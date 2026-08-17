מקור שמו הלטיני של הפאוניה (Paeonia Lactiflora), פרח יפהפה, במיתולוגיה היוונית, על שמו של פאון, רופא האלים, אשר ריפא בעזרתו את האל האדס מפציעה קשה. בסין, שם הוא נחשב לאחד מסמלי המלכות הרשמיים, מכנים אותו "מלך הפרחים" והוא מסמל עושר, כבוד ואצילות נשית.