קייט טולו עזרה למיליארדר בריאן ג'ונסון להפוך את האובססיה שלו לאריכות ימים למותג. עכשיו היא מנסה לעשות את אותו הדבר עבור הגוף הנשי. אחרי שלוש שנים של עבודה וזוגיות שרובה מאחורי הקלעים, היא עוברת בחודשים האחרונים לפרונט התקשורתי כשהיא מעמידה את הגוף שלה במרכז הניסוי רחב ההיקף.

את ג'ונסון (49) כמעט כולם כבר מכירים כביו־האקר קיצוני שהפך את חייו לניסוי בלתי פוסק בניסיון לעצור את ההזדקנות. הוא מוציא מיליונים על הניסיון לשלוט בגוף שלו, מקפיד על שגרת בריאות קיצונית ועובר מדידה בלתי פוסקת של גופו. טיפולי אור אדום, סאונה, תא לחץ, עשרות תוספים, אימונים ובדיקות רפואיות הם רק חלק מהשגרה שלו. את כל זה הוא מתעד ומנתח במסגרת פרויקט Blueprint, שבמסגרתו הוא טוען שהצליח להביא חלק מהמדדים הביולוגיים שלו לרמה מקבילה לזו של בן 18 והפך אותו לאחת הדמויות הבולטות בעולם הביו־האקינג והלונג'ביטי. בחודשים האחרונים עמד במרכז סערה לאחר שחשף כי אובחן בגסטריטיס אוטואימונית - מחלה דלקתית כרונית שבה מערכת החיסון תוקפת בטעות את רירית הקיבה. הגילוי עורר שאלות סביב הסתירה בין הדימוי שלו כמי שמנסה לשלוט בכל היבט של בריאותו ובין העובדה שגם הוא אינו חסין מפני מחלות.

במקביל לסערה הזו, ואולי לא במקרה, הלך והתפתח בחודשים האחרונים פרויקט חדש של ג'ונסון וטולו. בדומה לג'ונסון, גם טולו הופכת את גופה למעבדה חיה, ובאמצעות מדידות ובדיקות אינטנסיביות מנסה לבחון אם השיטה שלו יכולה לעבוד גם על הגוף הנשי.

ממעריצה לבת זוג ושותפה עסקית

טולו (30), בת למהגרים מבוסניה, גדלה בעיירה מקאי שבקווינסלנד, אוסטרליה, שבה אביה היה נהג משאיות במכרות הפחם. ב־2016, אחרי שסיימה תואר באופנה באוניברסיטת קנברה, היא עברה לניו יורק מתוך רצון להיות במקום שבו נמצאים "החברות, הכישרון והרעיונות החשובים ביותר" ולהתקדם בתעשיית האופנה. זמן קצר לאחר המעבר היא מצאה עבודה כעוזרת עיצוב במותג הג'ינס היוקרתי 13R ולאחר מכן עברה לתפקיד בתחום תפעול העיצוב הגלובלי ב־The North Face.

42 ימים לאחר תחילת המיפוי הודיעו ג'ונסון וטולו כי קיבלה אבחנה רשמית וסופית שהיא אכן חולה באנדומטריוזיס, לצד שתי אבחנות גינקולוגיות נוספות: אנדומיוזיס ושחלות פוליציסטיות

במקביל לקריירה בעולם האופנה החלה להתעניין בתחום הבינה המלאכותית, ואז נחשפה לבריאן ג'ונסון שכבר היה מוכר בחוגי הטכנולוגיה בזכות הקמת Braintree (חברת תשלומים מקוונים שנמכרה לפייפאל) ובהמשך Kernel (שפיתחה קסדות לבישות לניטור פעילות המוח באופן לא פולשני). בראיונות שונים היא סיפרה שהרעיונות שלו על השילוב בין בני אדם לבינה מלאכותית משכו את תשומת לבה והבינה שיש להם חזון משותף. היא החלה לשלוח לו הודעות בפלטפורמות שונות של מדיה חברתית, שלא נענו כלל.

"שנים חלפו, והוא אף פעם לא הגיב", היא אומרת בריאיון ל"טלגרף" שהתפרסם לאחרונה, עד שב־2021 הגישה מועמדות לעבודה בחברת Kernel ומונתה למנהלת פרויקטים מיוחדים. את פגישתה הראשונה עם ג'ונסון במשרדי החברה בלוס אנג'לס היא מתארת כהתאהבות ממבט ראשון. "זה היה בתקופת הקורונה. הוא לבש מסכה ובגדים שחורים, והשיער שלו היה אז קצר וכהה יותר. הרגשתי כאילו הלב שלי נעצר. כמו כשאת על רכבת הרים והבטן שלך צונחת מתחתייך". המשיכה לבוס, שכבר היה פרוד מאשתו, הייתה מבחינתה סיבוך לא רצוי. רק אחרי כשנה וחצי של עבודה משותפת, שבמהלכן נעשתה עוזרתו האישית, הוא הודה ברגשותיו כלפיה.

בשלב הראשון, הזוגיות ביניהם נשארה מוצנעת, וטולו החלה לבלוט יותר דווקא בזירה המקצועית. ג'ונסון כבר החל אז את מה שייהפך בהמשך לפרויקט Blueprint. טולו זיהתה את הפוטנציאל לא רק של הפרוטוקול עצמו, אלא גם של הסיפור שמאחוריו: במקום להשאיר את הנתונים אצל צוות הרופאים שלו, היא עודדה אותו להפוך אותם לחומר ציבורי, לשתף את המדידות והתובנות ברשת ולתת לאנשים להציץ לתוך הניסוי הפרטי שלו.

כך נהפך Blueprint בהדרגה מפרויקט בריאות אישי למותג תוכן. ג'ונסון פרסם את הנתונים, את התוצאות ואת הפרוטוקולים שלו באופן שוטף, וטולו הייתה חלק מהמערכת העסקית והשיווקית שסייעה להפוך את השיטה למשהו שאפשר לא רק לעקוב אחריו, אלא גם לצרוך אותו: אתר, תוכן, מוצרים, קהילה וסיפור תקשורתי ברור. ההייפ התקשורתי הגיע לשיאו ב־2023 עם כתבה ב־Bloomberg Businessweek שכותרתה: How to be 18 again for only 2 million a year. הכתבה חשפה לקהל רחב את היקף הפרויקט ואת הסכומים שג'ונסון משקיע בו והפכה את העניין בו לוויראלי.

משותפה עסקית לשותפה אישית בניסוי

בקיץ 2023 לקחה טולו צעד נוסף ונהייתה האישה הראשונה שנבדקת במסגרת פרויקט Blueprint. היא לקחה את הפרוטוקול שפיתח ג'ונסון על עצמו - תזונה, אימונים, שינה, תוספים, מדידות וכו' - וניסתה אותו על עצמה. טולו דיווחה אז כי 90 הימים שבהם יישמה את הפרוטוקול שיפרו את בריאותה, בעיקר בהצערת העור שלה, אבל לא פורסם מחקר עצמאי שהוכיח את יעילות הפרוטוקול.

ב־2026 היא עברה לשלב הרבה יותר שאפתני: פרוטוקול נשי ייעודי, שמטרתו קודם כול למפות את הגוף הנשי לאורך המחזור החודשי, ולא רק לבדוק אם הפרוטוקול הגברי של ג'ונסון "עובד" עליה. בפוסט שכתבה בנושא היא הסבירה שהמניע המרכזי הוא הפער בין שני המינים. לדבריה, כשמחפשים מחקרים קליניים איכותיים על בריאות נשים, פעמים רבות אין די מחקרים שאפשר להסתמך עליהם. מניע נוסף הוא ההבנה שמיפוי הגוף הנשי מורכב הרבה יותר בשל השינויים הרבים לאורך המחזור. והיה גם עוד עניין אישי: במשך שבע שנים סבלה טולו מכאבי וסת ותסמינים קשים. למרות חשד לאנדומטריוזיס כל הבדיקות שערכה לא הובילו לקבלת אבחנה והיא קיוותה לקבל תשובות באמצעות הפרויקט.

טולי טענה שהפרויקט שלה מוכיח שגם נשים שנראות בריאות כלפי חוץ (כמוה) יכולות לסבול מבעיות כרוניות קשות מתחת לפני השטח

תחילת הפרויקט הוכרזה כ־100 ימים של מיפוי ראשוני של הגוף הנשי, ובמסגרתם הושם דגש מיוחד על אספקטים שונים של פוריות ומחזור. 42 ימים לאחר תחילת המיפוי הודיעו ג'ונסון וטולו כי קיבלה אבחנה רשמית וסופית שהיא אכן חולה באנדומטריוזיס, לצד שתי אבחנות גינקולוגיות נוספות: אנדומיוזיס (מצב דומה לאנדומטריוזיס) ו־PCOS (שחלות פוליציסטיות).

100 הימים שהסתיימו לאחרונה כללו ניטור של כ־1,900 סמנים ביולוגיים המקיפים 16 מערכות גוף שונות, במטרה לפצח את המנגנונים הפיזיולוגיים המשתנים של הגוף הנשי. כדי לתעד את השינויים הדינמיים, הבדיקות נערכו ארבע פעמים לאורך כל מחזור חודשי - בשלבי הווסת, הימים עד הביוץ, הביוץ ולאחריו. תהליך מקיף זה ייצר כ־14.8 מיליון נקודות מידע דיגיטליות, במטרה לספק תמונת מצב אובייקטיבית ומלאה על הגוף הנשי. בעקבות השלמת המיפוי יתחילו גם התערבויות טיפול שונות.

שותפה גם לביקורת מצד גורמים שונים

בדומה לביקורות שסופג ג'ונסון על הפרויקטים הקיצוניים שלו, גם טולו ספגה ביקורת אישית ומקצועית מאז שנהייתה ה"אישה הנמדדת ביותר בעולם". אחת הביקורות המרכזיות הייתה שג'ונסון משתמש בה ובגופה ככלי שיווקי, בייחוד לאחר שפרסם ברשתות החברתיות דוחות מפורטים על מיקרוביום הנרתיק שלה. הטענה הייתה שמדובר בהחפצה ובחשיפת מידע אינטימי מדי למטרות יחסי ציבור.

"בראיון ל"טלגרף" הסבירה טולו שהמטרה שלה היא לא "חיי נצח" אלא איכות חיים והיכולת לחיות ללא כאבים כרוניים"

בתשובה לכך הבהירה טולו כי כל פרסום נעשה אך ורק בהסכמתה המלאה. היא הדגישה שהיא זו שלעתים קרובות דוחפת ויוזמת העלאת נושאים שנחשבים לטאבו (כמו הקפאת דם הווסת או בריאות הנרתיק). לטענתה, הדרך היחידה לנפץ את הסטיגמות סביב בריאות האישה ולייצר מדע פתוח היא באמצעות שקיפות מוחלטת, גם אם היא מעוררת אי־נוחות בציבור.

ביקורת נוספת נשמעה על גילה הצעיר, שלא מאפשר לספק ערך מדעי לנשים מבוגרות יותר או לנשים שסובלות מבעיות רפואיות אמיתיות. האבחון שלה במחלות השונות סיפק לה את התשובה, כשהסבירה שנאלצה לסבול בשקט במשך שבע שנים כי המחקר הרפואי הממסדי נוטה להתעלם מנשים צעירות וממחזור הווסת שלהן. היא טענה שהפרויקט שלה מוכיח שגם נשים שנראות בריאות כלפי חוץ (כמוה) יכולות לסבול מבעיות כרוניות קשות מתחת לפני השטח וכי המיפוי שלה נועד בדיוק כדי למלא את "החור השחור" הזה במדע.

ביקורת נוספת שגם ג'ונסון מקבל הייתה על אובססיית אריכות הימים והפחד מהמוות, מה שפוגע ביכולת שלהם פשוט "לחיות את החיים". טולו הפתיעה מראיינים בנושא כשהצהירה שהיא, בניגוד לבן זוגה, לא מפחדת מהמוות כלל. בריאיון ל"טלגרף" אמרה שהיא פתוחה לרעיון של לחיות לנצח, אך גם לאפשרות שתמות מחר, והסבירה שהמטרה שלה היא לא "חיי נצח" אלא איכות חיים והיכולת לחיות ללא כאבים כרוניים.

ויש תמיהות נוספות שנוגעות למערכת היחסים בין ג'ונסון לטולו, אשר מקפידים על שינה נפרדת, אפילו בבתים שונים, כדי לאפשר מדידה מדויקת של איכות השינה. ג'ונסון אף הצהיר בעבר כי מבחינתו שיחה במיטה היא "עבירה" על חוקי ה־Blueprint מכיוון שהיא מעלה את הקורטיזול (הורמון הלחץ) ופוגעת באיכות השינה.

על כך ענתה טולו כי שינה היא ערך עליון לבריאות ובני זוג רבים סובלים מתזוזות או מנחירות של השותף שלהם למיטה. לטענתה, העובדה שהם ישנים בנפרד הופכת את הזמן שבו הם כן בוחרים להיות יחד לאיכותי, מודע ורומנטי הרבה יותר, בלי שהעייפות או הפרעות השינה של אחד מהם יגרמו לתסכול או למריבות.

למרות כלל הברזל על שינה נפרדת, טולו וגו'נסון ערכו בעבר ניסוי קצר שבו ישנו יחד במשך שלושה לילות, מה שהוביל לירידה מיידית של כ־10% במדדי איכות השינה של ג'ונסון. אף על פי כן, טולו סיפרה בריאיון ל"טיימס" כי היא סופרת לאחור את הימים עד לתום שלב ההתערבויות הרפואיות בנובמבר, אז הרופאים צפויים לאשר להם לשוב ולבחון את השפעותיה של שינה משותפת על מדדי הגוף שלהם.





כך נראה יום בדיקות של קייט טולו

06:30 התעוררות ואיסוף דגימות: רוק, טמפרטורת גוף, שתן לבדיקת קורטיזול והורמונים, מדדי שינה, מערכת העצבים וחילוף החומרים. היא מודדת גם את כוח רצפת האגן, לחץ הדם וצבע השתן, ובימי מחזור מסירה את ה"טמפון הטכנולוגי" שמדד במהלך הלילה את זרימת הדם הווסתית.

7:00 עד 11:00 המשך מדידות מקיפות: בדיקת המיקרוביום הנרתיקי, שקילה, צילומי גוף ומדידות של זמן תגובה וכוח אחיזה. בהמשך גם בדיקות דם ושתן, בדיקה להערכת "קצב ההזדקנות", בדיקות עיניים, שמיעה ותגובה לכאב. הבדיקות משתנות בהתאם לשלב במחזור. היא גם שותה את מנת המים הראשונה, כ־380 מ"ל, וממשיכה בסדרת הבדיקות.

11:00 ארוחת בוקר הכוללת חלבון ומבוססת על מזונות מלאים, קטניות, ירקות, אגוזים ופירות.

11:30 עד 12:50 טיפול באור אדום לכל הגוף ולאחר מכן לשיער, שתי בדיקות צואה, הכנת תערובת הלונג'ביטי הכוללת בין היתר קריאטין, טאורין, גליצין, ויטמין C ומגנזיום ושתיית תוספים - אומגה 3, קולגן ונוגדי חמצון.

13:00 עד 14:00 אימון כושר: היא מתחברת למד־דופק, לובשת וסט משקולות ויוצאת להליכה של כ־30 דקות, עם מסכת הגנה לפנים וכובע שמש. לאחר מכן היא עושה כ־30 דקות של חימום, מתיחות ואימון בחדר הכושר הביתי. במהלך האימון נבדקת תגובת הגוף למאמץ.

14:15 ארוחת צהריים מסוג Super Veggie על בסיס עדשים, כרובית, ברוקולי, פטריות, ג'ינג'ר, חומץ תפוחים, זרעי המפ ושמן זית כתית מעולה.

15:00 עד 18:30 חלון העבודה העיקרי בלו"ז, אבל גם בו נמשכות המדידות: נ שיפה למכשיר שמנטר את חילוף החומרים, בדיקות שתן ורוק ועוד מעקבים. ב־17:00 מגיעה ארוחת ערב קלה, הכוללת שייק או פודינג עשיר בחלבון עם פירות יער, מיץ רימונים, אגוזי מקדמיה, אגוזי מלך וזרעי פשתן.

19:00 עד 22:00 היערכות לשינה: מקלחת וטיפוח, חוט דנטלי וצחצוח שיניים, עוד דגימות שתן ורוק, תיעוד של מצב הרוח, רמת התיאבון והיציאות, טיפול באור אדום והכנת הבדיקות ליום הבא.

לפני השינה מתחברת לחיישן גלוקוז רציף, בולעת גלולה שמודדת את הטמפרטורה, עונדת טבעת שינה ומחזירה את ה"טמפון הטכנולוגי" במידת הצורך.

22:00 כיבוי אורות ושינה.