כיסונים יש, כידוע, במטבחים שונים מסביב לעולם, ואלה של הסינים - דים סאם, גיוזה, דאמפלינגס - הם עולם ומלואו כשלעצמם. בגרסה הזו לגיוזה, שבה הכיסון עשוי מדף אורז מוכן, נתקלתי לראשונה אצל רויטל פדרבוש, קולגה ומומחית לאוכל בריא. מיד הכנתי לה וריאציה משלי - עם מלית צמחונית. שימו לב, להכנת המנה יש צורך בסיר או בכלי מתאים לאידוי (אין? קבלו טיפ עוקף למטה).

ההכנה (כ־12 יחידות)

1. המלית: מחממים במחבת את השמן. מוסיפים את הפטריות ומטגנים 3-2 דקות, עד שהן מזהיבות. מוסיפים את הקישוא ומטגנים כדקה. מוסיפים את הפלפל, הג'ינג'ר והסויה ומבשלים עוד כדקה, עד שהסויה מתאדה. מסירים מהכיריים.

2. מעבירים את התבשיל לקערת מעבד המזון וטוחנים למרקם משחתי אחיד.

3. גוזרים במספריים כל דף אורז ל־4 ריבועים שווים (אין צורך בריכוך מקדים). מכינים קערה שטוחה עם מים. מניחים בקערה 2 ריבועים וממתינים כחצי דקה, עד שהם מתרככים. מנערים מעודפי מים ומניחים אותם בכף היד, זה על זה, ומניחים במרכז כף מהמלית. צוררים לשקיק ומסובבים, לסגירה אסתטית. מניחים בצלחת. מכינים כך את כל הכמות.

4. מכינים סיר לאידוי (עם סלסילה או כלי מתאים אחר ומים רותחים בתחתית). מניחים בכלי האידוי, מומלץ על נייר אפייה או על עלי כרוב/עלי חסה, את הגיוזות. סוגרים ומאדים כ־3 דקות.

5. בינתיים, מכינים את הרוטב: מערבבים את הסויה והמירין.

6. מגישים את הגיוזות החמות לצד הרוטב.