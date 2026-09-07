ביולי האחרון חגגה רונה לי שמעון יום הולדת שנה לבנה, אוֹלי. כשאני שואלת אותה מה הייתה המילה הראשונה שאמר, היא מפתיעה. מתברר שהוא לא הסתפק במילה אחת, אלא הלך ישר על שתיים: "לא רוצה".

רונה לי פורצת בצחוק כשהיא מספרת את זה ואומרת שהיא לא ממש מופתעת. אחרי הכול, מדובר בילד של אישה שיודעת בדיוק מה היא רוצה ומה נכון לה, ושאת תורם הזרע שלה בחרה, בין היתר, בזכות משפט אחד שסיכם את מבחן האישיות שלו. "התורם היה מחו"ל. נכתב שהוא 'אדם שהולך אחרי עצמו'", היא מספרת. "וכשקראתי את זה אמרתי, זה ממש אני. פתאום היה לי איזה לינק נפשי־רוחני ביני ובין התורם של הילד שלי".

צפו: רונה-לי שמעון חוגגת שנה של אמהות ( כתבת וידאו: מלי זיידמן, צילום: אוראל כהן ו אדם משאלי )





אז אפשר לומר שבגילו הצעיר אולי כבר יודע מה הוא לא רוצה, וכמובן גם מה הוא רוצה. "הוא מאוד תנועתי, סקרן ורוצה לחקור הכול", מדווחת האם הגאה. בתחילת ספטמבר אולי ייכנס לראשונה לגן, החלטה שרונה לי עצמה לא הייתה בטוחה שתעשה כל כך מהר. "הייתי בטוחה שאני ארצה להשאיר אותו הרבה יותר זמן בבית, אבל בארבעת החודשים האחרונים הוא פתאום עשה קפיצת גדילה, ואמרתי: הילד הזה צריך תוכן, הוא צריך ילדים".

הורות משותפת? לא תודה

רונה לי (43) עדכנה שהיא עומדת להפוך לאם יחידנית בפברואר 2025. השחקנית והרקדנית עשתה זאת בדרך היצירתית והמיוחדת שלה. בסרטון שהעלתה לאינסטגרם, נראתה רוקדת בסטודיו לצלילי השיר I Did It My Way של פרנק סינטרה, ואז חשפה בטן הריונית. בניגוד לרבות אחרות, שבמשך שנים קיוו לפגוש את בן הזוג הנכון ונזקקו לזמן כדי להיפרד מהחלום להקים משפחה בדרך המסורתית, שמעון מתעקשת שאצלה זה מעולם לא היה המקרה. "אף פעם לא עשיתי את החישוב הזה. בכל שנות ה־30 שלי, אף פעם לא אמרתי לעצמי: 'אני חייבת להכיר מישהו כדי לעשות ילדים'. המשוואה הזאת פשוט לא התקיימה עבורי".

אבל לא היית מתנגדת לפגוש את אהבת חייך ולהקים איתו משפחה. "ברור. יש בי משהו שמאוד מאמין באהבת אמת ורוצה את הדבר הזה, את האהבה הרומנטית. מצד שני, הלבד אף פעם לא הפחיד אותי. כיף לי להיות לבד בבית, לראות סרט לבד, ללכת להצגה לבד, לשבת במסעדה לבד. גם טיילתי כל כך הרבה בעולם לבד. המוטיבציה שלי להיות בזוגיות אף פעם לא הייתה כי קשה לי לבד, ובטח שלא הייתי מוכנה להתפשר על זוגיות בשביל להביא ילד. להפך. הרבה יותר הלחיץ אותי לעשות ילד עם מישהו שאני לא בטוחה לגביו, כי זה אומר שאני מחוברת אליו לכל החיים. גם אם נפרדים, את חולקת עם מישהו את הדבר הזה. ידעתי שזה משהו שבוודאות אני לא רוצה".

4 צפייה בגלריה "לא הייתי מוכנה להתפשר על זוגיות בשביל להביא ילד" ( צילום: אור דנון, סגנון: קורין סוויד )

הייתה מישהי שנתנה לך השראה? " רונית אלקבץ. היא תמיד הייתה לי מגדלור. היא אמנם לא הביאה ילד לבד, אבל היא הביאה ילדים בגיל מאוחר, 47. כשהתחלתי להתקרב לגיל 40, כל הזמן חשבתי עליה. אמרתי לעצמי: זה בסדר. את לא חייבת להביא ילד רק בגלל שהחברה אומרת שהגעת לגיל מסוים ועכשיו את צריכה. זה צריך לקרות רק כשתרצי. בטיימינג שלך".

ובכל זאת, החלטת להקפיא ביציות עוד לפני כן. "הקפאתי ביציות בגיל 38. הסיבה שעשיתי את זה הייתה כי פחדתי לאכזב את רונה לי העתידית. התעוררתי בוקר אחד וחשבתי: עכשיו אני לא רוצה ילדים, סבבה, אבל מה יקרה אם בעוד חמש שנים אני אגיד, למה לא דאגת לי? ובאותו יום כבר הלכתי לגינקולוג והתחלתי בתהליך".

הרצון להפוך לאמא התעורר לבסוף אחרי ה־7 באוקטובר. "המלחמה הביאה איתה הרבה שאלות של חיים ומוות, ומשהו בתוכי פשוט אמר לי שזה הזמן". מיד לאחר מכן קיבלה את אחת ההזדמנויות המקצועיות הגדולות בקריירה שלה: תפקיד בסדרה הבינלאומית של אמזון "רשימת חיסול: זאב אפל".

לפני שהחלטת להביא ילד לבד, שקלת גם הורות משותפת? "כשאת נכנסת לאירוע כזה את חושבת על כל האופציות שיש לך, אבל מהר מאוד הבנתי שזו לא הדרך שאני רוצה ללכת בה. הרגשתי שאם אני כבר מביאה ילד בלי בן זוג, אני מעדיפה להיות האדם שמקבל את כל ההחלטות. אני אוהבת להיות בשליטה על החיים שלי. זה דבר אחד להיות בדו־שיח עם מישהו שהוא אהבת חייך, ואז אתם רוקדים לתוך הדבר הזה ומגיעים לפשרות הנכונות, וזה דבר אחר לעשות את זה מול מישהו שהקשר איתו פרקטי יותר. כשאת עושה את זה לבד, את לא מחויבת לתת דין וחשבון. מה גם שידעתי שיש לי מערכת תמיכה חזקה מאוד סביבי, ושאני יכולה לשאת את זה ולעמוד בזה מנטלית".

איך המשפחה שלך הגיבה? "הם מאוד שמחו ותמכו בי. כולם מסביבי הרבה יותר ראו אותי כאמא מאשר אני ראיתי את עצמי. אמא שלי בכלל הייתה באורות. היא עדיין באורות. אולי הוא הנכד הראשון במשפחה שלנו. הוא ואמא שלי זה סיפור אהבה".

אני יכולה לעשות הכול

איך היה לפגוש את הגוף שלך אחרי הלידה? "הייתה לי לידה מאוד קשה וארוכה, ממש לא מה שדמיינתי. גם ההתאוששות הייתה קשה. היו רגעים שאכלתי סרט ואמרתי, יואו, בטח הולך לקחת לי מלא זמן לחזור לעצמי. גיליתי כלפי עצמי המון חמלה".

מנגד, רצית לחזור מהר ל"שיקגו". "נכון. כי ידעתי שהם מחכים לי וגם שמדובר בתפקיד חד־פעמי, שמי יודע מתי אזכה לעשות שוב. אחרי חמישה שבועות חזרתי למאמן שלי, וכל הזמן הייתה לי בראש המחשבה: וואי, תכף ההופעה. ואז הבנתי שאם אמשיך לתקוף את עצמי ככה ממקום של לחץ, זה בחיים לא יקרה. הדבר היחיד שאני צריכה להגיד לעצמי הוא: אם את לא תהיי מוכנה, את לא תעלי על הבמה. שום דבר לא יקרה, העולם לא ייגמר. יש לך ילד בבית, יש לך מחליפה, הכול בסדר.

"במשך חודש לא קרה כלום. לא ירדתי במשקל, לא הרגשתי חזקה. אבל אחרי שהצלחתי לשחרר את זה במיינד, הגוף התחיל להירגע לתוך זה ולהשתפר. נקודת הציון הזאת, לחזור ל'שיקגו' אחרי ארבעה חודשים, הייתה בשבילי פלא. מעולם לא הרגשתי כזאת עוצמתית ושווה".

4 צפייה בגלריה "אחרי שהצלחתי לשחרר את זה במיינד, הגוף התחיל להירגע" ( צילום: אור דנון, סגנון: קורין סוויד )

בימים אלה רונה לי עמוסה מתמיד. לאחרונה עלתה "מורדות", הצגה חדשה של תיאטרון toMix בהשתתפותה, על פי מחזה של אמנון לוי ובבימויו של יחזקאל לזרוב. היא מגלמת בה את נחמי, אישה חרדית ומסורבת גט שבעלה מתעלל בה. יום לאחר שעלתה ההצגה כבר החלה בחזרות לעיבוד מחודש למחזמר "בילי שוורץ", גם הוא בהפקת אותו תיאטרון, שיעלה ב־9 באוקטובר. במקביל היא משמשת זו השנה השישית כפרזנטורית של קבוצת חמת.

אחרי שנה של אימהות יחידנית, מה הרבה יותר קשה ממה שחשבת, ומה התגלה כקל יותר? "הדבר הכי קשה הוא להחליט את כל ההחלטות לבד, והדבר הכי קל הוא להחליט את כל ההחלטות לבד. לפעמים את רוצה עוד מישהו להתייעץ איתו: לאיזה גן להכניס אותו? מתי? בגלל שאני מגדלת אותו בעצמי, אני מרגישה שהאינטואיציה שלי צריכה להתחדד אפילו יותר, כי אין מישהו שמשלים אותי. מצד שני, יש לי את אמא שלי ואת החברות האמהות שלי שעוזרות ומייעצות. לא סתם אומרים שילדים צריכים לגדול בשבט".

את כבר חושבת על הרגע שבו אולי ישאל למה לילדים אחרים יש אבא ולו אין? "ברור לי שהרגע הזה יגיע, אבל אין לי תסריט מוכן. אני מניחה שאדע מה להגיד לו באופן שיתאים לו ולהבנה שלו באותו רגע".

אמרת שתרצי להביא לו בהמשך אח או אחות. הכוונה מאותו תורם? "דאגתי שתהיה המשכיות. אבל אני מוכנה לכל סצנריו שיבוא, כי אני לא יודעת מה בעצם העתיד יביא".

4 צפייה בגלריה "מגיבה טוב מאוד לגבר שבטוח בעצמו, שמצחיק אותי" ( צילום: אור דנון, סגנון: קורין סוויד )

לאורך השנים ניהלה רונה לי כמה מערכות יחסים מתוקשרות. בתחילת שנות ה־20 לחייה הייתה בזוגיות עם הכוכב ההוליוודי איאן ביילי ("אי.אר", "אחים לנשק"), באמצע שנות ה־30 ניהלה רומן בן שנתיים וחצי עם איש חיי הלילה עידו בורנשטיין, ובמאי 2024 נפרדה מהראפר סטטיק, אחרי שנה של זוגיות.

הסטנדרטים שלך השתנו מאז שאת אמא? "כן. היום חשוב לי מאוד שלגבר תהיה גישה לילדים. שהוא יהיה במקום שבו הוא מסוגל לקחת אחריות על התפקיד שלו כגבר וכדוגמה אישית גברית לילד. זה כבר לא יכול להיות רק מישהו שעושה לי נעים. זה צריך להיות מישהו שיודע בדיוק לאן הוא נכנס, שמבין את המשמעות ומסוגל להשיט איתי את הספינה הזאת".

עכשיו, כשאת אמא, זה לא הופך את עניין הדייטים והחיפוש אחר זוגיות למסובך יותר? "ממש לא. מבחינתי לצאת לדייט זה בדיוק כמו לצאת עם חברה. אני לא מרגישה שזה מגביל אותי".

כבר יצאת לדייטים מאז הלידה? "היו מעט דייטים, אין לי ממש זמן לזה עכשיו. אבל כיף להיות מחוזרת".

זמן קצר אחרי שילדת אמרת לנשים שמתלבטות אם להביא ילד לבד: "לכו תעשו ילדים". את עדיין אומרת את זה? "אני לא חושבת שיש עצה אחת נכונה וגורפת לכולן. ברור שזה יותר מורכב בלי מערכת תמיכה. מצד שני, אני באמת מאמינה שיש דרך לדברים להסתדר. מה שאני אומרת: תקשיבו לקול הפנימי שלכן. יש עוד המון דברים משמחים מאוד בחיים, אבל לפחות בעיניי, אימהות זו הפרופורציה הכי שפויה ומדהימה שאדם יכול לקבל בעולם. את יודעת, פתאום בגינה ילדים קוראים לי 'אמא של אולי'. ובאמת שאין דבר מרגש מזה".

הריאיון המלא עם רונה לי שמעון מתפרסם בגליון לאשה, השבוע בדוכנים