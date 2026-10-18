דבורה אבנת עזרן (42), פסיכותרפיסטית ומטפלת מינית מוסמכת. נשואה ואם לשתיים, מתגוררת בתל אביב.

היי דבורה, האם צפייה משותפת בפורנו יכולה לתרום לחיי המין? "עבור חלק מהזוגות זו יכולה להיות דרך להכניס משחקיות, סקרנות וגיוון לסקס. זה יכול לשבור את השגרה, לעורר חשק ולהביא לגילוי של צדדים שלא באו לידי ביטוי קודם.

"אבל חשוב להגיד, שפורנו הוא לא מה שמייצר אינטימיות. המשמעות שבני הזוג נותנים לצפייה היא מה שחשוב. אם הם סקרנים, מרגישים בטוחים ויכולים לשתף את מה שהם רואים ואת מה שזה מעורר בהם, זה יכול להיות חלק ממשחק, אבל לא יכול להיות פתרון לבעיות במיטה, אלא עוד דרך ליהנות".

איך הצפייה יכולה להשפיע על הפתיחות ועל התקשורת המינית? "לפעמים קל יותר לדבר על משהו שרואים על המסך מאשר לפתוח את השיחה בעצמי ולהגיד משהו באופן ישיר. אפשר להצביע על המסך ולהשתמש בו כסוג של מתווך. כך אנחנו יכולים להגיב למשהו חיצוני, ולחלק מהאנשים זה יכול לעזור. אפשר להגיד מה מסקרן אותי, מה בשבילי ומה לא בשבילי, לשאול מה זה מעורר אצלי ומה אצלך - לפתוח שיחות על מיניות".

2 צפייה בגלריה דבורה אבנת עזרן. "אם אין אפשרות להבחין בין פנטזיה למציאות, זה בהחלט יכול להזיק". ( צילום: דליה שחר )

מה שאנחנו אוהבים לראות בפורנו מעיד גם על מה שהיינו רוצים לעשות במציאות? "צריך מאוד להיזהר מזה. מה שאנחנו צופים בו ברמת הפנטזיה הוא לא בהכרח משהו שאנחנו רוצים להתנסות בו. אלה שני עולמות שונים לגמרי. אם מישהי אוהבת לצפות באקט מסוים, זה לא אומר שהיא רוצה לממש אותו או שזה חסר לה בחיים האמיתיים. יש הבחנה חד־משמעית בין עולם הפנטזיה ובין החיים עצמם".

צפייה משותפת בפורנו יכולה לעורר גם קנאה? "כן. אם אין אפשרות להבחין בין פנטזיה למציאות, או אם מתעוררת בעיה של דימוי עצמי או דימוי זוגי מעוותים, זה בהחלט יכול להזיק. אם זה מעורר קנאה, השוואות או תחושה של חוסר התאמה, אני שולחת את בני הזוג לשיחה. צריך להבין מה בדיוק לא נעים - האם זה התוכן, או אולי התחושה שזה לא מתאים לערכים שלי. המטרה היא לא לשכנע אחד את השני, אלא להבין מה עומד מאחורי אי־הנוחות, וזה כשלעצמו יכול לעורר שיח מאוד מעניין ומקרב".

ומה עושים אם אחד מבני הזוג רוצה לצפות והשני לא מרגיש בנוח? "כמו כל דבר במיניות, אם אחד בעניין והשני לא בעניין, לא עושים את זה. אפשר לנהל שיחה, ואם פשרה אפשרית, אפשר לדבר גם עליה. אבל הרבה יותר משמעותי לדבר על למה לא. מתוך זה אולי אפשר לייצר שיח פתוח שיכיל את שני הצדדים. בכל מקרה, אי אפשר חלילה להכריח".

"פורנו יכול להיות דרך להכניס משחקיות, סקרנות וגיוון לסקס. הוא יכול לשבור שגרה, אבל זה לא מה שמייצר אינטימיות"

אז למי צפייה משותפת בפורנו יכולה להתאים? "לזוגות שדיברו על הנושא והגיעו להחלטה משותפת שזה מתאים להם. יש גם המבחן של אחרי. אם אחרי הצפייה בני הזוג מרגישים קרובים יותר, סקרנים וחופשיים יותר ומכירים יותר פנטזיות אחד של השני, לא בהכרח כדי לממש אותן - זה מצב אחד. אם ההרגשה הפוכה, אז זה כבר משהו שצריך לשים אליו לב".

ומה לגבי מצב שבו אחד מבני הזוג צופה בפורנו לבדו והשני כועס על כך? "צריך לדבר ולהבין מה עומד מאחורי הכעס. לראות אם הם מבינים את הסיבות לצפייה בפורנו ואם הם בכלל יכולים לדבר על זה. כדאי לבדוק אם נכנס משהו מעולמות ההתמכרות, אם זה מחליף משהו אחר או אם מדובר בתפיסות מוסריות שונות. כל מקרה לגופו".

מה הטיפ שלך לזוג ששוקל לצפות יחד בפורנו? "תקשורת. זה בכלל הטיפ שלי כמטפלת זוגית ומינית. לתקשר, לדבר, ואם אי אפשר לדבר על נושא כלשהו, חשוב לדבר על למה אי אפשר לדבר עליו".