



פרק 58: האישה בבית









המוח שלך חייב לעבוד כדי לקבל את המציאות החדשה הזאת. אין מצלמות. אף אחד לא צופה בך.

את מנסה את הדבר הכי שקוף. במטבח, קודם עם מספריים, אחר כך עם סכין. את מתאמצת להכניס את הלהב בין העור שלך לצמיד הפלסטיק, נזהרת לא לפצוע את עצמך. את מתפתלת ומחככת ומפעילה לחץ, אבל הוא לא שיקר: אי אפשר לחתוך פס פלדה. לא עם מספריים ולא עם סכין מטבח.

את מחפשת כלי עבודה, אבל ברור שאין זכר למבער הבוטאן הקטן. אין שום מסור עגול או להב מיוחד. מה את חושבת שהוא? אידיוט?

אז הג'י פי אס נשאר. הנקודה שלך מהבהבת על הטלפון שלו. הוא מחזיק אותך בכף ידו, לכודה במפה וירטואלית.

את לא יכולה להסתלק. עדיין לא. אבל את יכולה להסתובב. לבדוק מקומות, לפתוח דלתות. כלל מספר תשע להישארות בחיים מחוץ לצריף: לגלות ככל יכולתך. לענוד את סודותיו כמו יהלומים על צווארך.

את מתחילה במקום הכי בטוח. חדר השינה. חדר השינה שלך. שם את מתאמנת בחיטוט. מעבירה ידיים על המשטחים שאף פעם לא הצלחת לגעת בהם. שולחן הכתיבה שמשמש כהטעיה, שידת המגירות, כל פינה במיטה.

שום דבר לא קורה. זה עולם חדש, עולם שבו את לא חייבת לשקול כל פעולה על סמך התגובה הצפויה שלו.

את יוצאת למסדרון. החדר של ססיליה היא בחדר, אבל גם אם לא היתה, לא היית נכנסת. זה העולם שלה, ולא תחללי אותו. חדר האמבטיה? הוא אף פעם לא נתן לך להיות שם בלי פיקוח. אמר לך לא להיכנס במשך היום. אמר לך להישאר בחדר שלך, במטבח, בסלון. את יודעת מה זה אומר: יש שם דברים שהוא לא רוצה שתיגעי בהם כשהוא לא בסביבה. קוצץ ציפורניים, סכיני גילוח, בקבוקוני כדורים?

הגיע הזמן לברר.

את נכנסת לחדר האמבטיה באימה. את כאן, בלעדיו. בלי העיניים שצופות בך כשאת מתפשטת, המבט שנצמד אלייך כשאת עומדת במקלחת.

את פותחת את ארון התרופות. אפטרשייב, מי פה, דיאודורנט, מברשת שיניים, מסרק, קרם לעיצוב השיער, חוט דנטלי. חלקים ממנו, כמו חדר הלבשה בתיאטרון.

בארון מתחת לכיור את מוצאת חומר לפתיחת סתימות ואקונומיקה לניקוי אסלות. עוד סבונים, חומר ניקוי לחלונות, ערימה קטנה של מטליות נקיות. החיים האחרים שלו החיים הנקיים, החיים המאורגנים. חדר האמבטיה של אב יחידני שמנהל את משק הבית ביד רמה.

אסור לבזבז זמן. את יוצאת שוב למסדרון. חדר השינה שלו את מהססת. כורכת את ידך סביב הידית ופותחת. הודפת את הדלת ופותחת לא. כן. לא. כן. כן .

את מהססת בכניסה. החדר שלו. שם הוא שוכב בלילה, פגיע, לא מודע לעולם סביבו. שטיח ירוק עבה על הרצפה. מיטת קווין סייז, מסודרת למשעי, בלי שום קמט על מצעי הפלנל.

את נכנסת על קצות האצבעות. יש לו ארונית מנורת לילה ולידה ספר בכריכה רכה. את לא רואה בבירור מכאן, אבל נדמה לך שאת מזהה את אחד המותחנים מלמטה. בארונית יש מגירה. סגורה, כמובן. מלאה אפשרויות. מה הוא שומר שם? משקפי קריאה? עזרי שינה? אקדח?

הקרקע מתעוררת לחיים מתחתייך. עורך בוער כאילו את עומדת על ערימת פסולת רעילה. מה אם כפות רגלייך יבגדו בך? ישאירו עקבות על השטיח? מה אם הוא יגלה איכשהו מה אם הוא יוכל להריח אותך, להרגיש את נוכחותך משתהה בפינת העולם שלו?

זה לא שווה את זה. את יוצאת בצעד ארוך, בודקת שהשטיח לא יסגיר את התפרצותך.

את חייבת להמשיך.

בדיוק כשאת בדרך למטה, ססיליה מופיעה מאחורייך. היא מתיישבת על הספה ומתעמקת בספר. הסלון יצטרך לחכות. השירותים למטה עוברים סריקה חפוזה עוד מגבות, נייר טואלט, עוד סבונים, עוד אקונומיקה.

זה משאיר את המטבח. ססיליה במרחק כמה מטרים ממך, לכן את עושה כמיטב יכולתך להיות דיסקרטית. פותחת את הארונות, מציצה לתוך המגירות. אף פעם לא הצלחת לשנן את תוכנן בנוכחותו. עכשיו את יכולה לעשות רשימת מלאי. על השיש, מתקן הסכינים. במגירה האחרונה לפני הכיור: מספריים ארוכים, גליל נייר דבק, עטים, כמה תפריטי משלוחים. מתחת לכיור: חומרי ניקוי, מגבוני חיטוי, אקונומיקה, אקונומיקה, אקונומיקה.

בארונות אין הפתעות: צלחות, ספלי קפה. טוסטר ישן, אולי מקולקל. כוסות לא תואמות.

היא היתה כאן. בבית הזה. האישה שענדה את התליון שלך.

התליון ההוא. את לא מפסיקה לחשוב עליו.

הוא שומר מזכרות. אוצרות. את חלקן הוא נתן לך. אבל התליון שלך? הוא שמר אותו לעצמו, עד שהחליט שהוא רוצה לראות אותו על מישהי אחרת.

הוא בטח שמר עוד דברים. איפה הוא מאחסן אותם? בחדר השינה שלו? משהו אומר לך שלא. החדר כל כך נקי, כל כך מלאכותי. הוא לא משתחרר שם. שם הוא עדיין מעמיד פנים.

אז איפה?

את יושבת על הספה. ססיליה מעיפה בך מבט חטוף ואז חוזרת לספר שלה.

הדלת שמתחת למדרגות.

היא מובילה לאיזה מקום. למטה.

מה את יודעת על מה שקורה למטה: שולחן עבודה, הרצפה מתחת לגופך. ערימות ארגזים.

למטה, לשם הוא לקח אותך בשעה הכי אפלה שלך. למטה זה המקום שאת זוכרת שכולו שלו.

את חייבת לבדוק.

אבל את לא יכולה להיכנס לשם כשססיליה מסתכלת. את צריכה שהיא תלך.

את מציצה מעבר לכתפה.

"מה את קוראת?"

היא סוגרת את הספר כדי שתראי את הכריכה, זכוכית נושאת של מיקרוסקופ, מנוקדת בטיפות דם. "זה אחד הספרים של אבא שלי," היא אומרת. "הוא לא רע. כבר ניחשתי את הסוף. אני רק מחכה שהבלש יבין את זה."

את מרימה את הספר בקצה האצבע, כאילו את מסתכלת על החלק האחורי שלו. אם תמשיכי להציק לה, אולי היא תלך לחדרה.

"על מה הוא?"

היא משגרת אלייך מבט משועשע וגבותיה מתרוממות בחשד. "משעמם לך או משהו?"

היא ירשה את זה ממנו. מפקפקת במניעים של אנשים, מנסה לפענח אותם. גם את היית כזאת אם הוא היה מגדל אותך.

"אני סתם סקרנית," את אומרת לה.

"זה על רופא," היא אומרת. "מנתח שהורג את המטופלים שלו. אף אחד לא עוצר אותו, כי אנשים לא יודעים אם הוא רשע או סתם גרוע בעבודה שלו."

את אומרת לה שזה נשמע מעניין. היא מהנהנת וחוזרת לקרוא.

קומי , את רוצה להגיד לה. לכי לחדר. לכי כבר לחדר המחורבן שלך.

את עולה שוב למעלה ומביאה ספר משלך. את לא מוכנה לקחת את אחד הספרים שלו, לקפל את קצות הדפים, לכופף את השדרה. את חוזרת ל"אוהב מוזיקה, אוהב לרקוד" ומסתכלת על ססיליה מזווית עינך.

בתוך זמן קצר היא קמה. יכול להיות ש...? לא. הפסקת שירותים. אזעקת שווא. רק לפנות ערב, כשמלבני האור סביב הווילונות התחילו להתעמעם, היא סוגרת את הספר סופית ועולה לחדר.

את מחכה כמה דקות. מאזינה לדלת חדרה נפתחת ונסגרת, ל טפח טפח טפח של כפות רגליה על הרצפה.

דממה.

השטח פנוי ככל האפשר.

את כורכת את ידך סביב הידית.

היא לא מסתובבת.

לעזאזל.

היא נעולה.





את מחפשת. בעינייך ובידייך. את רואה מפתחות פוטנציאליים בכל מקום.

זאת אותה ידית כמו הידית בדלת החדר שלך, עגולה עם מנעול במרכזה. את מנסה מזלג. את מנסה סכין. את מנסה עט. את מנסה את הפינה הדפוקה של מסגרת תמונה, כאילו היא יכולה לעזור.

שום דבר לא עוזר.

האצבעות שלך רועדות. עבדת כל כך קשה. עשית כל כך הרבה. אין לך מזל, וזה מכעיס אותך.

זה היה התליון שלך. התליון המחורבן שלך. זה שהחברה שלך הזמינה לך במיוחד, כי היא אהבה אותך.

את צריכה להמשיך לנסות.

את צריכה חדר שהוא לא סידר, מקום שלא היה יכול לחטא.

את צריכה את החדר של הבת שלו.









פרק 59: האישה בבית









את דופקת על הדלת של ססיליה. היא פותחת אותה בהבעה של ברצינות?

"מה נשמע?" את שואלת.

היא מקמטת את מצחה, ואז מתאפסת על עצמה. ילדה חמודה. את לא יודעת מה אבא שלה סיפר לה עלייך, אבל הוא שכנע אותה לרַצות אותך, תמיד.

"את צריכה משהו?"

כן, אבל את לא יודעת מה. את תדעי מה זה כשתראי אותו.

לו רק היתה מכניסה אותך פנימה.

"יש לך..."

את מציצה מעבר לכתפה. חדרה בצבעי סגול וכחול וצבע שנדמה לך כמו צבע של ים. יש בו מיטת יחיד. יש בו שולחן כתיבה קטן מחנות רהיטים שוודית. אצבעות סביב גרונך: פעם היה לך שולחן כזה. פעם היה לך מחשב והיתה לך גישה לנייר ו...

"עטים."

"את רוצה עט?"

את לא רוצה עט. כבר ניסית עט, וזה לא הצליח. אבל אם עט יכניס אותך לחדר שלה, שיהיה.

"אם יש לך עט מיותר? בבקשה?"

היא אומרת לך בטח, ומכניסה אותך לחדר. החדר שלה, העולם כפי שהוא משתקף דרך עיניה: ציורים על הקירות, תמונות שהיא אהבה ובטח הדפיסה בבית הספר. פחיות המרק של אנדי וורהול, החולדות של בנקסי, עוד קית הרינג. היא ניגשת לשולחן שלה להביא עט.

תחשבי. עכשיו. לעזאזל, את צריכה להזדרז ולחשוב על משהו.

תיק הגב שלה למרגלות השולחן, ננטש בחופשת החג. העיצוב בסיסי, כותנה סגולה, כמה רוכסנים, לוגו שאת לא מזהה. אבל ססיליה, הילדה האמנותית הזאת, הילדה המיומנת הזאת, הוסיפה לו מעצמה. היא ציירה עליו ענף עץ עם טושים. בצד העליון ציירה ורד גדול. ובחזית, שתי אותיות, סי סי, שיצרה את מצמצמת את עינייך מסיכות ביטחון. היא עשתה את זה היטב, וידאה שהאותיות סימטריות, בשתי שורות כדי שאנשים יראו את זה מרחוק.

"זה חמוד," את אומרת ומצביעה על התיק שלה.

את חושבת על מאט, הכמעט בן זוג שלך, שידע לפרוץ מנעולים. מגוון כלים זרוע על שולחן הקפה שלו, אצבעותיו מתעקלות כשהחליק מוטות מתכת לתוך חורים, החזיק אחד במקומו וטלטל את השני, עד שמשהו השמיע נקישה.

סיכת ביטחון תעזור, את מחליטה. כדאי לנסות סיכת ביטחון.

"תודה." ססיליה מעיפה בתיק מבט אדיש וחוזרת לעטים. "עט כחול יתאים?"

את אומרת לה שכן. "עשית את זה בעצמך?" את כורעת ברך ליד תיק הגב ומעבירה את האצבעות על העיצוב.

"כן." היא מושכת בכתפיה. "זה לא מסובך, את יודעת. רק כמה סיכות."

היא מושיטה לך עט. את בקושי מביטה בעט ודוחפת אותו לכיס. "איזה רעיון מעולה," את אומרת לה. "כל כך יפה."

היא מעבירה את משקלה מרגל לרגל. את עולה לה על העצבים.

טוב מאוד.

זה הזמן שלה לעצמה, ואת גונבת אותו ממנה. היא תעשה הכול כדי להחזיר לעצמה את הזמן.

"את רוצה סיכה?"

כן.

"אני לא יכולה," את אומרת לה. "אני לא רוצה שהאותיות ייהרסו."

היא כורעת ברך לצדך. "אני אביא עוד ואחליף את זאת. זה ייקח עשר שניות."

לפני שאת מספיקה להגיד משהו, היא מוציאה סיכה מה"סי" הראשון ומושיטה לך אותה.

"תודה," את אומרת לה. "תודה רבה."

את קמה ומחווה לעבר החדר. "אני אעזוב אותך במנוחה."

היא מהנהנת. ואז, מפני שהיא לא יכולה להתאפק, מפני שהיא חמודה ואדיבה ואם היא תפגע בך, זה יהיה מרוב טוב לב: "תגידי לי אם העט לא עובד. אני אתן לך עט אחר."

את אומרת שכך תעשי. הדלת של ססיליה נסגרת מאחורייך.

למטה את תרה במעמקי מוחך השכוחים.

מאט הזמין את ערכת הפריצה באינטרנט אחרי שפיטרו אותו מחברת סטארט אפ. "זה לא כל כך קשה כשיודעים מה עושים," אמר. ממה שהוא אמר, צריך רק לשים משהו בתוך משהו אחר ולסובב לכאן ולשם, ופוף , העולם נפתח בפנייך כמו צדפה, רכה ומלוחה בכף ידך.

הוא הראה לך סרטון ביוטיוב, בערוץ שנקרא - היית צריכה לקרוא את השם שלוש פעמים כדי להיות בטוחה - כישורים חיוניים לגברים . איזה בחור הדגים איך להכניס כלי אחד, קודם אנכית, איך להפעיל את כמות הלחץ הנכונה, איך להכניס עוד כלי אחד, ניצב לכלי הראשון, ואיך לתמרן את שני הכלים זה כנגד זה עד שהמנעול ייפתח.

"העניין הוא לחץ ולחץ נגדי," אמר האיש.

מה הבנת מזה: בסופו של דבר, הקסם של שני כוחות מנוגדים משחרר אותך.

מול הדלת שמתחת למדרגות, את מכופפת את סיכת הביטחון עד שהיא נשברת לשני חלקים: החלק החד והחלק המעוקל.

את מכניסה את החלק המעוקל, ואחר כך את החלק החד. עובדת לאט. בעדינות. הכול תלוי בכך, בלחץ אצבעותייך על המתכת. כמות הלחץ הנכונה. מספיק לחץ, אבל לא יותר מדי.

זה דורש זמן. את צריכה להתאמן. כמו דיבור בשפה זרה, כמו לימוד ריקוד חדש: כל ניסיון מקרב אותך קצת יותר. עין אחת על המנעול, עין אחת על מלבני האור הנעלמים סביב הווילונות המוסטים. אין לך הרבה זמן.

תחשבי. תיזכרי. לא קל למוח שלך לזכור. הנחת לחלקים ממך להתפוגג. היית חייבת.

ועכשיו את צריכה שהם יחזרו.

המנעולים העגולים האלה, מאט היה אומר לך. המנעולים העגולים האלה הם בין המנעולים שהכי קל לפרוץ. הכול היה כל כך פשוט בתיאוריה: מפעילים לחץ, מנענעים, מתגברים על המנגנון. מקשיבים לנקישה. החלק הכי חשוב, מאט היה אומר, הוא למצוא את הכלי הנכון. הוא היה חייב להיות זעיר אבל מוצק. לא בולט אבל קטלני. אם את יודעת מה את עושה, האצבעות שלך יבינו איך להוביל אותך לשם.

לאן את חותרת: למוח שלו, לתודעה שלו. עוצמתו הכותשת, נעולה ומוסתרת.

סדרת נקישות נשמעת, והמנעול מסתובב.

את מכניסה את סיכת הביטחון, את שני החלקים שלה, לכיס הקפוצ'ון שלך, עם העט של ססיליה.

מנסה שוב לסובב את הידית.

זה מצליח.

תעשי את זה.

את פותחת את הדלת שמתחת למדרגות. היא חורקת וחושפת גרם מדרגות מבטון.

את יורדת למטה.









פרק 60: האישה, יורדת









חשיכה אופפת אותך. הדם פועם באוזנייך, את מגששת אחר מתג אור. אסור לך למעוד, לשרוט את הברך. את לא יכולה להרשות לעצמך חבּורה לא צפויה על השוק.

בתחתית המדרגות אצבעותייך נתקלות במה שאת מחפשת. נקישה, ואור צהוב של נורה חשופה חושף את סביבתך.

זה המרתף. הוא משתמש בו בתור מין הכלאה של סדנת עבודה ומחסן. כיסא פטיו לצד שולחן מתקפל קטן. בקבוק מים רב פעמי, פנס. ערימות של ארגזי קרטון בצמוד לקיר האחורי. בצד, שולחן העבודה. כלי העבודה שלו: צבת, פטיש, אזיקונים.

לאוויר כאן יש את הריח שלו. כמו יער, כמו תפוזים, משהו חיצוני וקוצני. ריח שלא היית פוחדת ממנו אלא אם כן היית מכירה אותו באמת.

לכאן הוא בא כדי להיות לבד. לשמוע את עצמו חושב. זה חדר מדיטציה, מקום שבו הוא יכול להתנהג בטבעיות.

ידייך מרחפות מעל כלי העבודה שלו. הצבת: האם להרים אותה ולנסות לדחוף אותה בין עורך לצמיד הפלסטיק?

זאת לא צבת רגילה. זאת הצבת שלו. היא נסעה איתו, עשתה את מבוקשו.

את מרחיקה ממנה את ידך.

תתרכזי. לא באת הנה לחפש צבת. באת הנה לחפש סודות וסחורה גנובה. באת הנה לחפש את הפינות החבויות של לבו.

את מתקרבת לקרטונים. משורבטות עליהם מילים: מטבח, בגדים, ספרים , וכן הלאה. שאריות שלא התאימו לבית החדש אבל הוא החליט להיאחז בהן.

על חלק מהקרטונים כתוב קרוליין .

איידן, ססיליה וקרוליין.

את מושיטה יד לקרטון קרוליין הקרוב ביותר. הוא סגור במסקינג טייפ. את לא יכולה לפתוח אותו את לא יכולה להסתכן בקריעת הקרטון, בהתעסקות עם המסקינג טייפ. מה את מצפה למצוא בכלל? קול? רוח רפאים?

קרוליין. היא בטח לא ידעה. ראית אותו בחוץ. ראית איך הוא נוכח בעולם, איזה רושם עשה על השופט באותו יום. ראית כמה היה מקסים ומנומס וידידותי. היא בטח מתה בשלווה, בידיעה שאם בתה תיפול, הוא זה שיתפוס אותה.

אין מצב לפתוח את הקרטונים, אבל את יכולה להזיז אותם. להוריד אותם בזה אחר זה, לשנן את הסדר שהיו בו כדי שתוכלי לערום אותם מחדש כשתגמרי. את רוצה לקרוא את השרבוטים על כל אחד מהם, לשקול את תוכנם בין ידייך. להצמיד את האוזן לכל קרטון ולקוות שמה שנמצא בפנים ידבר אלייך.

שכבת זיעה מכסה את פנייך. זרועותייך כואבות, וגם הרגליים. את ממשיכה, כוח האדרנלין העמום זורם בגופך.

את חייבת לראות. את חייבת לדעת. עברו חמש שנים. את צריכה לראות אותו, את כולו.

קרוליין, קרוליין, ציוד קמפינג . ואז, ממש מאחור, שורה של שונות .

את נשענת על ערימת הקרטונים הקרובה ביותר. החזה שלך עולה ויורד.

שונות . קרטונים סתמיים, אותו קרטון בצבע בז' מלוכלך כמו השאר, כתב ידו בטוש שחור בחזית.

אבל מבט מהיר מסביב לאישור על הקרטונים של ה שונות יש כתמי לחות. על כולם, ורק עליהם. צורות אבסטרקטיות כמו מפות של ארצות זרות, מתפשטות על הקצה השמאלי העליון של קרטון אחד, על החצי התחתון של קרטון אחר.

שונות .

עוד מבט מסביב - אין פה צינורות. לא במקום הנכון, לא במקום שהם היו צריכים להיות בו כדי לגרום נזק כזה. הכתמים ישנים, בולטים. לא טפטוף של גשם קל ביום המעבר.

הכתמים האלה היו פה הרבה זמן.

הקרטונים אוחסנו קודם במקום אחר. בחדר אחר אולי מרתף, בבית ישן עם צינורות דולפים. לא המקום הכי טוב לאחסן אותם, אבל הם היו חבויים. אף אחד לא היה רוצה לחטט מתחת לצינורות הדולפים.

ועכשיו, הם שוב חבויים. לא היטב בבית החדש יש פחות מקום, פחות מקומות מחבוא אבל בכל זאת. הם נדחקו מאחורי כל שאר הקרטונים, כמעט נקברו מתחתיהם. לא היית מוצאת אותם אם לא היית מחפשת.

ידך רועדת כשהיא מתקרבת לקרטון. הראשון מבין שלושה שערם זה על זה. הקרטון בטח פגיע, מוכן להיקרע במשיכה החזקה הראשונה. את חייבת להיזהר.

הקרטון מחליק אל זרועותייך, ואז על הרצפה. החלק העליון סגור, אבל בלי סרט דביק.

טוב מאוד.

את כמעט שומעת אותו מרעיש בפנים. הנשמה שלו, התהום שבתוכו. פורטל שתיפלי לתוכו.

פחד לוחץ על צלעותייך. אלה רק דברים, את אומרת לעצמך. דברים שהיו שייכים לך ולנשים כמוך.

מה עוד הוא שמר? את הסוודר שלבשת באותו יום? תחתונים? ארנק, רישיון נהיגה, כרטיס אשראי?

שָׁלָל. ראיות. דברים שיוכיחו מי את.

את מוכנה לראות אותה שוב את עצמך הצעירה, זאת שחמקה בין אצבעותייך, זאת שלא יכולת להציל, לא ממש, לא לגמרי?

מה עם האחרות?

את מוכנה לראות אותן? לפגוש אותן?

את צובטת את אחד מקפלי הקרטון העליונים בשתי אצבעות. מזיזה אותו הצדה לאט, תמיד לאט. עוד קפל. רשרוש קרטון על קרטון. משהו נכנע, תיבת אוצר נפתחת בחריקה.





הקרטון נפתח במשב של עובש. תוכנו - אף אחת לא באמת רוצה לדעת מה יש בפנים. אף אחת לא רוצה באמת ובתמים לשמור את המידע הזה בלבה, לשאת אותו איתה לנצח. אבל מישהו חייב לעשות את זה.

את נושאת את המשא כדי שאחרות לא יצטרכו.

קודם כול את רואה את התמונות. תמונות פולרואיד. הגיוני: בלי כרטיסי זיכרון, בלי סרט שצריך לפתח. רובן צולמו מרחוק. צלליות. סגנונות לבוש מתקופות אחרות, היית אומרת שזה מתחיל בשנות התשעים.

התמונות מחולקות בגומיות לתשע ערימות קטנות. מיצי מרה צורבים את גרונך. האם תסתכלי?

ברור שאת מסתכלת. מישהו חייב לראות אותן. להביט בפניהן, בחיוכים, ביציבה שלהן, בצבע שערן. נשים נעדרות, אנשים נעדרים. סיפורים שהסתיימו, ולאף אחד אין מושג איך. רק לו, ועכשיו לך.

את תזכרי.

את רואה את הראשונה ואת רואה את השנייה ואת השלישית ואת הרביעית ואת החמישית ואז אותך. "את" שנראית יותר כמו "היא", כל כך שונה ממי שאת עכשיו.

ברכייך רוטטות. את בולעת רוק, או לפחות מנסה. לשונך היבשה מתחככת בחכך.

את מחליקה על רצפת הבטון הקרה והנוקשה מתחת לבשרך, כל החלקים הרכים שנותרו בך.

את חייבת להכיר אותה מחדש. את הצעירה שהיית.

שיער שחור בתספורת חדשה, מגיע עד לכתפייך. עיניים גדולות עגולות. שפתיים תפוחות. הבגדים שארזת לנסיעה צפונה טייצים וסוודרים רפויים ומגפיים חסיני מים. מייקאפ. התאפרת הרבה, כל הזמן, אפילו כשהיית לבד. אהבת את זה. שפתון אדום ואייליינר שחור אלכסוני ומייקאפ בהיר, פודרה ורדרדה על עצמות הלחיים.

כל כך צעירה. אישה עם עקבות הנערה בתוכה. יותר עתיד לפניה מאשר עבר מאחוריה.

היא רק רצתה הפוגה. הבחורה בתמונות הפולרואיד. רק היתה צריכה להסדיר קצת את הנשימה. לישון כל הלילה. להאט את הקצב.

את בתזוזה בכל תמונה. נכנסת למכונית השכורה שלך ויוצאת ממנה, נוסעת לעיירה, יוצאת מהדראגסטור.

נחשול של בחילה מטלטל אותך ממעמקי גופך. שפתייך מתעוותות.

הוא צפה בך.

תמיד תהית איך הוא מצא אותך. אם הוא ידע שתהיי שם, או שנתקל בך במקרה וניצל את ההזדמנות. עכשיו את יודעת. התמונות מאשרות את זה. הוא עקב אחרייך במשך ימים. בחן אותך. בחר בך. התכונן לקראתך.

הבטן שלך מתקוממת. תנשמי. אסור לך להקיא. לא עכשיו, ובטח לא כאן. אלה רק תמונות. אלה רק פרצופים.

תסתכלי על מספר שבע, שמונה, תשע. אלה שבאו אחרייך. אלה שלא יכולת להציל.

אני מצטערת. אני כל כך מצטערת.

אלה לא רק תמונות ואלה לא רק פרצופים. בעומק הקרטון את מוצאת סוודר רך בצבע כחול כהה. בקבוק של לק לציפורניים, אדום ויבש. כובע קש. טבעת כסף. נעל ספורט אחת, עם סוליה מכוסה בבוץ יבש. משקפי שמש שאת מזהה מהצריף, אותו זוג שהושיט לך ומיד לקח בחזרה. אוצרות. זיכרונות. חפצים. החפצים שלהן.

את מחזיקה כל פריט במשך כמה שניות. זה כל מה שאני יכולה לעשות, את אומרת להן. להסתכל על התמונות שלכן ולהחזיק את הדברים שלכן ולנסות להתאים אותם לצלליות בתמונות. אני לא יודעת מה הסיפורים שלכן. אני אפילו לא יודעת איך קוראים לכן.

לארוז כל דבר זה החלק הכי חשוב בדיוק איך שמצאת אותו. לבדוק, לבדוק ושוב לבדוק. להוציא את הקרטון השני. מזל שאין עוד תמונות. רק עוד חפצים.

מכנסי ג'ינס, עם כתמי דשא. נעלי סטילטו צהובות עם סוליות אדומות. סוודר קשמיר אפור - סוודר הקשמיר האפור שלך . זה שלבשת בבוקר האחרון, לפני שיצאת לטיול הרגיל שלך ביער. לא לבשת מעיל. לא תכננת להישאר הרבה זמן בחוץ.

את מקרבת את הבד אל פנייך. תרה אחר ריחה של האישה האחרת, "את" הקודמת. עובש, זה כל מה שאת מריחה.

עוד חפצים. חזייה, עגילי פנינה, צעיף משי. אף אחד מאלה לא שייך לך. הוא לא שמר עוד דברים שלך, רק את הסוודר ואת התליון שבסוף נתן לאמילי. מהשאר הארנק שלך, כרטיסי האשראי שלך כנראה נפטר.

זה משאיר את הקרטון השלישי.

את מניחה אותו בראש הערימה ופותחת אותו.

אלה לא זיכרונות. אלה לא סוודרים או חזיות או מייקאפ.

אלה כלים.

כלים מסוג אחר. אזיקים, דומים לאזיקים שהוא כובל אותך בהם. משקפת. מצלמת הפולרואיד.

קשיחות עטופה ברכות. מתכת שנופלת מסמרטוט מלוכלך. אקדח.

לא זה שאת מכירה. האקדח הזה אפרפר עם קת שחורה. בלי משתיק קול.

את נוגעת בו באצבעות רועדות, מניחה אותו על כף ידך.

צליל מעיר אותך מההלם. את שומעת אותו אפילו במרתף. בהתחלה גרגור, אחר כך נהמה, ואז שאגה.

השאגה הרועמת של הטנדר שלו בשביל הגישה.









פרק 61: אמילי









הוא חייב לי הסבר. לפחות שקר. אני רוצה לראות אותו מתפתל, מסתבך בדבריו, משפיל מבט אל כפות רגליו. אני רוצה שהוא יתבייש ואני רוצה שהוא יצטער.

אני פוקחת עיניים. במכולת, בבית הקפה. זה לא כרך הומה שאנשים יכולים להיעלם בו. הוא חייב להופיע באיזה מקום.

בהפסקת הצהריים אני נוסעת העירה. בודקת בחנות הסנדוויצ'ים, בדראגסטור. כלום. אני מחפשת את הטנדר שלו ברחוב הראשי, אבל הוא לא שם.

המזל משחק לי בשקיעה. אני אפילו לא מחפשת אותו בשלב הזה, אבל נגמר לנו האנגוסטורה ביטר ואני חייבת לבקש קצת מהמתחרים.

הוא יוצא מהצללים.

עוברת שנייה עד שאני שמה לב שהוא מגיח מהסמטה, מאחורי המסעדה.

"הֵיי!"

אני מנסה לדבר בקול אגבי, כאילו אני רק שמחה לראות אותו. ראשו מסתובב. אני חושבת שראיתי אותו מקמט את המצח הוא מופתע לראות אותי פה? ממש ליד המסעדה שלי? אבל פניו נרגעות כשהוא מתקרב אלי. גבוה ויפה ושקט, אגודל אחד תקוע מתחת לרצועת הקיטבג שלו.

"הֵיי," הוא עונה לי. "סליחה, בדיוק ניסיתי לחפש קיצור דרך ל..."

הוא מחווה לעבר הרחוב הראשי.

"לא משנה," אני אומרת לו. "הדבר היחיד שאני לא מרוצה ממנו זה כשילדים מתמסטלים מאחורי מכולת האשפה. כל עוד לא עשית את זה, אנחנו בסדר."

הוא צוחק. זאת אני: כתם של צבע בחייו, מגע של שטות כדי להצהיל את העניינים. משהו יפה שהוא יכול לקחת כשהוא רוצה ולהשאיר כשהוא גומר איתו.

זה לא מספיק, וזה לא בסדר, אבל וזה הורג אותי, הורג אותי לחשוב ככה, אבל אני באמת חושבת כך אני אשמח להסתפק בזה.

איידן מוריד את הקיטבג מכתפו ושומט אותו לרגליו. אחרי שהידיים שלו השתחררו, הוא משלב אותן על החזה וסורק אותי מכף רגל ועד ראש.

"בלי מעיל?"

אני בוהה בחולצת הכפתורים הלבנה שלי, במכנסיים השחורים, בסינר הבורדו. "אני לא הולכת רחוק."

לא היה לי קר עד שהוא אמר את זה, אבל עכשיו אני חושבת רק על רוח החורף על עורי, קרה כל כך עד שהיא כמעט צורבת.

"חכי רגע."

הוא מתיר את צעיף הצמר העבה שלו ומעיף בי מבט, בקשה אילמת לקבל רשות לגשת. כשאני לא אומרת כלום, הוא מתקרב וכורך אותו סביב צווארי.

"הנה," הוא אומר.

אני מריחה מחטי אורן. אני מריחה עלי דפנה.

"יותר טוב?"

אני מעפעפת וחוזרת למציאות.

"כן," אני אומרת לו. "תודה. אני..."

על מה רציתי לדבר איתו?

אה. כן. האישה בבית שלו.

לפני שאני מספיקה למצוא את המילים הנכונות, הוא אומר, "אז מה שלומך?"

זה דומה לריקוד עם מישהו שתמיד נמצא חצי צעד לפנייך. אני אומרת לו שאני בסדר.

"רק עובדת. כרגיל."

הוא מהנהן.

"ואתה?" אני שואלת.

"כנ"ל," הוא אומר. "הייתי עמוס בעבודה. וגם הרבה דברים בבית." משתררת דממה.

"אני נורא מצטער שלא עניתי לך," הוא אומר.

הוא מביט בעיני ומקמט את המצח, צווארו חשוף לקור הצובט, רצינות שחודרת ללבי. משהו מוציא לי את הרוח מהמפרשים. באתי מוכנה לקרב, והרגע הוא שלף לי את הסכין מהיד.

"זה בסדר," אני אומרת לו, אבל הוא מנענע את ראשו לשלילה.

"זה לא בסדר. היית את עדיין מושלמת. פשוט... יש לי הרבה עניינים, את יודעת? בבית ו..."

אלוהים.

אני רוצה לעטוף אותו בזרועותי. אני רוצה להגיד לו שהוא מושלם ושאני סתומה. אני רוצה להגיד לו שאין לי מושג איזו הרגשה זאת, לאבד את חברת הנפש שלך, לראות את גופתה נעלמת באדמה. אני רוצה להגיד לו שזה בסדר. זה מה שאני רוצה יותר מכול: שהוא יֵדע שהכול יהיה בסדר.

"אני מבינה," אני אומרת. "זאת אומרת, אני לא מבינה. אבל זה בסדר. באמת."

הוא מחייך אלי בביישנות. "אני מקווה שאנחנו עוד יכולים... אני מקווה שאני יכול להשתפר. בעתיד."

אני מהנהנת. למה הוא מתכוון ב"להשתפר"? הוא מתכוון לידידות? שליחת הודעות טקסט? נשיקות? סקס?

הצעיף שלו מגרד לי בסנטר. אני מתחילה לסדר אותו, ואז חושפת קטע מעורי בין שתי שכבות של צמר. הוא מושיט יד לצווארי.

"את עונדת אותו."

האצבעות שלו מתחככות בגרוני ונשמטות אל התליון שנתן לי.

"בטח שאני עונדת אותו," אני אומרת לו. "אני - "

אני לא יכולה להגיד את זה, אני לא יכולה להגיד אני אוהבת אותו , כי זה קרוב מדי, מסוכן וקרוב מדי ל אני אוהבת אותך , ואני לא מוכנה להתקרב לבלגן הזה.

"הוא כל כך יפה," אני אומרת במקום זה.

הוא מהנהן הנהון לא מחייב. עיניו נעוצות בצווארי ואגודלו על התליון. אצבעותיו האחרות מחליקות מתחת לצעיף ונחות על כתפי.

אני לא יודעת מה קורה. מה שאני יודעת זה שהאצבעות שלו עלי והן חמות וקר לי וזאת הרגשה טובה, נדמה לי, טובה וקצת מוזרה, המגע הזה אחרי שהתגעגעתי אליו שבועות. אני מרגישה שאנחנו שוב מוצאים זה את זה. תזכורת שאנחנו מכירים זה את זה. שאנחנו יכולים לדבר.

"אני רוצה להודות במשהו," אני אומרת לו. ידו נשמטת. מבטו מזנק מעצמות הבריח שלי אל פני. "חשבתי... חשבתי שהרחתי עשן. בבית שלך." הוא מטה את ראשו. "נכנסתי פנימה, רק כדי לבדוק שהכול בסדר, ו..."

"נכנסת פנימה?"

הפנים שלי מעקצצות. "אני... לא התכוונתי להפריע. רק רציתי לוודא ששום דבר לא נשרף." זיכרון, משפט שאמר ערב אחד סוכן הנדל"ן של העיירה בבר: "זה העניין עם בתי העץ היפים האלה. הם נראים נפלא, אבל הם נעלמים בצ'יק."

אני נוקשת באצבעות כשאני אומרת בצ'יק . הוא מתעסק ברוכסן על כיס מעילו, זים זום זים מקוטעים, כאילו הוא לחוץ או גרוע מזה - מעוצבן.

"הכול היה בסדר," אני אומרת. אני צוחקת, לועגת לפרנויה שתקפה אותי. "אתה יכול להיות שקט."

אוקיי, תפסיקי לדבר.

"טוב לדעת," הוא אומר ומזיז את הקיטבג בקצה נעלו. כבדרך אגב, שאלה: "מי פתח לך? הבת שלי?"

גל חדש של בושה מתנפץ עלי. "אף אחד לא פתח לי. והריח היה ממש חזק." אני שומעת את הכישלון בקולי, את השקר הבוטה שאני לא מצליחה לספר. "הייתי צריכה להשתמש במפתח הרזרבי שלך."

זהו זה. הוא יתקשר למשטרה ויבקש צו הרחקה. אבל למען האמת, הוא נשמע משועשע. "מצאת אותו, הא? כנראה אני צריך למצוא מקום יותר טוב להחביא אותו."

אני שומעת את עצמי מצחקקת. "מתחת לעציץ. מתוחכם מאוד. בטח עברו לפחות... עשרים שניות עד שמצאתי אותו."

הוא צוחק איתי. לרגע חזרנו להיות מי שאנחנו שני אנשים, שני ידידים. שתי נשמות שלובות זו בזו.

פניו נופלות. הוא שוב רציני. "ראית מישהו בפנים?"

"כן," אני אומרת לו. "פגשתי את ה... בת דודה שלך. היא נראית נחמדה."

הרחובות סביבנו ריקים. קר מכדי שאנשים יסתובבו בחוץ.

"פגשת אותה, הא?" הוא אומר. הוא חושב. "יופי." מצקצק, ואז שוב: "יופי."

הבעתו עדיין קצת מודאגת, פלג גופו העליון עדיין מתוח.

"אני יכול לבקש ממך," הוא פותח ואומר. "זה הטנדר שלי. קרה לו משהו - אני לא מצליח להתניע. לכן קיצרתי מכאן מקודם. רציתי לבקש עזרה."

הוא חושב שאני מבינה בטנדרים?

הוא בטח רואה את ההבעה המבולבלת שלי, כי הוא מוסיף: "אני חושב שזה המצבר. יש לך כבלים?"

יש לי. לקחתי אותם פעם מאריק ולא החזרתי לו.

"אין בעיה," אני אומרת לו.

הוא אומר יופי. הוא אומר שראה את המכונית שלי חונה ברחוב והטנדר שלו לא רחוק.

גם אני אומרת יופי. הוא מרים את הקיטבג, תולה אותו על הכתף ומתחיל ללכת לעבר המדרכה. אני הולכת בעקבותיו.

בדיוק כשאנחנו עומדים לצאת מהסמטה, הדלת האחורית של המסעדה נפתחת.

יוואנדה רוכנת החוצה. "הכול בסדר כאן?" היא רואה את איידן לצדי ומחניקה חיוך. "שלום. מצטערת." ואז, אלי: "לא ידעתי שאת מדברת עם חבר."

ואז היא מחייכת באמת. החתולה שאכלה את השמנת, מלצרית היינות שהעלתה בחכתה רכילות.

"את צריכה משהו?" אני שואלת.

היא מנענעת את ראשה ונשענת על המשקוף. "לא. פשוט ראיתי אותך בחוץ ורציתי לוודא שאת בסדר." עיניה נחות על איידן. "אבל אני רואה שאת בידיים טובות."

לפני שאני מספיקה לנעוץ בה מבט, היא נעלמת. פרץ של צחוק מגיע אלינו כשהדלת נטרקת מאחוריה.

לא אוכל להסתכל לו שוב בעיניים.

"מצטערת," אני אומרת בעיניים מושפלות.

"זה בסדר."

אבל זה לא נשמע בסדר כשהוא אומר את זה. קולו עמום, מרוחק. אני לא רואה את העיניים שלו.

אני מתקדמת עוד קצת לעבר הרחוב, אבל הוא לא זז.

"את יודעת מה?" הוא אומר. "לא משנה. את עסוקה."

אוף, בחייך.

"באמת לא אכפת לי," אני אומרת לו. "אני רק - "

"זה בסדר."

"אבל הטנדר שלך?"

איזו עלובה אני. זה נשמע כמו תחינה, לא כמו שאלה.

"אני אפתור את זה."

משתררת דממה קצרה. אין מה להוסיף.

אני מתחילה להתיר את הצעיף שלו, אבל הוא עוצר בעדי ביד מורמת. "אני אקח אותו ביום אחר."

אין זמן לשאול אם הוא בטוח, להרגיע אותו שלא אהיה בחוץ הרבה זמן. הוא מנופף לשלום ונעלם מהסמטה כשהקיטבג שלו מקיש לצדו.

כשאני חוזרת למסעדה, יוואנדה תופסת אותי בדרך לבר.

"אני מקווה שלא הפרעתי באמצע משהו."

היא תוקעת לי מרפק בצד. צוחקת, שמחה, כמו שאני לא מסוגלת להיות.

אני צריכה לחקות אותה, להיות יותר כמוה. אני צריכה ללמוד כל כך הרבה.

אני תוקעת לה מרפק בחזרה. היא מחלצת ממני חיוך, גם כשאני אומרת לה להפסיק.









פרק 62: האישה בבית









דלת נפתחת ונטרקת בחוץ. הוא יצא מהטנדר.

כבר חמש שנים שלא זזת כל כך מהר. מבט אחרון כדי לוודא שהכול חזר למקומו. מכבה את האור ואז עולה במדרגות בריצה בחוסר זהירות, בפזיזות. מסובבת את הלחצן על הידית. סוגרת את הדלת מאחורייך, מוודאת שהיא נעולה. מתכרבלת על הספה בדיוק כשהמפתח מקרקש במנעול. פותחת את "אוהב מוזיקה, אוהב לרקוד" בעמוד אקראי.

הוא נכנס. אני קוראת, רק קוראת. בפירוש לא חיטטתי. בפירוש לא דחפתי ידיים לחלל החזה שלך והוצאתי את לבך הפועם.

הוא תולה את המפתח לטנדר שלו ליד הדלת וסוקר את החדר. את עוצרת את נשימתך כדי שהוא לא ישים לב שבית החזה שלך מתרחב ומתכווץ, וגופך מתאושש מהספרינט במדרגות.

הַזעפת פנים. מה? מה קרה? הוא סוקר אותך מכף רגל ועד ראש. לעזאזל. שכחת להסתכל על עצמך בדרך למעלה. כל כך התרכזת בהשארת המרתף במצבו המקורי, ששכחת לבדוק אם יש לך כתמים אדומים על העור או אבק על המצח.

לעזאזללעזאזללעזאזל.

"היא למעלה?" הוא שואל. את אומרת לו שכן. בקול נמוך, כאילו אתם באותו צוות והבת שלו היא הזרה, את מוסיפה: "רוב אחר הצהריים היא היתה פה, אבל לפני כמה זמן היא עלתה לחדר."

עיניו מזנקות סביב הסלון. יש בו כבדות, כאילו כוח הכּבידה מצמיד אותו לקרקע חזק מהרגיל.

הוא פונה לעבר הדלת שמתחת למדרגות.

משהו קרה. הוא צריך לרדת למטה. הוא זקוק לדממה, מקום שהוא רק שלו. הוא זקוק לחלל שרק לפני כמה דקות פלשת אליו.

אסור שהוא ילך לשם. עדיין לא. זה מוקדם מדי. אם הוא יֵרד, הוא יֵדע. הוא יראה את רוח הרפאים שלך בחדר, את צלך על הקירות.

"אני יכולה לעזור להכין ארוחת ערב," את אומרת.

הוא מביט בך כאילו שכח מה זאת ארוחת ערב, ואז חוזר למציאות.

עבודת ההכנה הערב כוללת רק חימום מחדש של שתי פחיות צ'ילי. בלי לחם תירס, בלי חמאה. הוא קורא לססיליה. היא מוותרת על הטלוויזיה ומתיישבת לאכול בשקט, בשקדנות, כאילו היא יודעת שזה אחד הערבים שבהם היא צריכה להתרחק ממנו.

הגבר הזה, המום, מעורער. משהו שלא התכונן לקראתו קרה. העולם חמק משליטתו, ועכשיו הוא נאבק בחזרה על אחיזתו.





אחר כך, כשהוא נכנס לחדרך, הוא קודר. את בועטת את הקפוצ'ון שלך מתחת למיטה ומתפללת שהוא לא ישים לב לסיכת הביטחון שעדיין נמצאת בכיסך, לצד העט של בתו. מחר, כשיֵצא, תחביאי אותם בשידה. הוא אף פעם לא חיפש שם, ואת חייבת להאמין שהוא לא יתחיל לחפש.

אם הוא יחפש, תשקרי. תגידי שאת לא יודעת שום דבר על השידה או הדברים שאולי חבויים בה.

הוא לא שם לב. הגבר הזה מודאג מדברים אחרים מלבד הסודות שאורבים בכיסייך. הערב ידיו משתהות סביב צווארך. כולו ציפורניים ושיניים ועצמות, כל החלקים הקשים מתחפרים בבשרך. חייל שיוצא למלחמה. גבר שיש לו מה להוכיח.

היא בטח דיברה. אמילי. האישה שמצאה את המפתח לביתו ונכנסה לסלון שלו.

ועכשיו הוא יודע.









מחר יתפרסם כאן בידיעות+ החלק ה-12 של הספר.









קלמנס מישלון / הדיירת השקטה





Clémence Michallon / The Quiet Tenant









מאנגלית: אסנת הדר





עורך אחראי: דב איכנולד

עורכת הספרות המתורגמת: נועה אילסר

עורכת התרגום: חמוטל לוין

עיצוב הכריכה: אמרי זרטל

עימוד: טפר בע"מ





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