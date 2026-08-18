קציצות עם סלרי

4 ענפי סלרי קצוצים (2 עם עלים, 2 בלי)

1/2 כפית כוסברה טחונה או אורגנו או בזיליקום יבשים

1/2 קילו בשר או עוף טחון (או חצי־חצי)

לטיגון: 3 כפות שמן קנולה או אחר

שמים בקערה את כל מרכיביהן ומערבבים היטב. יוצרים מהעיסה קציצות בידיים רטובות.

שמים בקערה את כל מרכיביהן ומערבבים היטב. יוצרים מהעיסה קציצות בידיים רטובות.

1. הקציצות: שמים בקערה את כל מרכיביהן ומערבבים היטב. יוצרים מהעיסה קציצות בידיים רטובות.

2. מחממים בסיר רחב את השמן לטיגון. מטגנים את הקציצות 3-2 דקות מכל צד, עד שהן עשויות. מוציאים לצלחת.

2. מחממים בסיר רחב את השמן לטיגון. מטגנים את הקציצות 3-2 דקות מכל צד, עד שהן עשויות. מוציאים לצלחת.

2. מחממים בסיר רחב את השמן לטיגון. מטגנים את הקציצות 3-2 דקות מכל צד, עד שהן עשויות. מוציאים לצלחת.

מוסיפים לסיר (אין צורך לנקות) את כף שמן הזית ואת החוואייג' והכוסברה (או התחליפים) ומטגנים כדקה, לפתיחת טעמים. מוסיפים את ענפי הסלרי, הבצל והשום ומטגנים 10-5 דקות.

מוסיפים לסיר (אין צורך לנקות) את כף שמן הזית ואת החוואייג' והכוסברה (או התחליפים) ומטגנים כדקה, לפתיחת טעמים. מוסיפים את ענפי הסלרי, הבצל והשום ומטגנים 10-5 דקות.

3. הרוטב: מוסיפים לסיר (אין צורך לנקות) את כף שמן הזית ואת החוואייג' והכוסברה (או התחליפים) ומטגנים כדקה, לפתיחת טעמים. מוסיפים את ענפי הסלרי, הבצל והשום ומטגנים 10-5 דקות.