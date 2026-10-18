קישים מלחם מלא ובטטה
כשר
חלבי
זמן הכנה
15 דקות
זמן כולל
50 דקות
דרגת קושי
קלה
כמות מצרכים
10
קישים מלחם מלא ובטטה
(צילום: בועז לביא)
מצרכים
1
סועדים
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14-12 פרוסות גדולות של לחם מקמח מלא או אחר
2 בטטות בינוניות, קלופות ומגוררות גס
כ־ 1/4 כוס שמן זית
מלח, פלפל שחור גרוס
250 מ"ל שמנת 32%-15% שומן, לבישול או להקצפה
1/2 כוס (120 מ"ל) חלב
4 ביצים
1/4 כפית אגוז מוסקט מגורר
אפשרות: 1/3 כוס (כ־ 40 גרם) פיסטוקים קלופים
אפשרות להגשה::
עלי מיקרו בייבי
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ההכנה
  1. מחממים את התנור ל־ 190 מעלות. מרפדים תבנית תנור בנייר אפייה ומשמנים אותו. משמנים גם את תבניות המאפינס.
  2. מפזרים את הבטטות המגוררות בתבנית התנור. מברישים אותן בשמן, זורים עליהן כ־ 1 כפית מלח וכ־ 1/4 כפית פלפל שחור ומערבבים. אופים כ־ 15 דקות, עד שהבטטות מזהיבות קצת. מוציאים ולא מכבים את התנור.
  3. בינתיים מברישים את פרוסות הלחם במעט שמן. מסירים מהן את הקרום הקשה (אין בו צורך) ומניחים כל פרוסה בתבנית מאפין.
  4. דוחסים ומהדקים היטב, כך שתתקבל מעין צורת קערית.
  5. מחלקים את הבטטות בין התבניות, על הלחם, כך שימלאו 3/4 מנפחן.
  6. שמים בקערה את השמנת, החלב והביצים, מוסיפים את המוסקט, מלח ופלפל וטורפים. יוצקים לתבניות עד לכיסוי כמעט מלא של הבטטות. אם רוצים, מפזרים את הפיסטוקים.
  7. אופים כ־ 20 דקות, עד שהמאפים מזהיבים. מוציאים ומצננים קלות. אם רוצים, מפזרים עלי מיקרו בייבי. מגישים.
  • איך שומרים? עד 3 ימים במקרר או עד חודש במקפיא. מחממים קלות לפני ההגשה.