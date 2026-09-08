בגיל 26, יעלה פרומקין זלינגר היא אחת מיוצרות התוכן הבולטות בישראל. היא מעלה תכנים בנושא אופנה וביוטי, סוחפת את העוקבים עם שילובי צבעים מעניינים ומשתפת בשיטות פרקטיות לאיפור יומיומי. סרטונים ששיתפה מחתונתה, שנערכה במאי האחרון, הגיעו למיליוני צפיות. היינו חייבות לחטט קצת בארון שלה, אז הגענו למעונה בצפון תל אביב בדיוק בשביל זה. הנה מה שסיפרה לנו.

הצצנו לארון של יעלה פרומקין זלינגר





פריט שיקר ללבי: "שרשרת עם אבן אמרלד שהייתה של סבתא שלי והיא בחיים לא יורדת ממני. היו לה כל כך הרבה בגדי מעצבים ונעליים ואבא שלי מסר אותם, והשרשרת הזו היא המזכרת היחידה שלי ממנה. כולם שואלים אותי כל הזמן מאיפה היא, ויש מעצבים שראו אותה עליי ויצרו בהשראתה".

6 צפייה בגלריה עם השרשרת של סבתא. לא מסירה אותה בחיים ( צילום: אביגיל עוזי )





פריט שנוי במחלוקת: "הנעליים האלה מחנות וינטג' באיטליה. הן עלו לי 19 אירו. הסטייל שלי הוא הכי סטריט בדרך כלל, אבל הרגשתי שגיל 26 הוא הזמן למשהו בוגר יותר ולהתחיל לשדרג את הלוקים. הן הכי לא מאפיינות אותי וכולם היו בשוק שקניתי אותן".

6 צפייה בגלריה עם הנעליים שהכי לא מאפיינות אותי ( צילום: אביגיל עוזי )





פריט שאני מצטערת שקניתי: "את התיק הזה של לואי ויטון קניתי לפני כמה שנים ואני כמעט לא משתמשת בו. זה התיק היקר הראשון שקניתי, ובהתחלה ממש התרגשתי. הייתי צעירה ומאוד התלהבתי ממותגים. היום אני מבינה שמותגים יקרים זה לא משהו שמגדיר או משנה אותך ושמיותר להוציא אלפי שקלים על משהו כזה. היום גם קשה לי עם כל הלוגואים. אני מעדיפה פריטים ייחודיים ולא מה שיש לכולם".

6 צפייה בגלריה עם התיק של לואי ויטון. מיותר ויקר ( צילום: אביגיל עוזי )





פריט שאני חורשת עליו: "בלייזר וינטג' היסטרי, גם הוא מחנות וינטג' באיטליה. אני חורשת בכללי על בלייזרים, זה משדרג כל לוק. בסבב הראשון עם איראן נפל טיל 50 מטר מהבית שלנו בזמן שהיינו במקלט, וישר אחר כך רצתי לבדוק אם הבלייזר הזה שרד. למזלי חדר הארונות שלי נשאר שלם. היינו מפונים מהבית שלושה חודשים".

6 צפייה בגלריה עם בלייזר וינטג'. שרד את הטיל ( צילום: אביגיל עוזי )





פריט שבחיים לא אזרוק: "המכנסיים הירוקים־כתומים האלה. לפני חמש ומשהו שנים, כשאני ורועי בעלי רק התחלנו לצאת, אלה היו המכנסיים הראשונים שהוא הביא לי כשישנתי אצלו. הם הפכו אז להיות מכנסי הבית שלי, הכי נוחים בעולם. היום הם מזכירים לי את תקופת ההתאהבות שלנו".

6 צפייה בגלריה עם המכנסיים של הבעל. מזכירים את תקופת ההתאהבות שלנו ( צילום: אביגיל עוזי )



