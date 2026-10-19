בת־אל סאנאניס מקייטן, בת 36, יוצרת תוכן. נשואה ואם לשניים (בני שבע וארבע), גרה בעיר בשפלה. טיקטוק: batelsananes מספר עוקבים: 352 אלף

( צילום: ירון ברנר )

איך הכול התחיל? "הייתי בחופשת לידה עם הבן הגדול, הייתה קורונה, וכמו שאר העולם איבדתי את השפיות, אז פתחתי טיקטוק. עשיתי סרטונים מגניבים של התינוק כדי לשלוח למשפחה, ופתאום ראיתי שיש לי צפיות ועוקבים. בעלי בדיוק פוטר מהעבודה, ואני כבר לא קיבלתי דמי חופשת לידה וכרענו תחת הנטל הכלכלי, ופתאום הגיעה הצעת עבודה מ'אוראו': 'תעשי סרטון ותקבלי ביי מי של 300 שקל'. התלהבתי עד הגג. אמרתי לבעלי, 'נעשה ניסיון, ואם נראה שיש לזה פוטנציאל, אמשיך ולא אחזור לאלביט', שם עבדתי עד ללידה. אחרי שנה וחצי זו כבר נהייתה ממש משכורת, והיום זה כבר כמו שלוש משכורות. מציעים לי היום עבודות בסכומים שאני נותנת לעצמי כאפה".

את מציגה מודל לא מושלם לאימהות. "לדעתי אני מראה את האימהות כמו שהיא. זה לא מושלם, וזה נורמלי. כשהתחלתי, אצל כל אמא ברשת הכול היה נראה מדהים: היא הייתה עושה פילאטיס, ירדה חזרה למידה 36 וגם הכינה ארוחות ערב מושקעות. ואני הייתי ההפך. זה היה מחוסר מודעות. לא ידעתי שאני אמורה להיות כזו פיין. היו תגובות של 'אני לא מאמין שבעלך נותן לך להצטלם ככה בפיג'מה ולא מאופרת', אבל היו גם אמהות שמאוד הזדהו עם זה. פשוט לא ידעתי שיש סטנדרטים, ועד היום אני לא מרגישה שזה הגיוני שאני אקום ואתאפר בשביל סטורי של 15 שניות".

איזה סרטון שלך עורר הכי הרבה אמוציות? "הסרטון של ההודעה שלי לבעלי. הוא עושה מילואים מאוד אינטנסיביים מאז 7 באוקטובר, אני בתוך הבור הזה כבר שלוש שנים והגעתי לקצה מלא פעמים. הסרטון הזה הוא הקלטה קולית ששלחתי לו בווטסאפ אחרי שהוא היה אמור לסיים סבב של שלושה חודשים ולחזור הביתה, ואז הוא הודיע לי שהסבב מתארך בשלושה ימים. צעקתי, צרחתי, בכיתי, השלמתי, התפייסתי, הכול בהודעה אחת. העליתי את זה באחת עשרה בלילה והלכתי לישון. קמתי בבוקר למיליון תגובות, הודעות ושיחות, לא הבנתי מה קרה. זה גרר שיח מעל כל פרופורציה והגיע לאיזה מיליון וחצי צפיות".

"היו תגובות של 'אני לא מאמין שבעלך נותן לך להצטלם ככה בפיג'מה ולא מאופרת', אבל היו גם אמהות שמאוד הזדהו עם זה. פשוט לא ידעתי שיש סטנדרטים"

באילו הישגים את הכי גאה? "אני מאוד גאה בזה שאני לא כל הזמן עם הטלפון ביד. אני ממש נוכחת בחיים: אני עם הילדים, אני עם המשפחה, אני חיה 99% מחוץ לרשת ומעלה רק מה שמתאים לי".

כמה שעות ביום את משקיעה בפעילות ברשת? "אם יש לי קמפיין, זה יכול להגיע לעשר שעות קל, לכתוב קריאייטיב, לצלם ולערוך. אבל אם זה לעצמי, אני יכולה לסכם את זה גם בחצי שעה".

במי היית בוחרת כמשפיעה לטובה? "באביה הוכמן. היא מדברת על נושאים שלא כולם רוצים לגעת בהם ומייצרת שיח חיובי. היא מהממת בעיניי והיא גם אשת מילואים".