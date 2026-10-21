1. שוטפים היטב את הבטטות. מניחים אותן בקערה מתאימה ויוצקים מי ברז כך שפחות או יותר יכסו את הבטטות. מכסים את הקערה ומחממים במיקרוגל 10-7 דקות, עד שהבטטות רכות. מומלץ לעצור באמצע ולהפוך אותן. מוציאים בזהירות (הקערה רותחת!) ומניחים לצינון קל.