנדה החמודים, שמחסלים גבעולי במבוק לעיני הצופים הנלהבים, אבל יש גם טיגריסים, קרנפים ועוד.

טיפ: הגן עמוס במבקרים כמעט תמיד, אבל בכל זאת - נסו לא להגיע בימי ראשון, בחגים ובזמני חופשות של מערכת החינוך המקומית.

פתוח: בכל יום, מ־9:00 עד 16:30 בחורף או עד 18:00 בקיץ.

ה"טירפארק" של ברלין (Tierpark), ממוקם במזרח העיר. זהו גן חיות המשתרע על שטח עצום, כ־1,600 דונם. הוא מיוער, מרווח והמרחק בין הכלובים או שטחי המחיה של בעלי החיים גדול. אם אתם רוצים לבקר במקום – בחרו ביום נאה, הצטיידו בנעלי הליכה וצאו לדרך.

14 צפייה בגלריה ברלין, גן החיות Tierpark. השטח העצום מאפשר תצוגות נדירות, למשל של ברדלסים ( צילום: צביקה בורג )

מה לראות בגן? פילים, נמרים, דובי קוטב, ברדלסים, פינגווינים והרבה חיות שזוכות כאן למרחבי מחיה ראויים.

טיפ: בגלל המרחקים, המקום פחות מתאים לילדים או למתקשים בהליכה.

פתוח: בכל יום, מ־9:00 עד 16:30 בחורף, עד 18:00 בקיץ.

תרבות ב"הומבולט"

Humboldt Forum הוא מרכז תרבותי ומוזיאלי חדש שנפתח לא מכבר מול אי המוזיאונים וקתדרלת ברלין, במבנה ארמון ברלין ההיסטורי, ששוחזר בעלויות אסטרונומיות.

בחללי הקומפלקס מוצגות תערוכות קבע ותערוכות מתחלפות, לצד אוספים היסטוריים של אמנות וחפצי מורשת מאסיה ואפריקה, ותצוגות חדשות וטרנדיות. הנושא מעניין אתכן? הקדישו למבנה ולתצוגות לפחות 4-3 שעות. כדאי במיוחד לעלות לגג המבנה, משם נשקף נוף מרהיב של העיר. על הגג פועל גם בר־מסעדה אופנתי.

14 צפייה בגלריה ברלין, מרכז הומבולט. אוספי פריטים אתניים לצד אמנות מודרנית ( צילום: צביקה בורג )

פתוח: בכל יום (למעט שלישי), 18:30-10:30.

ועוד אופציה בתחום התרבות: המוזיאון לצילום עכשווי (Fotografiska Berlin), הממוקם בחלליו של מרכז קניות אפלולי שננטש והיה מועמד להריסה ומציג תערוכות יוצאות דופן עד נועזות. במקום גם בר, מסעדה וחנות.

פתוח: בכל יום, 23:00-10:00. מיקום: Oranienburgerstrasse מס' 54.

מסעדה אחת אבל שווה

JOMO היא מסעדה טרנדית־מודרנית הממוקמת ברובע קולוויץ (Kollwitz) האופנתי. פירוש השם הוא ראשי תיבות של Joy of Missing Out, כלומר "הנאה מהחמצה", כשהכוונה היא ליהנות מהרגע ולא לחפש ריגוש אחר.

14 צפייה בגלריה ברלין, מסעדת JOMO. אווירה אלגנטית, תפריט בינלאומי מעניין, ציון גבוה בביקורות המבקרים ( צילום: צביקה בורג )

התפריט בינלאומי־אירופי ונבנה על ידי שפים – אוקראיני וגרמני. האווירה שקטה ואלגנטית, תפריט היינות גדול, יש אופציות לפריטים אורגניים, לצד פירות ים, דגים ובשרים ודירוג המסעדה בגוגל גבוה - 4.8 מתוך 5. מחירים: מנות ביניים בערב יעלו 23-14 אירו, עיקריות 35-24 אירו.

מיקום: Rykestrasse מס' 14. פתוח: בראנץ' מ־10:00 עד 16:00, ערב מ־18:00 עד 23:00. טל': 493031489028+.

רואות מהחלון אתר מעניין כמו מקבץ דוכני שוק, מעגן סירות נהר ציוריות או מרכז קניות שוקק ויש לכן זמן? רדו בתחנה הקרובה וגשו לגלות מה העניין

תנועה, תחבורה והתנהלות

התחבורה הציבורית בברלין נפלאה ופועלת בכל ימות השבוע. כדאי להצטייד בכרטיס התחבורה Berlin Welcome Card, שמאפשר נסיעה חופשית באוטובוסים, ברכבות ובחשמליות. בגרסה המשודרגת (והיותר יקרה) שלו הוא גם מעניק כניסה בהנחה או חינם לכ־170 מוזיאונים ואטרקציות.

שימו לב: הכרטיס המומלץ הוא זה התקף לאזורי התחבורה ABC וכולל גם את נמל התעופה ברלין־ברנדנבורג ואת העיר השכנה פוטסדאם.

מחירים: תחבורה ציבורית בלבד, מ־34.50 אירו ל־48 שעות עד 63.50 אירו לשישה ימים; כרטיס מלא, כולל האטרקציות, מ־99 אירו ל־48 שעות ועד 179 אירו לשישה ימים.

היכן קונים? באתר התיירות העירוני, או בדלפקי לשכת התיירות, למשל בנמל התעופה.

14 צפייה בגלריה פוטסדאם, גן ארמון סנסוסי. דמויות מצופות זהב בבית התה הסיני ( צילום: צביקה בורג )

טיפ: במהלך נסיעה באוטובוס, ברכבת או בחשמלית הקשיבו לכריזה. לעתים קרובות המסלול משתנה ותחנות מתבטלות. לא מבינות גרמנית? נסו לשאול מה נאמר.

ועוד: נוסעות בחשמלית, באוטובוס או ברכבת עילית (S) ורואות מהחלון אתר מעניין כמו מקבץ דוכני שוק, מעגן סירות נהר ציוריות או מרכז קניות שוקק ויש לכן זמן? רדו בתחנה הקרובה וגשו לגלות מה העניין במקום. לא פעם, דווקא במקומות לא מתוכננים מסוג זה נמצאות החוויות הכיפיות ביותר.

14 צפייה בגלריה ברלין, הקניון הגדול, Mall of Berlin. מקום נהדר לברוח אליו ביום גשום ( צילום: צביקה בורג )