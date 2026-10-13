מגזין "לאשה" נותן לנשים קול כבר כמעט 8 עשורים. הרשת החברתית TikTok העניקה להן במה חדשה ועוצמתית. לפני שבוע וקצת חברו שני הגופים יחד לכנס משותף שעסק בנשים שיוצרות השפעה לטובה.
בכנס, שהתקיים ביום חמישי האחרון (8.10) ב"איסט" בתל-אביב, נפגשו נשים בכירות ויוצרות תוכן כדי לשים זרקור על שימוש בבמה שיש לכל אחת ליצירת שינוי חיובי. בסוף האירוע שמונה טיקטוקריות זכו בפרס "יוצרת השפעה לטובה" בזכות התכנים שלהן, שנותנים כוח לנשים אחרות.
"כשנשים מרימות אחת לשנייה, משתפות ידע, משתמשות בפלטפורמה שלהן ועושות טוב, זה מיתרגם לשינוי חיובי בעולם האמיתי", אמרה קרינה שטוטלנד, עורכת "לאשה".
"את האלגוריתם שלנו לא מעניין כמה עוקבים יש לך, אם את סלב או לא סלב", סיפרה נטלי זיו, סמנכ"לית התקשורת של טיקטוק בישראל ובמדינות הנורדיות. "אם התוכן שלך טוב, את יכולה להצליח גם עם עוקב אחד".
בהמשך הנחתה זיו את הפאנל "איפה כל הנשים?", שבו דנו בשאלה למה אין מספיק נשים סביב השולחנות שבהם מתקבלות החלטות. בפאנל השתתפו שי-לי שפיגלמן, מנכ"לית תאגיד הבריאות איכילוב, יעל יחיאלי, מובילת יוזמת 50:50 לשוויון מגדרי, ואפרת שוקרון, אקטיביסטית חרדית, אשת תקשורת ויוצרת תוכן.
פאנל נוסף, בהנחיית עיתונאית "לאשה" גלית הראלי ובהשתתפות לאה שנירר, מאמנת ובעלת סטודיו לפילאטיס, הספורטאית האולימפית נטע ריבקין ומגישת הטלוויזיה רותם ישראל, עסק בסוגיית "נפש שמחה בגוף בריא". קורין גדעון, מנחת הכנס, ראיינה לשיחה אישית את אנה פלקין, מנהלת הפעילות העסקית של טיקטוק ישראל, על מסלול הקריירה שלה ועל בניית קריירה ועל הדרך שבה נשים יכולות להתקדם לתפקידי מפתח.
בין האורחות שהגיעו לכנס היו אופירה אסייג, לינוי אשרם, שי-לי ליפא, ליהיא גרינר, מאור ברוכמן, אמה מדינג, אירה דולפין, מאי קורץ, רונית יודקביץ, שרית פולק, אליס ז׳אנו, אלאיה הוף, ליר כהן ורבות אחרות.
הכנס נחתם בחלוקת פרסי יוצרת השפעה לטובה, שאותם קיבלו יוצרות התוכן שיר טרן, מיה דגן, עמית בן דוד, אוריאן ספיבק, הילי טולדנו, בת־אל סאנאניס מקייטן, תמר לנגבורד ואסתר אווקה.