כשהייתה בת 14 ביקשה עדילי צבע מהוריה מתנת יום הולדת לא שגרתית: האנציקלופדיה הרפואית למשפחה. "האמת היא שאני לא יודעת מאיפה זה בא לי", היא משחזרת כיום. "אני לא מגיעה ממשפחה של רופאים, ולא היה אירוע מכונן שהוביל אותי לרפואה. זה פשוט הגיע מתוכי, נאחזתי בו והתחלתי לחקור אותו. קראתי באנציקלופדיה והתעמקתי בנושאים שונים".

נדרשו עוד 26 שנה וקריירה מצליחה כמהנדסת ביוטכנולוגיה, כדי להגשים את החלום ההוא. בגיל 40, כשהיא אמא לשלושה ילדים (אז בני 14, 12, 10), נרשמה ללימודי רפואה בטכניון. כעבור שש שנים התחילה את הסטאז' בבית חולים העמק, ורק בגיל 47 החלה את ההתמחות בגריאטריה.

אבל בואו נתחיל מההתחלה. צבע (52) גדלה בקריית טבעון, בת בכורה לשני אחים ואחות, לאבא שהיה איש צבא הקבע בחיל הים ולאמא שהייתה מורה בתחילת דרכה ואחר כך עסקה בתפקידים מנהלתיים שונים בצבא. בתיכון למדה במגמה ביולוגית־כימית וגם התנדבה במד"א. בגיל 18 ניסתה להתקבל ללימודי רפואה במסגרת העתודה האקדמית, אבל נדחתה והחליטה כחלופה להירשם ללימודי הנדסת ביוטכנולוגיה בטכניון. "העובדה שלא התקבלתי הייתה אכזבה גדולה. חיפשתי תחום שיהיה קרוב לעולם הרפואה מתוך מחשבה שאולי בהמשך אצליח לעבור, אבל לא הצלחתי להשיג ציונים טובים מספיק. סיימתי את התואר, התגייסתי ושירתי במעבדה לבחינת מזון בצבא. תוך כדי השירות, חלקו בקבע, התחלתי תואר שני בביוטכנולוגיה".

במהלך הלימודים בטכניון הכירה את בעלה, זוהר, שלמד אז הנדסת מחשבים, השתלב בהמשך בחברת אינטל ישראל ומשמש כיום כסגן נשיא בחטיבת המחשבים האישיים בה. לאחר נישואיהם יצאו לשליחות בארצות הברית, ובמהלכה סיימה את התזה לתואר השני באוניברסיטת קליפורניה בדיוויס. לאחר החזרה לארץ השתלבה בעבודה בחברת הביוטכנולוגיה מולטיג'ן, סטארט־אפ שפיתח מוצר לטיפול בטרשת עורקים ברגליים. במשך 15 שנה, במקביל להרחבת המשפחה, התקדמה עד לתפקיד סמנכ"לית רגולציה וניסויים קליניים, וייתכן שהייתה נשארת בתחום אם המציאות לא הייתה משתנה".

"כבר היו מאחוריי כמה שנים טובות של עבודה בתפקיד בכיר, היו לי חסכונות, וזוהר עבד במקביל לאורך כל השנים בתפקידים בכירים. יכולנו להרשות לעצמנו לעשות את השינוי הזה בלי לרדת יותר מדי ברמת החיים"

"חברת טבע, שהייתה נותנת החסות העיקרית שלנו, החליפה הנהלה ונקלעה לקשיים באותה תקופה, ולכן הפסיקה את המימון והתמיכה בנו. בעקבות זאת החברה שלנו הצטמצמה והתקשתה למצוא משקיעים חדשים. בשלב הזה הבנתי, שאולי יש כאן הזדמנות. יכולתי לחפש תפקידים בחברות דומות, אבל הרגשתי שזה יהיה ליד הדבר האמיתי. הבנתי שאני צריכה לנסות להגשים את החלום שלא התממש עד עכשיו".

עצירה של מסלול בטוח דורשת היערכות מתאימה. כולם תמכו בהחלטה? "האמת היא, שחוץ מחבר קרוב אחד שחשב שהשתגעתי וטען שאין שום סיבה הגיונית לעזוב משרה בכירה, משכורת, תנאים ועניין בעיסוק בקדמת הטכנולוגיה, כולם פרגנו מאוד. אני חושבת שהאנשים סביבי ידעו שזה משהו שתמיד רציתי והתלהבו מהרעיון הרומנטי של הגשמת חלום. הם ידעו שאני תמיד מרגישה קצת מפוספסת".

והמשפחה הקרובה? "בעלי זוהר היה התומך העיקרי, ולזכותו ייאמר שהוא נתן לי את הגב המשמעותי ביותר מכל הבחינות. הוא ידע שלמרות המחיר זה מה שיעשה אותי מאושרת. הילדים כבר היו בוגרים יותר, ולזוהר הייתה גמישות מסוימת בשעות העבודה, הוא יכול היה לפצל אותה ולהיות איתם בשעות אחר הצהריים. הייתה גם הרבה עזרה מצד ההורים משני הצדדים וגם כמובן עזרה בתשלום".

2 צפייה בגלריה ד"ר עדילי צבע, עם בעלה זוהר וילדיה, מימין: יונתן, ליהי וקשת. "אני אדם טוטלי, וורקוהלי, זה היה גם לפני שהתחלתי ללמוד רפואה" ( צילום: אלבום פרטי )

מעבר לתמיכה המורלית היה גם בסיס כלכלי שאִפשר זאת. "אין ספק שזה היה יתרון. כבר היו מאחוריי כמה שנים טובות של עבודה בתפקיד בכיר, היו לי חסכונות, וזוהר עבד במקביל לאורך כל השנים בתפקידים בכירים. יכולנו להרשות לעצמנו לעשות את השינוי הזה בלי לרדת יותר מדי ברמת החיים".

דוגמה אישית לילדים

היה עוד עניין רגשי, סמוי, שכנראה עמד בבסיס ההחלטה: חוסר המימוש המקצועי של אמה, שנפטרה בגיל 54 בלבד מסרטן השחלות. ד"ר צבע הייתה אז בת 31, בשיא הקריירה הטכנולוגית שלה. "אמא שלי הייתה אישה יפה, שמחה ומוכשרת בהמון תחומים, שנולדה בתקופה קצת פחות פמיניסטית, התפשרה בחיים המקצועיים שלה והשקיעה יותר בגידול הילדים. אני בטוחה שהיא הייתה יכולה לעשות גם וגם, ולכן בעיניי הייתה שם מתחת לפני השטח תחושת החמצה שהרגשתי צורך לתקן או למנוע בחיים שלי.

"כשניסיתי להתקבל לרפואה במסגרת העתודה היא חששה שאתקשה להתמודד מבחינה רגשית, שאקח את העבודה הביתה, שאהיה טוטלית מדי ושזה ישפיע עליי. היא לא הייתה בטוחה שהרפואה היא הבחירה הנכונה עבורי. הייתי רוצה שתראה אותי היום".

"הילדים שיתפו אותי בתחושה שלא הייתי נוכחת מספיק. אבא שלהם תמיד היה שם, כך שלא היה חסר להם הורה, אבל הנוכחות שלי הייתה חסרה. נשארה אצלם חוויה של אמא שיושבת ולומדת כל היום"

ואיך הילדים שלך חווים את המימוש האישי של אמא שלהם? "בדיעבד אני חושבת שהם רואים בי דוגמה אישית, וזה היבט חיובי מאוד. למשל, הבן שלי משקיע עכשיו בהתלהבות, ביסודיות וברצינות בהשלמת הבגרויות, ואני חושבת שחלק מהגישה הזאת נובע ממה שהוא ראה בבית. מצד שני, הילדים אומרים לי היום שבשנות לימודי הרפואה שלי הייתי חסרה להם. בהזדמנויות שונות הם שיתפו אותי בתחושה שלא הייתי נוכחת מספיק. אבא שלהם תמיד היה שם, כך שלא היה חסר להם הורה, אבל הנוכחות שלי הייתה חסרה. נשארה אצלם חוויה של אמא שיושבת ולומדת כל היום. כנראה זה אחד המחירים של הבחירה שעשיתי, למרות שאני חושבת שגם כשעבדתי בהייטק לא הייתי נוכחת מספיק. כיום אני מנסה לפצות על כך במידה מסוימת, כי אני פנויה יותר ויכולה להיות נוכחת יותר בחייהם".

את שבע שנות הלימודים שלה בטכניון, לצד סטודנטים צעירים ממנה בהרבה, מתארת ד"ר צבע כחוויה חיובית. "אולי בתחילת הדרך הרגשתי מוזר, קצת כמו להיות האמא של חבריי לספסל הלימודים, אבל מהר מאוד פער הגילים כבר לא היה מורגש ונהניתי מאוד מחברתם. היו מקצועות שבהם היה לי יתרון, בעיקר ביולוגיה וכימיה. יכולתי לעזור להם ונהייתי פופולרית. עד היום אני בקשר עם רבים מהם".

"בעלי היה התומך העיקרי. הוא ידע שלמרות המחיר שנצטרך לשלם, זה מה שיעשה אותי מאושרת. הייתה גם הרבה עזרה מצד ההורים משני הצדדים וגם כמובן עזרה בתשלום"

היו נקודות שבירה במהלך הלימודים? רגעי חרטה? "לא היו רגעי משבר משמעותיים. הייתי ממוקדת מאוד במטרה, שום דבר לא הסיט אותי. עברתי ממבחן למבחן ומסמסטר לסמסטר. דווקא ככל שהלימודים התקדמו התחזקה בי התחושה שבחרתי נכון.

"בשנים הראשונות ללימודים עוד המשכתי לעבוד, אבל בהמשך כבר הקדשתי הכול ללימודים. אני אדם טוטלי, וורקוהולי, וזה היה נכון גם לפני שהתחלתי ללמוד רפואה. הייתי כל כך ממוקדת במטרה, שאת תחושות התסכול של הילדים הבנתי באופן ברור יותר רק בדיעבד".

יש לנו זמן לשתי קריירות לפחות

כאמור, בשלב ההתמחות בחרה צבע בתחום שגרתי פחות, גריאטריה, מתוך עניין מקצועי אך גם אישי. "ליוויתי את סבי וסבתי מצד אמא, שהיו ניצולי שואה, באשפוזים רבים במחלקה הפנימית כשהיו בשנות ה־80 וה־90 שלהם. היחס אליהם היה רע. למעשה, הרבה פעמים הרגשתי שפשוט לא מתייחסים אליהם, שלא סופרים אותם בכלל. ראיתי את אותו דפוס חוזר שוב ושוב, מאשפוז לאשפוז. הבנתי שאם אני רוצה לשנות משהו, אני צריכה להיות חלק מהמערכת מבפנים".

היא בחרה להתמחות במרכז הרפואי "שהם", המרכז הגריאטרי השיקומי הגדול בארץ, שממוקם בפרדס חנה. כיום, נוסף על הטיפול בחולים היא שותפה לצוות החדשנות והמחקר של בית החולים ומרכזת קורסים רב־מקצועיים בתחום.

מה היית רוצה לשנות במערכת? "הייתי רוצה שיתמקדו בהסתכלות הוליסטית על האדם. הגריאטריה משלבת רפואה פנימית, תחום שאני מאוד אוהבת, עם הסתכלות כוללת לא רק על המחלות של האדם, אלא גם על התפקוד, על היכולות הקוגניטיביות, הרקע הרפואי והאישי ואיכות החיים. היופי בתחום הוא שלפעמים שינויים קטנים יכולים להביא לשיפור ניכר באיכות החיים.

"התדמית של הגריאטריה עדיין מיושנת ולא טובה. היא נתפסת כרפואה שעוסקת באנשים זקנים וחלשים. צריך לעשות כאן שינוי תדמיתי משמעותי, להבין שהאוכלוסייה המבוגרת מגוונת מאוד מבחינה רפואית ואנושית ושלכל אחד יש סיפור חיים משלו. העולם הולך ומזדקן, ויצטרכו הרבה יותר רופאים בתחום הזה. הגריאטריה מאפשרת עבודה מתוכננת ומעמיקה יותר, והמערכת עדיין לא הפנימה את מלוא הפוטנציאל. במובן מסוים אני קצת מקדימה אחרים".

"אמא שלי, שנפטרה מסרטן בגיל 54, הייתה אישה יפה, שמחה ומוכשרת, שהתפשרה בחייה המקצועיים. מתחת לפני השטח הייתה לה תחושת החמצה, שהרגשתי צורך לתקן בחיים שלי"

יש פער גדול בין התדמית של הגריאטריה ובין ההייפ הגדול סביב נושא הלונג'ביטי. איך מיישבים את זה? "לדעתי ההייפ הזה הוא דבר חיובי מאוד. תוחלת החיים עולה, אבל יש פער של כעשר שנים בממוצע בינה ובין תוחלת הבריאות - מספר השנים שאנו חיים בבריאות. המטרה היא לצמצם את הפער הזה: שיפור איכות החיים, אורח חיים בריא, פעילות גופנית ותזונה, לצד מחקר רב שנים שנעשה היום, בין היתר בעזרת בינה מלאכותית, על הדרכים להאט את תהליכי ההזדקנות. אני מקווה שהגל הזה יסחוף אנשים טובים נוספים שייכנסו לתחום הגריאטריה. אם נשקיע יותר במניעה, נוכל לדחות מחלות ואת התלות באחרים. בסופו של דבר, זו המשמעות של איכות חיים בגיל המבוגר".