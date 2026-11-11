החשד: 18 שנה אני עורכת דין לענייני משפחה. כמעט כל לקוחה מתחילה את הפגישה הראשונה באותו משפט: ״אני לא יודעת איך מספרים את זה״. כשהלקוחה הזו הגיעה אליי, ביקשתי שתספר מהסוף. היא אמרה שהיא נשואה, אמא לשניים ובהיריון, ולאחרונה התעורר בה חשד שבעלה בוגד בה. לדבריה, הוא נהג לצאת מהבית מדי ערב, בין היתר לטיולים ארוכים עם הכלב, והסתובב עם שני טלפונים. כשהגיע לביתם מכתב ממשרד הפנים, שבו התברר שהגיש בקשת הסדרה בארץ עבור אישה אחרת, פנתה לחוקר פרטי.

ההוכחה: בעזרת החוקר הפרטי שהחל במעקבים בעזרת אמצעים שונים, נחשפה התמונה המלאה. הוא תיעד את השניים יחד, וגילה שלא רק שיש לבעל אישה אחרת - אלא שהיא גם בהיריון מתקדם.

לאחר הגילוי: הוא ביקש להישאר יחד ולשקם את הקשר. היא שמה לב שחשבון הבנק שלהם הולך ומתרוקן. בעודו מספר על קשיים בעסק, הוא המשיך לבזבז כסף על מותגים. היא החליטה להתגרש וגם להפסיק את ההיריון ופנתה לבית הדין הרבני.

בבית הדין הרבני: הבעל טען שאינו מכיר את האישה האחרת. מול גרסתו הצגנו את דו"ח החוקר הפרטי, שגם שתיעד את השניים מבלים יחד בחופשה.

בסופו של דבר: הרבנים, שראו מולם אישה שעברה הפלה לאחר שבעלה הכניס אישה אחרת להיריון, החליטו לפסוק לזכותה כתובה בסך 550 אלף שקל (זו הייתה הכרעה שיפוטית, ולא הסדר בין הצדדים). בנוסף, היא קיבלה מחצית מנכסי הנדל"ן שהיו רשומים בחלקים שווים על שם שניהם.

הגבר, אגב, התחתן בסופו של דבר עם האישה האחרת, ונולד להם ילד.

כדאי לדעת: באוגוסט האחרון פורסמה החלטת מועצת הרבנות הראשית להגביל את הסכום הנרשם בכתובה בעת הנישואים ל־360 אלף שקל (המקרה הזה אירע עוד לפני כן).

מה למדנו: