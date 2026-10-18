קישים מלחם מלא ובטטה

ההכנה
- מחממים את התנור ל־ 190 מעלות. מרפדים תבנית תנור בנייר אפייה ומשמנים אותו. משמנים גם את תבניות המאפינס.
- מפזרים את הבטטות המגוררות בתבנית התנור. מברישים אותן בשמן, זורים עליהן כ־ 1 כפית מלח וכ־ 1/4 כפית פלפל שחור ומערבבים. אופים כ־ 15 דקות, עד שהבטטות מזהיבות קצת. מוציאים ולא מכבים את התנור.
- בינתיים מברישים את פרוסות הלחם במעט שמן. מסירים מהן את הקרום הקשה (אין בו צורך) ומניחים כל פרוסה בתבנית מאפין.
- דוחסים ומהדקים היטב, כך שתתקבל מעין צורת קערית.
- מחלקים את הבטטות בין התבניות, על הלחם, כך שימלאו 3/4 מנפחן.
- שמים בקערה את השמנת, החלב והביצים, מוסיפים את המוסקט, מלח ופלפל וטורפים. יוצקים לתבניות עד לכיסוי כמעט מלא של הבטטות. אם רוצים, מפזרים את הפיסטוקים.
- אופים כ־ 20 דקות, עד שהמאפים מזהיבים. מוציאים ומצננים קלות. אם רוצים, מפזרים עלי מיקרו בייבי. מגישים.
- איך שומרים? עד 3 ימים במקרר או עד חודש במקפיא. מחממים קלות לפני ההגשה.