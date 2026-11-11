בערב הגאלה שפתח את אירועי שבוע האופנה, הציגו 14 מעצבים דגמים שנוצרו בהשראת מבנים ישראליים אייקוניים. מכל הטוב שהיה שם, בעיקר יהיה קשה לשכוח את הדוגמנית בוקי חמד יוסף, ששמלת התחרה והסטילטו שלה היו לא חמודים בכלל וגרמו לה למעוד כמה פעמים לעיני הקהל המודאג. לא נעים, אבל היי, היום כולנו זוכרים את השם שלך!
אהרון גניש פתח את יומו הראשון של שבוע האופנה עם קולקציה רומנטית ופיוטית. גניש נולד למשפחה חרדית (בן ראשון אחרי חמש בנות) ובילדותו איבד את אמו. האובדן והשינויים בחייו ליוו את הקולקציה, שעסקה בשאלות על בית, שייכות וגעגוע.
שחר אבנט הרימה את האולם עם קולקציה שהוקדשה לשושלת הנשית: הקשר העמוק בין סבתא, אם ונכדה. בשיתוף פעולה עם רשת "משען", צעדו על המסלול שושלות נשיות מוכרות (כמו בנות משפחת ורטהיימר ההורסות שבתמונה), לצד נשים מופלאות מדיור מוגן.
מותג האופנה Mother of All של נועה פסטרנק וגולן טאוב, הביא למסלול קולקציה עכשווית, סקסית ומדויקת. התצוגה נפתחה בגוני לילך (בכיכובה של טיטי איינאו) ונסגרה באנסמבלים שחורים, שקופים ובועטים (בכיכובה של טיילור מלכוב), ובין לבין נצפו דגמים שנעו בשלמות בין רוך ורוק.
המעצבת הצעירה מחיפה, תאי ביטון (29), תפסה את הפוקוס עם קולקציה בשם "בת הדייג", שהפגינה מיומנות עיצובית גבוהה ועבודת יד מורכבת. את התצוגה שלה פתחה הדוגמנית הבינלאומית סאן מזרחי, בשמלה העשויה כולה מחול שנאסף מחוף הים בחיפה (בסך הכל כ־100 שעות עבודה נדרשו להכנת השמלה הזו). הקולקציה נולדה מתוך חוויות הילדות של ביטון, אהבת אביה לדייג והחיים בחיפה בקו ראשון למים.
לאחר חמש שנות היעדרות, מעצבת הקוטור אפרת קליג חזרה למסלול, עם קולקציה עוצמתית ומלאת תקווה שנולדה מתוך החוויה המורכבת שעברו היא ומשפחתה במלחמה - מניהול הסטודיו המאתגר, לצד הדאגה לבתה הלוחמת ולאחיה שחזר פצוע נפש מקרבות בארי ועזה.
תצוגת הסטודנטים והבוגרים של שנקר, העלתה לבמה 75 דגמים שמאחוריהם סיפורים אישיים, זיכרונות, שאלות חברתיות וניסיונות לבחון מחדש את היחסים שבין הגוף, הבגד והמציאות שסביבנו. הרגע המרגש של הערב היה הענקת מלגת ההצטיינות לזכרה של הילי סולומון ז"ל, שנרצחה במסיבת הנובה ב־7 באוקטובר 2023. הילי אהבה אופנה ולא הספיקה להגשים את חלומה. במלגה שניתנה בשמה זכתה אלמוג זוהרי רוזן (25) מקיבוץ אור הנר בעוטף עזה.
אריאל טולדנו הגיש כתב יד פרובוקטיבי, אפל ועוצמתי, שחוקר את הקשר שבין לבוש, עירום, כוח ושליטה.
מעצב אופנת העילית, שי שלום, הביא למסלול קולקציה מרגשת בת 30 דגמים, שתרגמה זיכרון ילדות רך לשפה אופנתית מתוחכמת.
שלום הפך את החיבוק של אמו ילידת תוניס ורשרוש צמידי הזהב שענדה על זרועה, לאלמנט עיצובי עכשווי.