סיכות דש שמוסרות ד"ש מדור אחר, תיק בצורת חיה או צמיד שבלי להתכוון גונב את ההצגה - אלו הפרטים שכמעט נבלעים במבט ראשון, אבל בתכלס הם מספרים את הסיפור החשוב באמת. התצוגות האחרונות של בתי האופנה הגדולים התאפיינו במלא שכבות, אקססוריז וקקופוניה שלמה של טקסטורות ופרינטים שהתערבבו זה בזה ויצרו פיסים עשירים ומלאי אופי. בין אלפי הפרטים הקטנים שהיו שם, עשינו זום אין לכמה שממש חבל אם יחליקו לכן מתחת לרדאר.