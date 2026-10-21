ההכנה (כ־25 יחידות)
1. שוטפים היטב את הבטטות. מניחים אותן בקערה מתאימה ויוצקים מי ברז כך שפחות או יותר יכסו את הבטטות. מכסים את הקערה ומחממים במיקרוגל 10-7 דקות, עד שהבטטות רכות. מומלץ לעצור באמצע ולהפוך אותן. מוציאים בזהירות (הקערה רותחת!) ומניחים לצינון קל.
2. חוצים את הבטטות לאורכן ומרוקנים את תכולתן. מעבירים מחצית מהכמות לקערת מעבד המזון (או לקערה גדולה ומשתמשים בבלנדר מוט).
3. סופגים נוזלים עודפים מהטופו וחותכים אותו לקוביות קטנות. מעבירים לקערת מעבד המזון. מוסיפים את יתרת מרכיבי הנאגטס, כפית מלח וחצי כפית פלפל וטוחנים למרקם אחיד. מוסיפים את יתרת הבטטה ומערבבים ידנית לעיסה אחידה. מאחסנים במקרר להתייצבות במשך כמה דקות (אפשר גם לילה).
4. הציפוי: שמים בקערה מתאימה את מרכיביו ומערבבים.
5. מחממים את התנור ל־190 מעלות, מומלץ בתוכנית טורבו. מרפדים תבנית בנייר אפייה ומשמנים אותו קלות.
6. בעזרת 2 כפות, לוקחים מעיסת הנאגטס חלקים בכמות מתאימה. מניחים בצלחת הציפוי ובעזרת אחת הכפות מפזרים ציפוי לכיסוי מלא. מרימים כל נאגט בעזרת כף ומקפיצים קלות בין הידיים, לציפוי אחיד וליצירת צורה מתאימה. מניחים בתבנית. מתיזים או מברישים במעט שמן זית ובוזקים מעט מלח.
7. אופים כ־25 דקות, עד שהנאגטס מזהיבים ומתייצבים. מוציאים ומצננים קלות. מגישים, מומלץ לצד מטבל.
- איך שומרים? עד 4 ימים, במקרר. מחממים בתנור או בטוסטר.