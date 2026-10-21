סיכות דש שמוסרות ד"ש מדור אחר, תיק בצורת חיה או צמיד שבלי להתכוון גונב את ההצגה - אלו הפרטים שכמעט נבלעים במבט ראשון, אבל בתכלס הם מספרים את הסיפור החשוב באמת. התצוגות האחרונות של בתי האופנה הגדולים התאפיינו במלא שכבות, אקססוריז וקקופוניה שלמה של טקסטורות ופרינטים שהתערבבו זה בזה ויצרו פיסים עשירים ומלאי אופי. בין אלפי הפרטים הקטנים שהיו שם, עשינו זום אין לכמה שממש חבל אם יחליקו לכן מתחת לרדאר.
אופנה עם מסר אצל סטלה מקרטני: המעצבת, שמקדמת כבר שנים אופנה המתחשבת בבעלי חיים, הפכה את המסלול לבמה למסר סביבתי. כרישים, לווייתנים ודולפינים הופיעו על פריטי לבוש ואביזרים, כחלק מקולקציה שביקשה להפנות את תשומת הלב למשבר האקלים, לזיהום הים ולדיג היתר.
8 צפייה בגלריה
תיק כריש על המסלול של סטלה מקרטניתיק כריש על המסלול של סטלה מקרטני
תיק כריש על המסלול של סטלה מקרטני
(צילום: Gettyimages IL/ Peter White)

השיער בתצוגה של Julie Kegels: כשהסתפרת ועכשיו את קצת מתחרטת על זה.
8 צפייה בגלריה
קוקו חתוך על המסלול של Julie Kegelsקוקו חתוך על המסלול של Julie Kegels
קוקו חתוך על המסלול של Julie Kegels
(צילום: Gettyimages IL/Francois Durand)

צמיד הזרוע על המסלול של אקנה סטודיוס: הקולקציה כולה לקחה את הקהל למסע בין היסטוריה, פנטזיה ואסתטיקת פיראטים - כאשר על המסלול פגש ההדר ההיסטורי גישה מרדנית ועכשווית ושילובים שנראו כאילו יצאו מעולם אחר. צמיד הדיוקן הזה, למשל, נראה כאילו לקוח מלבוש חצר אירופי מהמאות ה־17 וה־18.
8 צפייה בגלריה
תיק חתול על המסלול של מוסקינותיק חתול על המסלול של מוסקינו
תיק חתול על המסלול של מוסקינו
(צילום: Gettyimages IL/Pietro D'Aprano)

החתול השחור על הכתף של מוסקינו: היכולת לקחת משהו מוכר, להוציא אותו מהקשרו ולהפוך אותו לאמירה אופנתית. בראביסימו!
8 צפייה בגלריה
תיק חתול על המסלול של מוסקינותיק חתול על המסלול של מוסקינו
תיק חתול על המסלול של מוסקינו
(צילום: Gettyimages IL/Pietro D'Aprano)

סיכות הדש אצל דולצ'ה וגבאנה: סיכות הדש קיבלו הפעם תפקיד מרכזי והפכו מתכשיט קטן לאלמנט עיצובי דומיננטי. בקולקציה ששואבת השראה מארונות הבגדים של משפחות סיציליאניות ומפריטים שעברו בין דורות, סיכות מוזהבות ומשובצות קריסטלים שולבו בצפיפות על הפריטים השונים. התוצאה מזכירה אוסף תכשיטים שנשלף מקופסת התכשיטים של הסבתא, אך מקבל פרשנות חדשה, נועזת ומלאת נוכחות.
8 צפייה בגלריה
סיכות דש על המסלול של דולצ'ה וגבאנהסיכות דש על המסלול של דולצ'ה וגבאנה
סיכות דש על המסלול של דולצ'ה וגבאנה
(צילום: Gettyimages IL/Vittorio Zunino Celotto)
מעגל ריסים מוצמד לשמלות של Kilian Kerner: כי לכו תדעו מתי תזדקקו לו.
8 צפייה בגלריה
מעגל ריסים מוצמד לשמלות של Kilian Kernerמעגל ריסים מוצמד לשמלות של Kilian Kerner
מעגל ריסים מוצמד לשמלות של Kilian Kerner
(צילום: Gettyimages IL/Aurore Marechal)

הנעליים המושלמות האלה בתצוגה של לואווה.
8 צפייה בגלריה
נעל אדומה על המסלול של לואווהנעל אדומה על המסלול של לואווה
נעל אדומה על המסלול של לואווה
(צילום: Gettyimages IL/ Aurore Marechal)