3. מחממים במחבת, על להבה בינונית, את השמן לטיגון. מניחים במחבת את דפי האורז, זה על זה. יוצקים עליהם את בלילת הביצים עם שברי דף האורז. מפזרים עליה את כל הירקות. מכסים את המחבת, מנמיכים את הלהבה ומטגנים כ־15 דקות, עד שהביצים מתייצבות. מסירים מהכיריים. אם רוצים, מוסיפים עלי בזיליקום. מגישים חם או בטמפרטורת החדר, מומלץ לצד רוטב חריף.