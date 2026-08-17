מנת נשנוש בסגנון אסייתי, שמעלה בי זיכרונות נפלאים ממנות דאמפלינג טעימות במסעדות בצ'יינה־טאון בלונדון. יש להכין מראש 2 מגבות קטנות, רטובות וסחוטות.
ההכנה (10 יחידות)
1. שוטפים ומייבשים את הפטריות. קוטמים את הרגליים שלהן.
2. מחממים במחבת 1 כפית שמן זית ו־1 כפית שמן שומשום. מוסיפים את הפטריות וצורבים על להבה גבוהה כדקה. הופכים את הפטריות וצורבים כדקה נוספת. מסירים מהכיריים ומעבירים את הפטריות למסננת ל־10 דקות לפחות, להגרת נוזלים.
3. המטבל: שמים בקערית את רוטב הסויה ומיץ הלימון ומערבבים. מניחים בצד.
4. העיטוף: פורסים על משטח העבודה מגבת רטובה וסחוטה. מכינים בצד צלחת ועליה מניחים את המגבת הרטובה השנייה, מקופלת לשניים. יוצקים לקערה מתאימה מים פושרים בגובה כ־3 ס"מ. לוקחים דף אורז אחד, טובלים אותו בקערת המים במשך כ־10 שניות (ולא יותר) ומניחים על המגבת הפרוסה על משטח העבודה. מניחים במרכז הדף עלה בזיליקום ועליו פטרייה אחת (ללא נוזלים). מקפלים את הדפנות מימין ומשמאל, ועליהן את החלק העליון והתחתון. פותחים את המגבת המקופלת על הצלחת, מניחים עליה את הפטרייה העטופה ומכסים. מכינים כך את כל הפטריות (ניתן להכין עד יממה מראש ולשמור בתוך המגבת הרטובה, בקופסה סגורה במקרר).
5. יוצקים למחבת נקייה ויבשה את יתרת שמן הזית והשומשום, ומחממים. מוסיפים את הפטריות העטופות וצורבים על להבה בינונית 2-1 דקות מכל צד (לא יותר).
6. מעבירים את הפטריות לצלחות הגשה. אם רוצים - קושרים כל פטרייה עטופה בגבעול בצל ירוק, לקישוט. מגישים מיד, לצד המטבל.