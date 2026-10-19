מגזין "לאשה" נותן לנשים קול כבר כמעט שמונה עשורים. הרשת החברתית "טיקטוק" העניקה להן במה חדשה ועוצמתית. יחד חברנו לכנס משותף שבו נתנו במה לנשים שיוצרות השפעה לטובה, ושמנו זרקור על נשים שמביאות ל"פור יו" (For You) שלנו קולות של שינוי.

שמונה טיקטוקריות זכו בפרס "יוצרות השפעה לטובה" ומככבות יחד על שער "לאשה". ביחד יש להן מיליוני עוקבות ועוקבים בטיקטוק, אבל חשוב להבהיר: הן לא זכו בתואר בגלל מספר העוקבים, אלא בזכות מה שהן עושות עם הכוח הזה ובזכות הדרך שבה התכנים והמסרים שלהן מצליחים להשפיע לטובה על החיים של אחרות.

הכירו את הנשים שיוצרות השפעה לטובה ( כתבת וידאו: מלי זיידמן, צילום: ירון ברנר )





עמית בן דוד: בזכות העיסוק באמונה עצמית והגשמת חלומות

בת 31, יוצרת תוכן וזמרת, בעלת חברה לקמפיינים ברשת לקידום אמנים. רווקה, גרה ברמת גן בטיקטוק: therealamitmusic , מספר עוקבים: 450 אלף

בן דוד פרצה ברשת עם סרטונים שבהם לימדה איך לשיר, ובהמשך העלתה לדיון גם את נושא חרמות בבית הספר, לאחר שחוותה אותם בעצמה. עם הזמן התרחב התוכן שלה להגשמה עצמית.

8 צפייה בגלריה עמית בן דוד. "הייתי ילדה מוחרמת, וזה חישל אותי בדרך להפוך למפורסמת" ( צילום: ערן לוי, סגנון: לימור ריחאנה )









אוריאן ספיבק: בזכות המאבק לקבלה של הקהילה הטראנסית

בת 29, יוצרת תוכן, מגישה את הפודקאסט "בזיוני ברמות". רווקה, גרה בראשון לציון בטיקטוק: orianspivak מספר עוקבים: 316 אלף

אוריאן ספיבק תיעדה בטיקטוק את השינוי המגדרי שעברה ומשתפת בפתיחות על חייה. היא הפכה לדמות משמעותית בקהילה הטרנסית, ומספרת שעוקבים פונים אליה ומודים לה על שעזרה להם לצאת מהארון.

8 צפייה בגלריה אוריאן ספיבק. "למדתי להתייחס לתגובות נאצה כמו לאוויר" ( צילום: ערן לוי, סגנון: לימור ריחאנה )





אסתר אווקה: בזכות המאבק בגזענות

בת 30, יוצרת תוכן, שחקנית וזמרת. רווקה, גרה בקריית גת בטיקטוק: ester_aweke_official , מספר עוקבים: 396 אלף

אסתר אווקה החלה את דרכה ברשת כשסרטון שצילמה בזמן שהייתה שוטרת הפך לוויראלי עם כשני מיליון צפיות. לצד התוכן הבידורי, היא משתמשת בפלטפורמה כדי להילחם בגזענות, כמו תקרית משפילה שעברה בחנות והובילה לפיטורי המוכרת.

8 צפייה בגלריה אסתר אווקה. "אלחם בכל גזען שיקום. לא בצעקות, אלא בדרך שלי" ( צילום: ערן לוי, סגנון: לימור ריחאנה )





שיר טרן: בזכות קידום דימוי גוף חיובי

בת 30, יוצרת תוכן, שחקנית ודוגמנית. בזוגיות עם הסטנדאפיסט ויוצר התוכן אלעד תורג'מן, גרה בתל אביב בטיקטוק: shirtaran , מספר עוקבים: 176 אלף

שיר טרן עוסקת בדימוי גוף ובקבלה עצמית בעקבות חוויות אישיות של הערות פוגעניות על גופה. היא משתפת בכנות את העוקבים בתגובות הנאצה שהיא מקבלת. השתתפותה בתוכנית "פאוור קאפל" ברשת 13 הרחיבה את קהל העוקבים שלה, והיא גאה במיוחד בנשים שמספרות לה שבעקבות התוכן שלה הצליחו להחלים מהפרעת אכילה.

8 צפייה בגלריה שיר טרן."בכל פעם שאני הולכת ברחוב מישהי אומרת לי 'בזכותך החלמתי מהפרעת אכילה'" ( צילום: ערן לוי, סגנון: לימור ריחאנה )





הילי טולדנו: בזכות המלחמה בבריונות

בת 25, יוצרת תוכן, בזוגיות עם היוטיובר עידן תלם, גרה בגבעתיים טיקטוק: hili.toledano , מספר עוקבים: 354 אלף

הילי טולדנו החלה להעלות סרטונים אחרי 7 באוקטובר, כששהתה בביתה באשקלון, והפכה את הרשת למפלט בתקופת המלחמה. לאחר שחוותה בריונות בילדותה, היא עוסקת היום באמונה ובהגשמה עצמית ומרצה בפני ילדים ובני נוער על בריונות וחרמות.

8 צפייה בגלריה הילי טולדנו. "אני פוגשת ילדים שמספרים לי סיפורים נוראיים, והם אומרים שעזרתי להם" ( צילום: ערן לוי, סגנון: לימור ריחאנה )





תמר לנגבורד: בזכות קידום לימודי אנגלית

בת 37, מורה לאנגלית בתיכון "שוהם" בעיר. נשואה ואמא לשניים (בני עשר וארבע וחצי), גרה בשוהם טיקטוק: tamar.lang , מספר עוקבים: 164 אלף

תמר לנגבורד צברה מהר מאוד עוקבים כשהחלה להעלות סרטונים הומוריסטיים על חיי בית הספר. בהמשך הפכה את הפלטפורמה לשליחות חינוכית - היא מפרסמת תקצירים ושיעורי אנגלית לבגרות ביוטיוב מתוך אמונה שהנגשת אנגלית לא צריכה להיות מותרות השמורות למי שיכול להרשות לעצמו שיעורים פרטיים.

8 צפייה בגלריה תמר לנדבורג. "אנגלית לא שמורה רק לילדים עם כסף לשיעורים פרטיים" ( צילום: ערן לוי, סגנון: לימור ריחאנה )





בת-אל סאנאניס מקייטן: בזכות נרמול קשיי האימהות

בת 36, יוצרת תוכן. נשואה ואם לשניים (בני שבע וארבע), גרה בעיר בשפלה טיקטוק: batelsananes , מספר עוקבים: 352 אלף

בת־אל סאנאניס מקייטן הפכה את סרטוני התינוק שצילמה בחופשת הלידה לקריירה מצליחה ברשת. היא מציגה אימהות לא מושלמת, בלי פילטרים ומספרת בגילוי לב על הקושי להתמודד עם שירות המילואים האינטנסיבי של בעלה מאז 7 באוקטובר. הודעה קולית שבה פרקה את תסכולה בעקבות הארכת סבב המילואים שלו הפכה לסרטון ויראלי עם כמיליון וחצי צפיות.

8 צפייה בגלריה בת-אל סאנאניס מקייטן ( צילום: ערן לוי, סגנון: לימור ריחאנה )





כל הראיונות עם כל הזוכות מתפרסמים בגליון "לאשה" החדש, השבוע בדוכנים