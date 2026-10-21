סיכות דש שמוסרות ד"ש מדור אחר, תיק בצורת חיה או צמיד שבלי להתכוון גונב את ההצגה - אלו הפרטים שכמעט נבלעים במבט ראשון, אבל בתכלס הם מספרים את הסיפור החשוב באמת. התצוגות האחרונות של בתי האופנה הגדולים התאפיינו במלא שכבות, אקססוריז וקקופוניה שלמה של טקסטורות ופרינטים שהתערבבו זה בזה ויצרו פיסים עשירים ומלאי אופי. בין אלפי הפרטים הקטנים שהיו שם, עשינו זום אין לכמה שממש חבל אם יחליקו לכן מתחת לרדאר.
אופנה עם מסר אצל סטלה מקרטני: המעצבת, שמקדמת כבר שנים אופנה המתחשבת בבעלי חיים, הפכה את המסלול לבמה למסר סביבתי. כרישים, לווייתנים ודולפינים הופיעו על פריטי לבוש ואביזרים, כחלק מקולקציה שביקשה להפנות את תשומת הלב למשבר האקלים, לזיהום הים ולדיג היתר.
השיער בתצוגה של Julie Kegels: כשהסתפרת ועכשיו את קצת מתחרטת על זה.
צמיד הזרוע על המסלול של אקנה סטודיוס: הקולקציה כולה לקחה את הקהל למסע בין היסטוריה, פנטזיה ואסתטיקת פיראטים - כאשר על המסלול פגש ההדר ההיסטורי גישה מרדנית ועכשווית ושילובים שנראו כאילו יצאו מעולם אחר. צמיד הדיוקן הזה, למשל, נראה כאילו לקוח מלבוש חצר אירופי מהמאות ה־17 וה־18.
החתול השחור על הכתף של מוסקינו: היכולת לקחת משהו מוכר, להוציא אותו מהקשרו ולהפוך אותו לאמירה אופנתית. בראביסימו!
סיכות הדש אצל דולצ'ה וגבאנה: סיכות הדש קיבלו הפעם תפקיד מרכזי והפכו מתכשיט קטן לאלמנט עיצובי דומיננטי. בקולקציה ששואבת השראה מארונות הבגדים של משפחות סיציליאניות ומפריטים שעברו בין דורות, סיכות מוזהבות ומשובצות קריסטלים שולבו בצפיפות על הפריטים השונים. התוצאה מזכירה אוסף תכשיטים שנשלף מקופסת התכשיטים של הסבתא, אך מקבל פרשנות חדשה, נועזת ומלאת נוכחות.
מעגל ריסים מוצמד לשמלות של Kilian Kerner: כי לכו תדעו מתי תזדקקו לו.
הנעליים המושלמות האלה בתצוגה של לואווה.