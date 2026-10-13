"את האלגוריתם שלנו לא מעניין כמה עוקבים יש לך, אם את סלב או לא סלב", סיפרה נטלי זיו, סמנכ"לית התקשורת של טיקטוק בישראל ובמדינות הנורדיות. "אם התוכן שלך טוב, את יכולה להצליח גם עם עוקב אחד".