הכניסה לסלון הכלות של עמותת "רוח נשית" מהרחוב התל־אביבי הסואן היא כמו כניסה לבועה של שקט. בפנים האווירה נעימה ואופטימית, שמלות כלה של מעצבים נחשבים במחירים נגישים תלויות על קולבים, והמרחב מבקש להזכיר שזוגיוּת יכולה להיות גם מקום של אהבה וביטחון. ההכנסות ממכירת השמלות מיועדות לפעילות העמותה. הבחירה להיפגש דווקא כאן אינה מקרית. "אנחנו מאמינות בזוגיות טובה ומפרגנת", אומרת עו"ד הדס ארנון שרעבי, מנהלת תחום מדיניות וחקיקה בעמותה. אלא שהעבודה שלה מוקדשת דווקא לנשים שחשו את הצד האחר של הזוגיות: שליטה, פחד ואלימות.

היא בת 51 מפתח תקווה, נשואה, אם לשלוש בנות (17, 15, 13), ומגדירה את עצמה כאקטיביסטית. מבחינתה זו לא בחירה מקצועית אלא תכונת אופי. "כמו ששחקנים אומרים שהמשחק בחר אותם, כך גם אקטיביזם", היא אומרת. "את לא יכולה לעמוד מנגד. כשאת רואה עוולה את אומרת: אי אפשר לחכות שמישהו אחר יעשה, אני צריכה לעשות. תחושת האחריות החברתית שזורה באופי שלי מגיל צעיר".

הוא לא חשב שהעבודה מסוכנת

את התחושה של נפגעת עבירה היא מכירה מקרוב. ב־24 במרץ 2021 נרצח אביה, עו"ד אפרים ארנון, בפתח ביתו בעיר נשר. הוא היה בן 71, שימש ככונס נכסים מטעם בית המשפט, ובמסגרת תפקידו היה אחראי על פינוי שטח נדל"ן בנשר.

במרץ 2026, חמש שנים לאחר הרצח, הרשיע בית המשפט המחוזי בחיפה את דוד אבו עזיז ברצח. גזר הדין שנגזר השבוע על הרוצח הוא מאסר עולם . לפי הכרעת הדין, הוא פעל יחד עם אדם נוסף, שלא נתפס עד היום. "זה נפל עלינו כרעם ביום בהיר", אומרת הדס. "אבא שלי היה מהדור של עורכי הדין שהחזיקו בתפיסה נאיבית ולא חשבו שהעבודה שלהם יכולה לסכן אותם".

באותה שעת בוקר מוקדמת היו הוריה של הדס בבית. אביה התכונן לעבודתו, ואמה, רותי, הכינה לו את קופסת ארוחת הצהריים כמו בכל בוקר. "הייתה להם זוגיות חברית, מדהימה ותומכת שנמשכה כמעט 50 שנה", היא אומרת. "אמא הייתה מלווה אותו בכל בוקר לדלת ונפרדת ממנו שם. כך היא עשתה גם באותו יום שבו ביתם שהיה למבצרם נהיה זירת רצח".

כשיצא מביתו, התנפלו עליו שני רעולי פנים ודקרו אותו עשרות פעמים לנגד עיניה של רותי, "שעדיין הייתה לבושה בכותונת לילה עם פרחים", אומרת הדס. "היא עמדה וצעקה עליהם, נופפה מולם בידיים, אמרה להם 'תהרגו אותי ולא אותו', ונדקרה ביד. כך קראתי בכתבה".

לא דיברתן על זה? "לא. זה מאוד־מאוד קשה. אני לא רוצה לחשוב על זה יותר מדי ומאפשרת לעצמי רק פרוסות קטנות של אבל, אחרת זה מושך אותי למטה. לא הסתכלתי על התיק וגם את הכרעת הדין היה לי קשה מאוד לקרוא, אלה תיאורים שהנפש לא מסוגלת לשאת. אני עדיין בהדחקה. אני יכולה לעמוד בסופר ולהתחיל לבכות. שואלים אותי: 'את בסדר?'. לכי תסבירי שרצחו את אבא שלך. כל העולם מתערער".

3 צפייה בגלריה עו"ד הדס ארנון שרעבי. "שואלים אותי: 'את בסדר?'. לכי תסבירי שרצחו את אבא שלך" ( צילום: יריב כץ )

באותו בוקר היא התארגנה לעבודה, כשאחותה התקשרה לשי, בעלה. "שי אמר לי: 'הדס, קרה משהו נורא. תשבי'. אמרתי לו: 'מה אתה כזה דרמטי?'. ואז הוא אמר: 'באו אנשים לבית של ההורים שלך והרגו את אבא שלך'. התקשרתי לאמא שלי, וכל מה שהיא הייתה מסוגלת להגיד לי היה 'הדס, אין אבא'.

"באינסטינקט של אמא, אני לא יודעת איך עשיתי את זה, אספתי את כל הכוחות שלי. לקחתי נשימה עמוקה ויצאתי אל הבנות כאילו כלום. שמתי את עצמי בצד, ידעתי שעכשיו זה לא הזמן להתפרק. אמרתי להן שאבא ואני צריכים לנסוע".

"אני מאפשרת לעצמי רק פרוסות קטנות של אבל, אחרת זה מושך אותי למטה. לא הסתכלתי על תיק הרצח, וגם את הכרעת הדין היה לי קשה לקרוא"

היא משווה את ההתנהלות שלה באותו רגע, את הניסיון להגן על הילדות מפני המציאות הקשה, לסרט "החיים יפים" של רוברטו בניני. רק אחר הצהריים, כשחזרו הביתה, סיפרו להן מה קרה וישבו יחד לבכות. "אנחנו משפחה הכי נורמטיבית, כל כך רגילה. ניסיתי לשמור עליהן במעטפת, שלא יראו יותר מדי חדשות, והנה פתאום נכנסה לבית שלנו המילה רצח".

מאז היא מתמודדת בשני מישורים: היותה בת שאיבדה את אביה והיותה עורכת דין שמוטרדת מהמשמעות הציבורית והמשפטית של המקרה. "מעבר לכאב ולאובדן", היא אומרת, "אני שואלת את עצמי איך יכול להיות שאדם שעבד עבור בית המשפט נרצח על רקע העבודה שלו. עורכי דין עצמאיים, שממונים על ידי בית המשפט, למשל ככונסי נכסים כמו שאבא שלי היה, מבצעים למעשה את עבודת בית המשפט בשטח. זה דבר שקורה יום ביומו. אלא שבניגוד לפרקליטים ולעובדי מדינה, הם לא זכאים לאותה מעטפת הגנה. בית המשפט זקוק לעורכי הדין האלה כדי לעשות את מלאכת הצדק, אבל כשהם נקלעים לסכנה הם נותרים חשופים.

"כעורכת דין אני אומרת: איך לא רעדו אמות הסיפים כשבפעם הראשונה נרצח עורך דין שעבד מטעם המדינה? חייב להיות תיקון לחוק"

"הייתי רוצה שעורכי דין עצמאיים שממלאים תפקידים מטעם בית המשפט יוגדרו כעובדי מדינה, כך שאם יהיו מאוימים, יוכלו לקבל הגנה, ואם ייפגעו, תהיה מעטפת גם למשפחותיהם".

הרצח של אביך שינה משהו במערכת המשפטית? "ככל שידוע לי, כלום. למה? אני לא יודעת. הרצח היה יום אחרי הבחירות לכנסת ה־24. למי היה זמן לתקדים הזה? כעורכת דין אני אומרת: איך לא רעדו אמות הסיפים כשבפעם הראשונה נרצח עורך דין שעבד מטעם המדינה? הייתי מצפה שיהיו עורכי דין שיגידו: אם זה קרה לאפרים, זה יכול לקרות לכל אחד. אי אפשר להגיד שזה לא קשור אלינו. חייב להיות תיקון לחוק".

איזה אבא הוא היה? "מתוק וחמוד, אדם שורשי שאהב את ארץ ישראל. פעם צחקנו ואמרנו שאם הרוצחים היו שנייה אחת עוצרים ומדברים איתו, הם היו בסוף מכינים איתו מעמול. הוא היה חברמן, איש משפחה ובן זוג למופת. אנחנו שתי אחיות, והוא היה מאוד נוכח ואוהב. תמיד היו מתקבצים אצל ההורים שלי חברים".

אקסל על ארטיק ומסטיק

היא נולדה בעומר, גדלה בחיפה, ואחרי השירות הצבאי למדה באוניברסיטת חיפה מקרא לתואר ראשון ושני. כשסיימה, החליטה ללמוד משפטים באוניברסיטת רייכמן. "היה לי לחץ מהמשפחה ללמוד משהו פרקטי, ומשהו במשפטים הדליק אותי כשהבנתי שאפשר להשתמש בכלי הזה לעשיית צדק ולעשייה חברתית. זה לא היה מהמקום הכלכלי, אלא רציתי להבין איך עובדת המערכת ואיך אפשר להיעזר בה כדי שיהיה טוב יותר".

היא יכלה לעבוד עם אביה, שעסק בדיני משפחה ובמקרקעין כעצמאי, אבל בחרה לפנות לעולם החברתי והתמחתה בפרקליטות תל אביב. "מדי פעם הוא היה אומר לי: 'את לא רוצה לעבוד אצלי?'. הוא היה עורך דין עם לב גדול ומוסרי, אבל ידעתי שאני רוצה להיות בצד של המגזר השלישי. בהמשך עבדתי באלו"ט ואז במגזר הפרטי, במשרד שעסק במקרקעין".

3 צפייה בגלריה עו"ד אפרים ארנון ז"ל. "הייתי מצפה שעורכי דין יגידו: אם זה קרה לו, זה יכול לקרות לכל אחד" ( צילום: אלבום פרטי )

בעקבות הרצח החליטה הדס לשנות את מסלול חייה המקצועיים ולשוב לעולם החברתי. "חזרתי לעולמות החברתיים כדי שהנפש שלי תחלים", היא אומרת. "שם המקום שלי, שם הלב שלי. ידעתי שאני חייבת להשתמש בכוחות שלי ושמשם אחלים".

היא הצטרפה לשדולת הנשים והייתה אחת מיוזמות "מיס פיקס דה יוניברס", תחרות אלטרנטיבית שבה ביקשו היוזמות להעמיד במרכז את היכולות של נשים. בהמשך נאלצה לעזוב כדי לסייע לאמה בהתמודדות עם העניינים הביורוקרטיים הסבוכים שהתעוררו בעקבות הרצח. לאחר מכן עבדה בעמותת "אותי", לילדים ולבוגרים עם אוטיזם, ומשם הגיעה ל"רוח נשית", עמותה שמלווה נשים נפגעות אלימות מכל הסוגים לשיקום כלכלי ותעסוקתי. כיום היא מנהלת את תחום קידום המדיניות והחקיקה ופועלת להסרת החסמים שניצבים בפני נשים שיצאו ממערכת יחסים אלימה ומנסות לבנות את חייהן מחדש. "את מבינה איזו שליחות זו?", היא אומרת. "יש מה לעשות, יש דרך".

"מנכ"לית שמנהלת מאות עובדים סיפרה בעמותה שבבית היא נאלצה להתקלח במים קרים, משום שבן הזוג לא הרשה לה להדליק את הדוד"

אחד התחומים המרכזיים שבהם עוסקת "רוח נשית" הוא אלימות כלכלית - העמותה מלווה נשים לאחר שיצאו מהבית האלים, בשלב שבו הן מנסות להשתקם ולבנות עצמאות כלכלית. "אלימות כלכלית יכולה להיות שליטה ברמה של אקסל, כשהיא נדרשת לעדכן אותו על כל הוצאה, עד לרמה של מסטיק וארטיק", אומרת הדס, "כשהאישה צריכה להתקשר לבן הזוג בקניות בסופר ולבקש רשות לקנות דברים מסוימים. לא רק נשים חלשות מתמודדות עם המצב הזה, הן יכולות להיות נשים אקדמאיות או עשירות. למעשה זו יכולה להיות כל אחת מאיתנו. זו שליטה דרך הכיס".

הדס מספרת, למשל, על אישה שבנה שבר את היד, אך בן הזוג לא הסכים שתיקח מונית לבית החולים. רק בבוקר הצליחה להגיע איתו לטיפול, שהסתיים בניתוח. כששאלו אותה בדיעבד מדוע לא התעקשה, ענתה: "פחדתי". "אישה אחרת סיפרה שבמקרר בבית היו מדפים נפרדים: מדף אחד מלא בפינוקים, שהיה שייך לבן הזוג ושאסור היה לאחרים לקחת ממנו, ומדף אחר עבור האישה והילדים, שנאלצו להתקיים מקצבת הילדים.

"מישהי אחרת, מנכ"לית שמנהלת מאות עובדים, סיפרה שהיא לא יודעת לאן נכנסת המשכורת שלה, ושבבית היא נאלצה להתקלח במים קרים, משום שבן הזוג לא הרשה לה להדליק את הדוד.

"השליטה יכולה להתבטא גם בפגיעה ביכולת לעבוד ולהתפרנס. אחת הנשים סיפרה שבן הזוג היה מחביא לה את מפתחות הרכב לפני שיצאה לעבודה, ובהמשך טען שהיא מדמיינת ושהמפתח נמצא במקומו. במקרים אחרים הוא היה מתקשר למקום העבודה שלה ומפריע לה להתנהל.

"גם אחרי שהנשים מצליחות לצאת מהבית, הקשיים אינם מסתיימים. לעתים בן הזוג מבודד אותן מהמשפחה, והן נותרות ללא תמיכה או מקום מגורים", אומרת הדס. "יש נשים שמתמודדות עם פוסט־טראומה ודיכאון, אחרות נתקלות באלימות משפטית ובהטרדות, ולעתים הן מתקשות לשמור על מקום העבודה שלהן".

"אישה סיפרה שבמקרר היו מדפים נפרדים: מדף אחד מלא בפינוקים לבן הזוג בלבד, ומדף אחר עבור האישה והילדים, שנאלצו להתקיים מקצבת הילדים"

בעיה נוספת היא חובות כפויים - חובות שבן הזוג יוצר על שמה של האישה באמצעות מניפולציות, הסתרת מידע או זיוף חתימות. הוא עשוי לרשום על שמה עסקים, חשבונות ורכבים, וכשהיא מבקשת לצאת מהקשר, החובות הופכים למכשול נוסף. "אנחנו מלוות אותה בתהליך, צעד אחר צעד", אומרת הדס.

כ־800 נשים מקבלות סיוע מ"רוח נשית" מדי שנה, חלקן מלוות בתוכניות שנמשכות עד שנתיים וחצי. לכל אישה מותאם מסלול בהתאם לצרכים שלה: החל מסיוע בפתיחת חשבון בנק ועד ליווי בשיקום כלכלי ותעסוקתי במגוון דרכים. "אנחנו מאמינות בלתת חכה ולא דגים", אומרת הדס. בו־זמנית העמותה פועלת לשינוי מדיניות וחקיקה, ואחת המטרות המרכזיות היא לקדם הכרה חוקית באלימות כלכלית.

למה חשוב שתהיה הגדרה חוקית? "אישה שאין הגדרה למה שהיא עוברת, איך היא תדע?".

את מרגישה שאת יכולה להזדהות עם הנשים שמגיעות לעמותה בעקבות מה שעברת בעצמך? "יש הבדל גדול מאוד. אני נפגעת עבירה, הן נפגעות אלימות. אנחנו לא באותו מקום. מה שכן, אני יכולה להבין את התסכול, את הכאב של העמידה מול המערכות, וזה נותן לי עוד יותר דרייב לעבוד עבורן בחרדת קודש, להגיד תודה על הזכות לפעול עבורן ולהיות הרוח מתחת לכנפיים שלהן".

איך לזהות אלימות כלכלית?

אלימות כלכלית לא תמיד נראית לעין. היא יכולה להתרחש גם אצל זוגות מבוססים ומשכילים. חשוב לשים לב לצבר של סימנים, ולא לסימן אחד. אישה שתוהה אם היא סובלת מאלימות כלכלית צריכה לבדוק את הסוגיות הבאות (וחשוב לציין שישנם סימנים נוספים, אלה רק דוגמאות):

היא לא שולטת בכספה או בתקציב המשפחתי.

היא מקבלת סכום מוגבל ונאלצת לבקש רשות להוצאות.

היא לא יכולה לגשת לחשבונות הבנק, לכרטיסי האשראי או למידע על נכסים.

היא מרגישה אשמה או צורך להצדיק כל הוצאה, אפילו בסיסית.

היא אומרת משפטים כמו "הוא לא נותן לי להוציא על זה כסף".

היא הפסיקה לעבוד או עזבה עבודה שאהבה.

בן הזוג חוזר על אמירות כמו "היא לא מבינה בזה" או "אני מטפל בעניינים הכספיים".

בן הזוג מציג את השליטה שלו בכסף כדאגה או כאחריות: "אני רק עוזר לה".

מה אפשר לעשות? הצעד הראשון אינו בהכרח לדבר עם בן הזוג או לעזוב את הבית. אפשר להתקשר למוקד 118 של משרד הרווחה, הפועל 24 שעות ביממה, או לעמותות חירום אחרות (למשל ל.א לאלימות נגד נשים, 6724*). יציאה ממערכת יחסים אלימה עלולה להיות שלב מסוכן, ולכן חשוב לתכנן אותה בזהירות ובליווי אשת מקצוע.

אם את מזהה את המצב אצל אישה אחרת: התפקיד שלך הוא קודם כול להקשיב. אל תשפטי אותה אם היא נשארת או חוזרת, אל תנסי להציל אותה ואל תתעמתי עם בן הזוג. הציעי לה לפנות יחד לגורם מקצועי, מסרי לה את מספרי החירום והישארי לצידה. ההחלטה חייבת להישאר בידיה.