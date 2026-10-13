מגזין "לאשה" נותן לנשים קול כבר כמעט 8 עשורים. הרשת החברתית TikTok העניקה להן במה חדשה ועוצמתית. לפני שבוע וקצת חברו שני הגופים יחד לכנס משותף שעסק בנשים שיוצרות השפעה לטובה.
בכנס, שהתקיים ביום חמישי האחרון (8.10) ב"איסט" בתל-אביב, נפגשו נשים בכירות ויוצרות תוכן כדי לשים זרקור על שימוש בבמה שיש לכל אחת ליצירת שינוי חיובי. בסוף האירוע שמונה טיקטוקריות זכו בפרס "יוצרת השפעה לטובה" בזכות התכנים שלהן, שנותנים כוח לנשים אחרות.
"כשנשים מרימות אחת לשנייה, משתפות ידע, משתמשות בפלטפורמה שלהן ועושות טוב, זה מיתרגם לשינוי חיובי בעולם האמיתי", אמרה קרינה שטוטלנד, עורכת "לאשה".
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קרינה שטוטלנד, העורכת הראשית של "לאשה", מציגה שערים עם מסרים מעצימיםקרינה שטוטלנד, העורכת הראשית של "לאשה", מציגה שערים עם מסרים מעצימים
קרינה שטוטלנד, העורכת הראשית של "לאשה", מציגה שערים עם מסרים מעצימים
(צילום: עוז מועלם, ריאן פרויס)
"את האלגוריתם שלנו לא מעניין כמה עוקבים יש לך, אם את סלב או לא סלב", סיפרה נטלי זיו, סמנכ"לית התקשורת של טיקטוק בישראל ובמדינות הנורדיות. "אם התוכן שלך טוב, את יכולה להצליח גם עם עוקב אחד".
בהמשך הנחתה זיו את הפאנל "איפה כל הנשים?", שבו דנו בשאלה למה אין מספיק נשים סביב השולחנות שבהם מתקבלות החלטות. בפאנל השתתפו שי-לי שפיגלמן, מנכ"לית תאגיד הבריאות איכילוב, יעל יחיאלי, מובילת יוזמת 50:50 לשוויון מגדרי, ואפרת שוקרון, אקטיביסטית חרדית, אשת תקשורת ויוצרת תוכן.
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נטלי זיו, סמנכ”לית התקשורת של טיקטוק בישראל ובמדינות הנורדיות, מציגה את הכוח הנשי בטיקטוקנטלי זיו, סמנכ”לית התקשורת של טיקטוק בישראל ובמדינות הנורדיות, מציגה את הכוח הנשי בטיקטוק
נטלי זיו, סמנכ”לית התקשורת של טיקטוק בישראל ובמדינות הנורדיות
(צילום: עוז מועלם, ריאן פרויס)
פאנל נוסף, בהנחיית עיתונאית "לאשה" גלית הראלי ובהשתתפות לאה שנירר, מאמנת ובעלת סטודיו לפילאטיס, הספורטאית האולימפית נטע ריבקין ומגישת הטלוויזיה רותם ישראל, עסק בסוגיית "נפש שמחה בגוף בריא". קורין גדעון, מנחת הכנס, ראיינה לשיחה אישית את אנה פלקין, מנהלת הפעילות העסקית של טיקטוק ישראל, על מסלול הקריירה שלה ועל בניית קריירה ועל הדרך שבה נשים יכולות להתקדם לתפקידי מפתח.
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קורין גדעון מראיינת את אנה פלקין (משמאל), מנהלת הפעילות העסקית של טיקטוק ישראלקורין גדעון מראיינת את אנה פלקין (משמאל), מנהלת הפעילות העסקית של טיקטוק ישראל
קורין גדעון מראיינת את אנה פלקין (משמאל), מנהלת הפעילות העסקית של טיקטוק ישראל
(צילום: עוז מועלם, ריאן פרויס)
בין האורחות שהגיעו לכנס היו אופירה אסייג, לינוי אשרם, שי-לי ליפא, ליהיא גרינר, מאור ברוכמן, אמה מדינג, אירה דולפין, מאי קורץ, רונית יודקביץ, שרית פולק, אליס ז׳אנו, אלאיה הוף, ליר כהן ורבות אחרות.
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משתתפות הכנסמשתתפות הכנס
משתתפות הכנס
(צילום: עוז מועלם, ריאן פרויס)
הכנס נחתם בחלוקת פרסי יוצרת השפעה לטובה, שאותם קיבלו יוצרות התוכן שיר טרן, מיה דגן, עמית בן דוד, אוריאן ספיבק, הילי טולדנו, בת־אל סאנאניס מקייטן, תמר לנגבורד ואסתר אווקה.