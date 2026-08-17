ההכנה
1. שמים בקערה את הביצים והשמנת המתוקה וטורפים במטרפה להקצפה קלה. מוסיפים מלח ופלפל ואת שמן השומשום והסויה וטורפים. שוברים דף אורז אחד לחתיכות קטנות ומכניסים לבלילה. מניחים בצד לכ־5 דקות.
2. בינתיים, מרטיבים קלות את דפי האורז הנותרים (תחת זרם מים או שטובלים בקערה). מניחים אותם על מגבת נקייה, לספיגת עודפי מים.
3. מחממים במחבת, על להבה בינונית, את השמן לטיגון. מניחים במחבת את דפי האורז, זה על זה. יוצקים עליהם את בלילת הביצים עם שברי דף האורז. מפזרים עליה את כל הירקות. מכסים את המחבת, מנמיכים את הלהבה ומטגנים כ־15 דקות, עד שהביצים מתייצבות. מסירים מהכיריים. אם רוצים, מוסיפים עלי בזיליקום. מגישים חם או בטמפרטורת החדר, מומלץ לצד רוטב חריף.