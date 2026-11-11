איך הגעתם למעון לוצ'יק? "זה היה הגן השלישי של אימרי, היום בן שלוש. מהראשון הוצאנו אותו כי הגן לא פעל בימי שישי ומהשני - בגלל שכשהוא ננשך בגב וביקשנו להבין מה קרה, המנהלת אמרה 'אז תוציאו אותו מהגן', וזה מה שעשינו. שכנה שלי המליצה על 'לוצ'יק'. הגעתי לבקר, ראיתי מרחב יפה, מטפלות חמודות וצעירות. אייר, היום בת שנתיים, הייתה במעון במשך שנה וחצי ואימרי במשך שנתיים".

משפחות הילדים שעברו התעללות בגן ( צילום: עידו ארז )





במהלך השנים שהילדים היו בגן לא היו סימני אזהרה? "היו הרבה. בעלי אורן (הח"כ לשעבר אורן חזן) היה אומר לי 'את מבינה שמשהו אצלך לא בסדר? לא יכול להיות ששלושה גנים לא טובים'. פעם אימרי אמר שאחת המטפלות הרביצה לילד. דיברתי עם האמא שאמרה 'הילד שלי היה אומר לי אם זה היה קורה'. פעם אחרת לקחתי את אימרי למיון בגלל חתך במצח. חשבתי שזה בגלל שהוא ילד שובב שמשתולל. היו פעמים שהילדים היו מתעוררים בצרחות בלילה. רק עכשיו, אחרי שהכול נחשף, הבנו שלכל הילדים היו אותם סימנים: חבלות בראש, פצעים בשפה, שריטות בסנטר ובישבן. אם אנחנו, ההורים, היינו משתפים אחד את השני בכל דבר שקורה, אולי היינו עולים על זה קודם. זו הייתה הטעות שלנו".

"כשהפרשה התפוצצה הגיעו אנשים הביתה עם פרחים, עוגה, כאילו באו לנחם אותי. נכנסתי למיטה ולא הייתי מסוגלת לקום"

כשהופיעו סימנים לא ביקשתם לראות מצלמות? "יש שלוש דרכים לראות חומרים מהמצלמות: להתקין מצלמות מקוונות, לבחור זמן אקראי פעם בשבוע כדי לפתוח את המצלמות או להתלונן אנונימית לפיקוח. לא ידעתי בכלל על האופציות האלה".

איך נחשפה הפרשה? "מדריכה הגיעה לגן להעביר חוג. בפעם השלישית או הרביעית שלה היא ראתה שמכניסים תינוקת לחדר חשוך. היא ביקשה שיוציאו אותה, ראתה איך הן מתייחסות אליה והבינה שמשהו לא בסדר. היא מסרה עדות בתחנת המשטרה באריאל ועברו כמה ימים עד שהשוטרים לקחו את המצלמות לבדיקה".

ראית משהו מהחומרים המצולמים? "לא. ידעתי שאם אחשף לזה לא אוכל לתפקד. אני לא צריכה לראות, אני רואה על הילדים שלי. את יודעת איך אייר נרדמת בצהריים? היא מרביצה לעצמה בפנים, חונקת ונושכת את עצמה ורק אז נרדמת. זה מזעזע. עכשיו תשאלי אותי: מה, לא ראית בימי שישי ושבת? לא. זה לא היה".

מה קורה עכשיו עם הילדים? "אימרי נמצא בגן עירייה עם עוד שישה ילדים מהמעון ואייר בבית. הייתי איתה שלושה שבועות אחרי שהגן נסגר, ואז חזרתי לעבודה ברשות האוכלוסין וההגירה והבאתי בייביסיטר. המקרה של אייר לא נכנס לכתב האישום הזה. אמרו שהסרטון שלה לא עובר את סף החומרה, אבל הסרטונים הם רק משלושת השבועות הראשונים של השנה. להבנתי היא תיכנס לכתב האישום השני. לגבי אימרי, אנחנו יודעים בלב שהוא נפגע, אבל אין לנו הוכחה. המפלצתיות קיימת ב־DNA של מנהלת המעון, היא לא הפכה את עורה ביום אחד".

איך מתחילים לטפל במה שעברתם? "כשהפרשה התפוצצה הגיעו אנשים הביתה עם פרחים, עוגה, כאילו באו לנחם אותי. לא הצלחתי לראות אף אחד. נכנסתי למיטה ולא הייתי מסוגלת לקום. בפעם הראשונה בחיים לא עשינו קידוש בשישי. עכשיו אני מתחילה טיפול פסיכולוגי כדי לקבל כלים לעזור לילדים. הם קטנים מכדי לעבור טיפול. עבור אורן זו משימת חיים - להביא צדק לילדים האלה ולשנות את החקיקה".

מה העצה הכי טובה שקיבלתי? "להסתכל על החוזק והחוסן של הילדים, להיות איתם ולחשוב קדימה. לא לבחוש בסיפור הזה כל הזמן, כי לא אצליח לתפקד".