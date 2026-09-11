מה משותף לנועם זאבי, אנסטסיה אברבוך וגל אמיר, חוץ מקריירת דוגמנות? שלושתן בנות של ספורטאים עטורי מדליות שהביאו כבוד וגאווה לישראל. עכשיו הן מדגמנות שמלות לחג ומספרות על האבות המסורים אריק, אלכס ואלדד.

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"אם יש לי מטרה, אני לא רואה בעיניים"

אנסטסיה אברבוך (17), עולה לכיתה י"ב במגמת תיאטרון בתיכון עירוני א' לאמנויות, דוגמנית ושחקנית, מתגוררת בתל אביב.

5 צפייה בגלריה "עשיתי קמפיינים ל־GUESS ולארמני". אנסטסיה אברבוך, שמלה: Mother of all ( צילום: שי כהן ארבל, סגנון: קורין סוויד )





הבת של: אלכס אברבוך, פעמיים אלוף אירופה וסגן אלוף העולם בקפיצה במוט, השתתף בשלוש אולימפיאדות (וכיום עוסק באימון), ושל אמא נטליה, לשעבר אלופת רוסיה וברית המועצות בהתעמלות קרקע, כיום מנהלת תיקי לקוחות.

"מגיל צעיר אהבתי מאוד מצלמות", מספרת אנסטסיה. "אמא שלי רק כיוונה מצלמה ומיד עשיתי פוזה. בגיל שלוש כבר דגמנתי לחברת האופנה הוניגמן, ובהמשך עשיתי עוד כמה קמפיינים בארץ. בגיל שש אמא פתחה לי עמוד אינסטגרם, ואז קיבלנו דרכו פנייה מסוכנות דוגמניות באירופה וחתמנו איתם. הקמפיין הראשון שלי בחו"ל היה בגיל שבע או שמונה, למותג האיטלקי אליזבתה פרנקי. בעקבותיו הגיעו קמפיינים נוספים, ובהם ל־GUESS ולבגדי הילדים של ארמני, וצעדתי גם בתצוגות באיטליה. בגיל 12 עשיתי שני קמפיינים בברצלונה.

"כיום אני פעילה ברשת ויש לי 124 אלף עוקבים באינסטגרם. אנשים אהבו את התמונות שלי, בגיל 10 התחלתי להעלות ולוגים וככה הגיעו עוד ועוד עוקבים. בנוסף שיחקתי בתפקידים קטנים בסדרות 'מה הבעיה?' ו'בית הכלבים', בסרט 'סודה' בתפקיד הבת של רותם סלע ובסרטים 'GO 2040' ו'דה ז'ה וו' שהופקו למגזר החרדי".

איך זה לגדול עם אבא ספורטאי אולימפי? "כשהייתי קטנה הלכתי איתו לאימונים ועשיתי ריצות. ספגתי ממנו משמעת של ספורטאי ולמדתי שכדי להגיע לתוצאות צריך לעבוד קשה ולא לוותר. ובאמת, אם יש לי מטרה, אני לא רואה בעיניים. יש לי צורך להצטיין בלי קשר אליו, זה משהו שבא מתוכי. אני בטוחה שהוא היה רוצה שאמשיך את דרכו, אבל אני יודעת שהוא גאה בי על כך שאני עוסקת במקצוע שעושה לי טוב. הוא מאוד תומך בי".

ומה אבא אומר? "אף פעם לא דחפתי את אנסטסיה להיות ספורטאית מקצועית", אומר אלכס אברבוך. "כן לימדתי אותה לעבוד קשה וללכת עד הסוף בדברים שהיא רוצה. לימדתי אותה גם ליהנות מהדרך".

צילום: עוז מועלם

מה אתה חושב על קריירת הדוגמנות שלה? "אני מאוד גאה בה, כי זה יצא באופן טבעי. היא לוקחת את הדוגמנות מאוד ברצינות ושמחתי לשמוע שהמצלמה אוהבת אותה ושהיא מצליחה במה שהיא עושה. עם החינוך שהיא קיבלה, אני סומך עליה שהיא יודעת לאן לא להיכנס ומאמין שהיא יכולה להצליח יפה מאוד בשנים הבאות. לפעמים מישהו אומר לי: 'אתה מוכר לי' ואני מחייך, בטוח שהאדם שמולי מכיר אותי מהאולימפיאדות, אבל אז אומרים לי: 'אתה אבא של אנסטסיה!'".





"אשמח לככב על השער עם מדליה אולימפית"

נועם זאבי (17), עולה לכיתה י"ב בתיכון על שם יצחק שמיר, דוגמנית וספורטאית, מתגוררת בתל אביב .

5 צפייה בגלריה "אני רצה משוכות ועושה קרב 7, ובשניהם זכיתי באליפות ישראל". נועה זאבי, שמלה: dressed up tlv ( צילום: שי כהן ארבל, סגנון: קורין סוויד )





הבת של: אריק זאבי, ג'ודוקא, מדליסט אולימפי (וכיום מאמן ומרצה) ושל אמא רוית, מעצבת פנים.

"בגיל ארבע התחלתי להתאמן בג'ודו אצל אבא ובהתעמלות מכשירים", מספרת נועם. "כשההתעמלות תבעה ארבע שעות אימון ביום, פרשתי מהג'ודו. במשך שלוש שנים ברצף הייתי אלופת ישראל בקרב־רב. בגיל 13 נפצעתי במרפק ואסרו עליי להתאמן עם היד. במשך שנה התאמנתי בלי הפעלה של הידיים, ואפילו לקחתי מקום שלישי באליפות ישראל. ניסיתי לחזור להישגים שלי, אבל הרגשתי שהדברים לא מסתדרים".

איך בכל זאת המשכת עם הספורט? "דרך הכיתה האולימפית שבה אני לומדת בתיכון, שאבא שלי הקים ומקדם, נחשפתי לענפי ספורט רבים. החלטתי לנסות אתלטיקה ומאז אני מתאמנת במכבי תל אביב, אצל המאמן אדם יעקובי. אני רצה משוכות ועושה קרב שבע, ובשניהם זכיתי באליפות ישראל".

את חושבת שבגלל אבא את חשה צורך להצטיין? "אני לא מרגישה שאני חייבת, אבל כן שזה דוחף אותי. אבא שלי מעולם לא אמר 'את חייבת להשיג את זה וזה', אבל עצם העובדה שאני גדלה איתו בבית גורמת לי לרצות את זה יותר. הוא לימד אותי את המשפט 'מי שעולה לזירה אף פעם לא מפסיד', כלומר, אל תפחדי להיכשל. כל עוד את עושה את הכי טוב שאת יכולה, מבחינתי ניצחת".

איך הגעת לדוגמנות? "בגיל ארבע הלכתי עם אמא לחנות של מותג בגדי ילדים והציעו לי לדגמן. הפכתי לדוגמנית שלהם, עד שגדלתי. בגיל 15 רציתי לתת עוד צ'אנס לעולם הזה וקבעתי פגישה בסוכנות ITM. עמרי יערי ראה אותי והחתים אותי. מאז עשיתי עבודות עבור המאפרות נטשה דנונה ועדה לזורגן, עבור Bananhot של נטע אלחימיסטר והמותג Coto, וגם דגמנתי בתצוגה של אדידס".

השם של אבא פותח לך דלתות בדוגמנות? "לרוב אנשים בכלל לא יודעים שאני הבת שלו. אני לא מסתירה את זה, אבל כן רוצה להצליח בזכות היכולות שלי".

מה השאיפות שלך הלאה? "בספורט, החלום הוא להגיע לאולימפיאדה ולתחרויות ברמה הכי גבוהה שיש. בדוגמנות אני מקווה להגיע לקמפיינים גדולים, ולשלב את שני העולמות".

אם בעוד עשר שנים תופיעי על שער "לאשה", מה תרצי שתהיה הכותרת? "אשמח להיות על שער 'לאשה' לרגל הישג ספורטיבי כלשהו, אולי עם מדליה מהאולימפיאדה? זה חלום חיי, הלוואי. ואם אוכל להיות עם אבא ומדליה אולימפית על השער, זה יהיה וואו".

ומה אבא אומר? "כשנועם התחילה לדגמן לא הייתה לי שום בעיה עם זה", אומר אריק זאבי. "מעבר לרצון שלה להצטלם היא רצתה להגיע לעצמאות כלכלית, וזה דווקא נראה לי פתרון הולם. מצד שני, אני גאה יותר בהישגים הספורטיביים שלה, כי בספורט ההישגים הם תוצאה של עבודה קשה, ולדוגמנות היא הגיעה בזכות הגנטיקה".

צילום: עוז מועלם

לדעתך העובדה שנועם ספורטאית מסייעת לה כדוגמנית? "אני מאמין שזה נותן לה ערך מוסף. ככל שההישגים שלה יגדלו, כך יעלה גם הערך שלה כדוגמנית".

איזו עצה נתת לה כשהיא חזרה לדגמן? "לבחור רק בעבודות שתרגיש מאוד שלמה איתן ושיהיו משתלמות כלכלית, ולא למהר לקחת כל עבודה. קריירה בונים מלדעת להגיד לא".





"אבא הזהיר אותי"

גל אמיר (27), דוגמנית ומאמנת פילאטיס, בזוגיות, מתגוררת בתל אביב.

5 צפייה בגלריה "גרתי ודגמנתי בניו יורק והצטלמתי גם בפריז, מילאנו ולונדון". גל אמיר, שמלה: rentis ( צילום: שי כהן ארבל, סגנון: קורין סוויד )





הבת של: אלדד אמיר, שייט, דוגמן עבר (וכיום קואוצ'ר ומרצה) ושל דוגמנית העבר אורית הבר־אמיר , שכיום עוסקת בנדל"ן.

"כל חיי קיבלתי מחמאות על הנראות שלי", מספרת גל. "כשהייתי בת 14 הלכתי עם אמא לאירוע אופנה, פגשתי את הסוכנת אלינור שחר שהתלהבה ממני, והתחלתי לדגמן. אבא שלי הזהיר אותי שאשמור על עצמי, שלא אאמין לאף אחד, שאסגור את עצמי מאחורי וילונות כשאני מחליפה בגדים ושלא אתבייש לספר אם קרה משהו.

"בשלב מסוים הרגשתי שהעולם הזה לא בשבילי: לנסוע שעתיים לאודישן בתל אביב ממושב שדה ורבורג, שם גרנו, ולקבל תשובה שלילית, זה לא התאים לי. רציתי להישאר ילדה ועזבתי. אחרי הצבא חתמתי בסוכנות יולי, אבל בהמשך שוב עזבתי ועבדתי שנה וחצי בסושיאל למותג אופנה. בכל פעם שהגעתי לסט צילומים חשבו שאני אחת הדוגמניות. בכל פעם מחדש אמרתי: 'לא, אני לא', ובסוף אמרתי לעצמי: טוב, יאללה, ננסה. חזרתי ל'יולי' ופתאום הייתה לי התפוצצות מטורפת. דגמנתי לאינטימה, עמנואל, גולף. בהמשך גרתי במשך שנה בניו יורק והצטלמתי גם בפריז, מילאנו ולונדון. היום אני מסתכלת על הדוגמנות ממקום הרבה יותר בוגר ומתון".

איך ההישגים הספורטיביים של אבא השפיעו עלייך? "אני לא יודעת אם זה בגלל אבא, אבל אני פרפקציוניסטית ומנסה לעשות כל דבר בצורה הכי טובה שאני יכולה. אבא לימד אותי על נחישות ודבקות במטרה: 'אם את רוצה משהו, תמצאי את הדרך להגיע אליו. אמרו לך לא בדלת? תיכנסי מהחלון'. היום הוא מעודד אותי לעשות מה שאני רוצה, אבל שתהיה לי מטרה".

ומה המטרה שלך? "להפיץ כמה שיותר טוב דרך עמוד האינסטגרם שלי, לגרום למתאמנות שלי להרגיש טוב ובעיקר להיות מאושרת. כשהייתי נערה חלמתי להיות מפורסמת והגשמתי את זה כשעליתי על שלטי חוצות ענקיים של דיזל. היום זה ממש לא החלום שלי, כי כשאת מפורסמת החיים שלך הופכים ציבוריים וכל דבר שאת עושה נתון לביקורת. זה אולי נשמע זוהר, אבל בעיניי זה לא מתכון לאושר".

ומה אבא אומר? "קיוויתי שגל תתמקצע בספורט אולימפי כלשהו, אז מה עזר לי שקיוויתי? היא לא הייתה בכיוון והכול בסדר", אומר אלדד אמיר. "כל זמן שגל מבסוטית, אני מבסוט. היום היא כבר בחורה בוגרת ועצמאית, שיודעת טוב מאוד מה היא רוצה ואיך היא רוצה את זה. חשוב שהיא הולכת בכיוונים נוספים, כי דוגמנות זה יפה, אבל בסוף זה נגמר. צריך לפתח גם את הראש וליצור עתיד".

צילום: דנה קופל

אילו טיפים נתת לה לדוגמנות? "להיות מקצוענית, לתת את הבסט מול המצלמה ולהתנהג כמו בן אדם עם כולם".

היא מספרת שכאשר היא נכנסה למקצוע ציידת אותה בהמון אזהרות. דאגת? "ברור שדאגתי. כמי שמכיר את המקצוע ואת כל מה שהוא מציע, כשילדה בת 15 נכנסת אליו, יש יותר מדי גירויים, פיתויים וסכנות, ולדעת לשמור על הסֶנטר שלך זה לא קל. היה חשוב לי שהיא תיקח את הדוגמנות בפרופורציות הנכונות ושלא תאבד את הראש במקומות מסוכנים".

5 צפייה בגלריה מימין לשמאל: נועה, גל, אנסטסיה ( צילום: שי כהן ארבל, סגנון: קורין סוויד )