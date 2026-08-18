קציצות עם סלרי

ההכנה
1. הקציצות: שמים בקערה את כל מרכיביהן ומערבבים היטב. יוצרים מהעיסה קציצות בידיים רטובות.
2. מחממים בסיר רחב את השמן לטיגון. מטגנים את הקציצות 3-2 דקות מכל צד, עד שהן עשויות. מוציאים לצלחת.
3. הרוטב: מוסיפים לסיר (אין צורך לנקות) את כף שמן הזית ואת החוואייג' והכוסברה (או התחליפים) ומטגנים כדקה, לפתיחת טעמים. מוסיפים את ענפי הסלרי, הבצל והשום ומטגנים 10-5 דקות.
4. מוסיפים לכוס המים הרותחים את המלח והדבש ומערבבים היטב. יוצקים לסיר. מכסים ומביאים לרתיחה.
5. מחזירים לסיר את הקציצות. אם רוצים, מוסיפים גם את רבעי פרוסות הלימון. מכסים ומבשלים על אש בינונית־נמוכה כ־20 דקות. מוסיפים את עשבי התיבול ומסירים מהכיריים.
6. מגישים חם, מומלץ לצד אורז לבן.
- איך שומרים? עד 4 ימים, במקרר.