קישים מלחם מלא ובטטה

14-12 פרוסות גדולות של לחם מקמח מלא או אחר

מחממים את התנור ל־ 190 מעלות. מרפדים תבנית תנור בנייר אפייה ומשמנים אותו. משמנים גם את תבניות המאפינס.

מפזרים את הבטטות המגוררות בתבנית התנור. מברישים אותן בשמן, זורים עליהן כ־ 1 כפית מלח וכ־ 1/4 כפית פלפל שחור ומערבבים. אופים כ־ 15 דקות, עד שהבטטות מזהיבות קצת. מוציאים ולא מכבים את התנור.

בינתיים מברישים את פרוסות הלחם במעט שמן. מסירים מהן את הקרום הקשה (אין בו צורך) ומניחים כל פרוסה בתבנית מאפין.

דוחסים ומהדקים היטב, כך שתתקבל מעין צורת קערית.

מחלקים את הבטטות בין התבניות, על הלחם, כך שימלאו 3/4 מנפחן.

שמים בקערה את השמנת, החלב והביצים, מוסיפים את המוסקט, מלח ופלפל וטורפים. יוצקים לתבניות עד לכיסוי כמעט מלא של הבטטות. אם רוצים, מפזרים את הפיסטוקים.