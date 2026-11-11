בערב הגאלה שפתח את אירועי שבוע האופנה, הציגו 14 מעצבים דגמים שנוצרו בהשראת מבנים ישראליים אייקוניים. מכל הטוב שהיה שם, בעיקר יהיה קשה לשכוח את הדוגמנית בוקי חמד יוסף, ששמלת התחרה והסטילטו שלה היו לא חמודים בכלל וגרמו לה למעוד כמה פעמים לעיני הקהל המודאג. לא נעים, אבל היי, היום כולנו זוכרים את השם שלך!