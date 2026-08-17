4. העיטוף: פורסים על משטח העבודה מגבת רטובה וסחוטה. מכינים בצד צלחת ועליה מניחים את המגבת הרטובה השנייה, מקופלת לשניים. יוצקים לקערה מתאימה מים פושרים בגובה כ־3 ס"מ. לוקחים דף אורז אחד, טובלים אותו בקערת המים במשך כ־10 שניות (ולא יותר) ומניחים על המגבת הפרוסה על משטח העבודה. מניחים במרכז הדף עלה בזיליקום ועליו פטרייה אחת (ללא נוזלים). מקפלים את הדפנות מימין ומשמאל, ועליהן את החלק העליון והתחתון. פותחים את המגבת המקופלת על הצלחת, מניחים עליה את הפטרייה העטופה ומכסים. מכינים כך את כל הפטריות (ניתן להכין עד יממה מראש ולשמור בתוך המגבת הרטובה, בקופסה סגורה במקרר).