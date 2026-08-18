קציצות עם סלרי
כשר
בשרי
זמן הכנה
15 דקות
זמן כולל
60 דקות
דרגת קושי
קלה
כמות מצרכים
25
קציצות עם סלרי
(צילום: בועז לביא, סגנון: טליה הדר)
מצרכים
6
סועדים
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לטיגון: 3 כפות שמן קנולה או אחר
חופן עלי תיבול טריים, קצוצים
לקציצות:
1 שורש סלרי גדול, קלוף ומגורר
2 ענפי סלרי, קצוצים דק, כולל העלים
1 קישוא, מגורר
1/2 קילו בשר או עוף טחון (או חצי־חצי)
1 שן שום, כתושה
1 כפית קליפת לימון מגוררת
1 כפית מיץ לימון
1/2 כוס פירורי לחם או פירורי מצה
1 כפית מלח
1/4 כפית פלפל שחור טחון
1 ביצה
1/4 כפית אבקת סודה לשתייה
1 כוס עלי תיבול קצוצים, לפי הטעם
לרוטב:
1 כף שמן זית
1 כפית חוואייג' למרק
1/2 כפית כוסברה טחונה או אורגנו או בזיליקום יבשים
4 ענפי סלרי קצוצים (2 עם עלים, 2 בלי)
1 בצל סגול, קלוף וקצוץ לקוביות
1 שן שום, קלופה ופרוסה
1 כוס מים רותחים
1 כפית מלח
1 כף דבש
אפשרות: 1/2 לימון, מומלץ בקליפתו, פרוס דק לרבעי פרוסות
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ההכנה
1. הקציצות: שמים בקערה את כל מרכיביהן ומערבבים היטב. יוצרים מהעיסה קציצות בידיים רטובות.
2. מחממים בסיר רחב את השמן לטיגון. מטגנים את הקציצות 3-2 דקות מכל צד, עד שהן עשויות. מוציאים לצלחת.
3. הרוטב: מוסיפים לסיר (אין צורך לנקות) את כף שמן הזית ואת החוואייג' והכוסברה (או התחליפים) ומטגנים כדקה, לפתיחת טעמים. מוסיפים את ענפי הסלרי, הבצל והשום ומטגנים 10-5 דקות.
4. מוסיפים לכוס המים הרותחים את המלח והדבש ומערבבים היטב. יוצקים לסיר. מכסים ומביאים לרתיחה.
5. מחזירים לסיר את הקציצות. אם רוצים, מוסיפים גם את רבעי פרוסות הלימון. מכסים ומבשלים על אש בינונית־נמוכה כ־20 דקות. מוסיפים את עשבי התיבול ומסירים מהכיריים.
6. מגישים חם, מומלץ לצד אורז לבן.
  • איך שומרים? עד 4 ימים, במקרר.