בערב ראש השנה תשפ"ו ניסינו, כדרכנו, לברר מה צופנת לנו השנה שבפתח. חוזי העתידות הבטיחו לנו מלחמת אחים, עימות נוסף עם איראן, החרפת הבידוד העולמי והסלמה ביטחונית - והבטיחו שטוב יהיה רק ב־2027. התבקשנו להחזיק מעמד וכך עשינו.

גם השנה פנינו לאותם מומחים. הנומרולוגית אופירה אבירם בדקה מה צפוי לנו לפי תאריכי הלידה של המדינה ושל האנשים שעתידנו קשור בהחלטותיהם; האסטרולוגית מיה ("מאו") פרץ בחנה מה אומרת מפת הכוכבים על המתרחש במדינה ובסביבתה; והאסטרולוג־מדיום תומר מקורי נעזר בגרמי השמיים ובמסרים מהיקום.

"לפי מפת ישראל, שנת תשפ"ז אינה מביאה סיום מוחלט של המלחמה, אלא שינוי בדרך שבה היא מתנהלת", אומר מקורי. "מערך הכוכבים דומה לתקופות שבהן ישראל התמודדה עם נקודות מפנה ביטחוניות. החלון הרגיש הראשון הוא מאוקטובר עד סוף נובמבר 2026. תיתכן הסלמה צבאית, החלטה צבאית משמעותית או חידוש של חזית שלא הוכרעה. הבחירות אולי לא יתקיימו במועדן, כי נהיה שוב בסבב מלחמה, על כך מצביע מצב שמיים מלחמתי. התקופה המורכבת ביותר מסתמנת בין ינואר 2027 לתחילת מאי. עיקר הסיכון הוא להסלמה מול איראן וחיזבאללה, לצד סבבים נוספים בעזה ומתיחות ביהודה ושומרון. מול מצרים צפויה מתיחות ביטחונית ומדינית, אך איני רואה שתפרוץ מלחמה ישירה בין המדינות".

מקורי: "התקופה המורכבת ביותר מסתמנת בין ינואר 2027 לתחילת מאי. עיקר הסיכון הוא להסלמה מול איראן וחיזבאללה, לצד סבבים נוספים בעזה ומתיחות ביהודה ושומרון"

פרץ: "מאחר שאין לנו מפות לידה מלאות ואמינות של כל המועמדים לבחירות בישראל, הסתמכתי בעיקר על המפות של ישראל - מפת המציאות, מפת הקארמה ומפת המוקד. מהשילוב ביניהן עולה תמונה של מערכת שעוברת ארגון מחדש תוך כדי תנועה. לכן עד הרגע האחרון יכולים להתרחש חיבורים חדשים, ניתוקים, שינויי עמדות ושיתופי פעולה מפתיעים. השילוב של מפת המדינה עם מפת הקארמה יכול להצביע על התנגשות בין שני מוקדי כוח חזקים, כשכל צד מנסה לשמר שליטה, להכתיב כיוון ולהחזיק במבנה שלו. זו פחות תמונה של צד נחלש שהשני מחליף, ויותר של מאבק עיקש בין כוחות שמתחזקים בו־זמנית. ההכרעה יכולה להיות קשה וממושכת ולדרוש פשרות או שיתופי פעולה לא צפויים.

"מפת המוקד מראה ממשלה שעוברת לחצים, מאבקי שליטה, פשרות ומתיחת גבולות, אך היא מצליחה להיאחז במבנה הקיים ולשמור על רציפות לפחות עד יוני־יולי 2027. עד אמצע 2027 הנוכחות של נתניהו והליכוד עדיין מורגשות מאוד. זה לא אומר בהכרח המשך באותה מתכונת, אלא שהם נשארים גורם מרכזי ודומיננטי במבנה השלטוני. נקודה משמעותית מגיעה סביב יוני־יולי 2027, כאשר אורנוס נכנס למפת המציאות של ישראל ומדגיש ניתוק, שינוי שותפות, שבירת רצף או מעבר למסגרת שלטונית אחרת".

אבירם: "מדינת ישראל הוכרזה ב־14 במאי 1948. לפי הנומרולוגיה, התאריך הזה נושא מסר של מספר גורל 5 – מספר של חופש, שינוי, תנועה, חדשנות ויכולת להתמודד עם מצבים בלתי צפויים, המתאים לאופייה של ישראל. האנרגיה שאני מזהה היא של התייצבות וחיזוק יסודות ומעבר מעיסוק בהישרדות לבנייה. מבחינה ביטחונית, אני עדיין רואה אתגר, אך גם התחזקות משמעותית של מערכות ההגנה וההרתעה. זו לא נראית לי שנה של ויתור או חולשה, אלא של עמידה על שלנו, תוך קבלת החלטות שישפיעו לשנים קדימה".

מה לגבי מצבה הכלכלי של המדינה?

מקורי: "כלכלת ישראל תישאר במצב בעייתי עד אביב 2027. אם הלחימה תיחלש, מהקיץ עשויה להתחיל התאוששות, בהובלת הבינה המלאכותית, הסייבר, הרובוטיקה והטכנולוגיות הביטחוניות. ההייטק הישראלי ישנה את פניו. הכשרה מקצועית ייעודית תיהפך לצורך לאומי. יוקר המחיה והפערים החברתיים ימשיכו להכביד, ולכן גם בתקופת צמיחה, לא כל הציבור ירגיש מיד בשיפור".

אבירם: "מבחינה כלכלית אני רואה התאוששות הדרגתית. ההייטק, החדשנות, הסייבר והטכנולוגיות הביטחוניות ימשיכו להיות מנועי צמיחה מרכזיים. גם אם יהיו עליות וירידות, הכיוון הכללי חיובי".

מה יהיה מצב יחסי החוץ של המדינה?

פרץ: "שילוב של מפת הקארמה עם מפת המציאות של ישראל יכול להצביע על שינוי עמוק במערכת היחסים של ישראל עם הסביבה. לא רק ניתוקים והפרדות, אלא גם שחרור ממצבים תקועים, יציאה מתלות, סיום מסגרות ישנות ומעבר להסדרים חדשים. במציאות זה יכול להתבטא בעזה, בשינוי אזורי שליטה, בהעברת אחריות או מסגרת מנהלית חדשה; בלבנון ובסוריה בהסדרים ביטחוניים חדשים; מול איראן בשינוי מאזן הכוחות או במעבר מעימות להסדרה; ובאופן רחב יותר - בהגדרה מחדש של יחסים, גבולות, אחריות ושותפויות באזור".

מקורי: "יחסי החוץ של ישראל יישארו מורכבים עד אביב 2027. המשך המלחמה והמצב בעזה יקשו על ההתקרבות למדינות ערב ועל היחסים עם חלק ממדינות אירופה. בו־זמנית קשרים ביטחוניים וכלכליים שנבנו עם איחוד האמירויות, בחריין ומרוקו צפויים להימשך, גם אם חלקם יתנהלו מאחורי הקלעים. היחסים עם ירדן ומצרים יישארו מתוחים, אך האינטרס הביטחוני המשותף ימנע ככל הנראה ניתוק מוחלט. במקביל, ישראל תחזק את הקשרים עם יוון, קפריסין והודו. ביחסים עם סעודיה אני רואה התקדמות, אך לא בטוח שהסכם מלא לנורמליזציה ייחתם מיד. תשפ"ז לא מבטיחה שלום אזורי מלא, אך יכול לחול בה שינוי משמעותי במקומה של ישראל במערכת בריתות חדשה".

אבירם: "אני רואה המשך של פתיחות דלתות ושיתופי פעולה עם מדינות נוספות באזור ובעולם. ייתכנו עיכובים ומשברים בדרך, אך התחושה היא של התקדמות. המסר שאני מקבלת הוא שחשוב לחזק את המדינה מבפנים".

מה באשר ליחסים בין ישראל לארצות הברית?

מקורי: "הם יישארו קרובים מבחינה ביטחונית, אך יהיו מתוחים יותר. שיתוף הפעולה מול איראן, אספקת הנשק, ההגנה האווירית, המודיעין והטכנולוגיה יימשכו בשל האינטרסים המשותפים לשתי המדינות. לצד זאת, ארצות הברית תפעיל לחץ גובר על ישראל לסיום המלחמה בעזה, להסדר אזורי, ליחסים עם סעודיה ולפתרון הסוגיה הפלסטינית. התמיכה בישראל לא תיעלם, אבל היא כבר אינה מוסכמת על כל חלקי הציבור האמריקאי והוויכוח על הסיוע הצבאי ייעשה חלק משמעותי יותר בפוליטיקה האמריקאית".

אבירם: "כשאני מסתכלת על המפה הנומרולוגית של ישראל, איני רואה ניתוק משמעותי בינה ובין ארצות הברית. הקשר האסטרטגי נראה חזק מכדי להישבר".

צפויה מלחמת אחים?

מקורי: "הפילוג בחברה הישראלית צפוי להחריף, בעיקר סביב סוגיות כמו הבחירות, המשך המלחמה, מערכת המשפט, גיוס חרדים וחלוקת הנטל. מצבם של גרמי השמיים מצביע על אפשרות לחלוקת הציבור לשני מחנות ברורים, כשהמחלוקת כבר לא מתרכזת רק בזהות הממשלה אלא בזהותה של המדינה ובכללים שעל פיהם היא צריכה להתנהל. תוצאות הבחירות יכולות להביא לקושי בהגעה להכרעה ברורה, לטענות לגבי אמינות התהליך ולמשא ומתן ממושך להקמת ממשלה. מצב הכוכבים מראה שישראל משנה את פניה. זו אינה רק החלפת שלטון אפשרית, אלא מאבק על חלוקת הכוח ועל אופייה העתידי של המדינה. בין ינואר לאפריל 2027 המחלוקת סביב השירות הצבאי והשוויון בנטל יכולה להגיע לרתיחה. איני רואה מלחמת אחים או התפרקות רשמית של המדינה, אך קיימת סכנה לאלימות פנימית ולהיווצרות תחושה של 'שתי מדינות'. איום ביטחוני חיצוני יכול להחזיר לזמן קצר את תחושת ה'ביחד ננצח', אך אחדות אמיתית תדרוש הסכמות חדשות בנושאי שירות, דת ומדינה, מערכת המשפט וחלוקת האחריות".

אבירם: "אני לא רואה במפה הנומרולוגית מלחמת אחים במובן המילולי. אני רואה ויכוחים קשים, מחלוקות פוליטיות חריפות ומאבקים על זהות המדינה ועל הדרך שבה צריכה המדינה להתנהל. בסופו של דבר עם ישראל יתאחד מול האתגרים".

האם יהיה פתרון לאיום הגרעיני מצד איראן?

מקורי: "המאבק באיום הגרעיני האיראני יימשך, אך הפתרון האמיתי לא יגיע רק מתקיפות, סנקציות או הסכם זמני. הוא יהיה קשור לשינוי עמוק באיראן. לפי התחזית שלי, השלטון הדתי הקיים לא יישאר לשלוט במדינה, ועד אפריל 2028 צפויה נפילתו או התפרקותו במתכונת הנוכחית. נפילת השלטון יכולה להתרחש בשלבים, באמצעות הדחת מנהיגים, התפוררות מוסדות, מאבק פנימי או הקמת ממשלת מעבר, ולא בהכרח באירוע אחד. נפילת המשטר לא תבטיח פתרון מיידי ליחסי ישראל־איראן, אך היא יכולה ליצור פתח לפיקוח יעיל יותר על תוכנית הגרעין, להסדרה בינלאומית ולהפחתה משמעותית של האיום על ישראל".

אבירם: "מבחינה אנרגטית, איני רואה שהאיום מצד איראן ייעלם השנה. הנושא ימשיך להיות במרכז סדר היום הביטחוני והמדיני של ישראל והעולם. עם זאת, אני רואה שינוי במאזן הכוחות. נראה שתהיה פעילות מדינית, מודיעינית וביטחונית משמעותית שבמהלכה ייווצר איזון חדש שיפחית את הסיכון ויחזק את ההרתעה מול איראן".

האם תוקם מדינה פלסטינית?

מקורי: "מדינה פלסטינית כבר הוכרזה ב־1988 ומוכרת כיום בקרב מרבית מדינות האו"ם. השאלה אם ההכרה הבינלאומית תיהפך למסגרת מדינית מעשית, בעלת גבולות, הנהגה וסמכויות ברורות. אני מעריך שבתשפ"ז תהיה התקדמות משמעותית למסגרת פלסטינית מוכרת יותר וייתכן שתתקבל החלטה בינלאומית בנושא, אך איני רואה הקמה מיידית של מדינה פלסטינית עצמאית ומתפקדת בכל השטח".

אבירם: "נראה שהשנה ימשיכו הלחצים והיוזמות הבינלאומיות בנושא. קולות בעולם ידחפו לכיוון של הכרה במדינה כזו או לקידום פתרון מדיני. אני רואה דיונים, לחצים והצהרות, אך גם מחלוקות עמוקות שימנעו הכרעה. לא נראה לי שהשנה תתקבל החלטה סופית ומעשית לגבי הקמתה של מדינה פלסטינית שתצא לפועל באופן מלא".

האם אפשר להצביע על מגמות חיוביות?

מקורי: "השנה נושאת פוטנציאל אמיתי להתחזקות, להתחדשות ולתקווה. כדי שזה יתממש חשוב שנדע להתאחד".

בנימין נתניהו

מזל מאזניים, יליד 21 באוקטובר 1949

מקורי: "המפה לא מצביעה על סיום מיידי של הקריירה הפוליטית שלו. הוא נשאר מועמד מרכזי ובעל יכולת להתאושש גם במצבים פוליטיים מורכבים. קיימת אפשרות ממשית שיפתיע פעם נוספת, יגיע להישג משמעותי ואף יקבל הזדמנות להרכיב ממשלה. גם אם יחזור לראשות הממשלה, יציבותה והמשך כהונתו יעמדו למבחן בחודשים הראשונים של 2027".

צילום: לע"מ

אבירם: "התחושה שלי היא שלא ימשיך להיות ראש הממשלה. ביום הולדתו הקרוב הוא נכנס לשנה אישית 5, מה שמסמל שינוי, תנועה, חוסר יציבות, הפתעות והחלטות משמעותיות. זו שנה שבה דברים יכולים להשתנות במהירות ולא תמיד אפשר לשלוט בכל המשתנים. אני רואה אצלו סיום של פרק משמעותי ומעבר לאנרגיה חדשה. לתחושתי, הוא ימשיך להיות משמעותי, אך לא בהכרח מכס ראש הממשלה".

גדי אייזנקוט

מזל שור, יליד 19 במאי 1960

מקורי: "תמונת הכוכבים מצביעה על תפנית משמעותית במעמדו ועל אפשרות להישג אלקטורלי גדול, אך אינה מבטיחה ניצחון, אלא מראה הזדמנות מהירה לצד טלטלות ואירועים בלתי צפויים. החיבור בין המפה שלו ובין זו של ישראל מחזק את האפשרות שיקבל אחריות ציבורית גדולה ויהיה מעורב ישירות בניסיון להקמת הממשלה הבאה. הוא עשוי להיות אחד המנצחים הבולטים של הבחירות ואף לקבל הזדמנות להוביל את הרכבת הממשלה. עם זאת, כיוון ששעת לידתו אינה ידועה, אי אפשר לקבוע בוודאות שיגיע לראשות הממשלה. הסיכוי לכך ממשי, אך יהיה תלוי ביכולתו לחבר בין מפלגות, להשיג רוב ולהפוך את התמיכה הציבורית לקואליציה רחבה. כשאני מחבר את הסימנים האסטרולוגיים עם המסרים שאני מקבל כמדיום, לאייזנקוט יש יתרון על נתניהו במרוץ לראשות הממשלה, אך ההכרעה לא תסתיים בספירת הקולות אלא תגיע רק כאשר יתברר מי מסוגל לחבר בין המפלגות ולהפוך הישג אלקטורלי לממשלה מתפקדת".

צילום: ריאן פרויס

פרץ: "הוא יכול להמשיך ולהתחזק ולהפוך לכוח משמעותי מאוד, אבל עדיין להיות בתהליך של הבשלה, התגבשות ובניית המבנה והשותפויות הדרושים כדי להחזיק לבדו את תפקיד ראש הממשלה".

אבירם: "במפה הנומרולוגית שלו רואים אנרגיה של מנהיגות, אחריות ושליחות. יום הולדת 19 נחשב מספר שמביא עצמאות, כוח פנימי ורצון להוביל, אך גם דרך חיים שבה האדם נדרש להתמודד עם מבחנים ולהוכיח את עצמו. חודש 5 מסמל שינוי, הסתגלות, תנועה ויכולת לפעול במציאות משתנה. זהו מספר שמתאים למי שנדרש לקבל החלטות בזמנים של אי־ודאות. במפה רואים אדם שנבנה לאורך שנים ומביא ניסיון, ממלכתיות ויכולת לקבל החלטה ונכונות לפריצה פוליטית משמעותית. בעבר הרגשתי שהמפה שלו התאימה לתפקיד של שותף בכיר, היום אני רואה שינוי באנרגיה. אני בהחלט רואה פוטנציאל לכך שיהיה ראש הממשלה".





נפתלי בנט

מזל טלה, יליד 25 במרץ 1972

מקורי: "צפוי להיות גורם משמעותי בהרכבת הממשלה הבאה ואף להיות מועמד לשותפות בכירה או להסכם רוטציה. עם זאת, המפה שלו לא מעניקה לו כרגע יתרון ברור בדרך חזרה לראשות הממשלה".

צילום: ריאן פרויס

אבירם: "המפה מצביעה על אדם שעבר תהליך ולמד מהצלחות ומאתגרים. יש בו יכולת למשוך אנשים שמחפשים שינוי וסגנון הנהגה אחר. אני רואה אצלו פוטנציאל להתחזק ולהיות דמות משמעותית מאוד במערכת הפוליטית. האם הדרך תוביל אותו לראשות הממשלה? תלוי בחיבורים, בהחלטות ובעיתוי".

איתמר בן גביר

מזל שור, יליד 6 במאי 1976

מקורי: "איני רואה אותו פורש מהחיים הפוליטיים או עוזב את הכנסת. צפוי להמשיך בהובלת מפלגתו ולהישאר דמות משמעותית בגוש הימין. הוא עשוי להישאר מחוץ לממשלה או להצטרף אליה רק לאחר מו"מ קשה והסכמה ברורה על סמכויותיו".

צילום: ריאן פרויס

אבירם: "אני רואה ירידה בכוחו. הוא יישאר קול משמעותי בימין, אבל ייתכן שהיכולת שלו להכתיב את סדר היום תצטמצם".





בצלאל סמוטריץ'

מזל דגים, יליד 27 בפברואר 1980

מקורי: "המפה לא מצביעה על פרישה מרצון מהחיים הפוליטיים. סביר יותר שימשיך להיאבק על מקומו, גם אם ייאלץ להתחבר למסגרת אחרת, להתפשר או לוותר על חלק מסמכויותיו. המשך כהונתו בתפקידו הנוכחי והישארותו בכנסת לא מובטחים".

צילום: עמית שאבי

אבירם: "צפויה לו תקופה מאתגרת מאוד. הוא לא נעלם, אך נראה שדרכו לא תהיה פשוטה ויש סביבו אנרגיה של שינוי ובחינה מחדש. אני רואה אדם עם בסיס אידיאולוגי חזק, שלא מוותר על דרכו. המפה מראה שיעמוד בפני צומת משמעותי, והמשך דרכו הפוליטית תלוי ביכולתו ליצור חיבורים ולשמור על כוחו הציבורי".

יריב לוין

מזל סרטן, יליד 22 ביוני 1969

מקורי: "הסיכוי שיישאר חבר כנסת וימשיך להשפיע על סדר היום הפוליטי גבוה. השנה צפויה להביא שינוי בתפקידו או במעמדו".

צילום: ריאן פרויס

אבירם: "מספר הגורל שלו, 8, מסמל כוח, הנהגה, מערכות גדולות, שאיפה להשפעה ולהתמודדות במאבקי כוח. אני לא רואה אותו מוותר על האג'נדה המשפטית שלו. גם אם לא ימשיך בתפקיד שר המשפטים, הוא יכול להמשיך להשפיע דרך חקיקה ומהלכים פוליטיים. נראה שהמהפכה המשפטית לא תיעלם אלא תעבור התאמות ושינויים".





יאיר גולן

מזל שור, יליד 14 במאי 1962

מקורי: "שילוב הכוכבים במפה שלו מצביע על תפנית, חשיפה ציבורית והזדמנות לקבל אחריות כבדה יותר לצד מאבק על הגדרת מעמדו. המפה תומכת בהתחזקות פוליטית ובאפשרות שיהיה בתפקיד ביצועי משמעותי בקואליציה רחבה ושר בכיר בממשלה הבאה, בעיקר בתחום מדיני או ביטחוני. ראשות הממשלה אינה תרחיש סביר לגביו בקרוב".

צילום: דנה קופל

אבירם: "יום הלידה מסמל שינוי, תנועה וצורך ללמוד לאזן בין עצמאות ובין אחריות. חודש הלידה מוסיף אנרגיה של שינוי, הסתכלות ויכולת להתמודד עם מצבים משתנים. חיבור תאריך הלידה שלו מוביל למספר גורל 1, המסמל מנהיגות, עצמאות, יוזמה ורצון להוביל דרך חדשה. במפה שלו אני רואה אדם בתקופה של עלייה והכרה ציבורית. הוא לא מסתפק בלהיות חלק ממערכת, אלא עובד כדי להביא לשינוי. אני בהחלט רואה בו פוטנציאל לתפקיד בכיר בממשלה עתידית. הוא נכנס לתקופה שבה יש לו אפשרות להשפיע מאוד על המערכת הפוליטית, אך האתגר המרכזי שלו יהיה להיהפך מדמות המייצגת מחנה מסוים למי שנתפס כמנהיג של כלל הציבור. לתחושתי, אינו דמות חולפת בפוליטיקה הישראלית".

דונלד טראמפ

מזל תאומים, יליד 14 ביוני 1946

מקורי: "המפה מצביעה על תרחיש סביר שישלים את כהונתו, אך תחת שחיקה ציבורית ומגבלות פוליטיות הולכות וגוברות ואפילו אפשרות של ניסיון הדחה. יחסיו עם ישראל יישארו חזקים מבחינה אסטרטגית. הקשר עם נתניהו איתן בתחומי הביטחון, אך יהיה מותנה בשיתוף פעולה ובהיענות לדרישותיה של וושינגטון".

פרץ: "מאמצע 2027 מתחילים שינויים מהותיים במפה האישית שלו: שינוי גישה, שינוי דרך, שינוי באופן קבלת ההחלטות ובהתנהלות מול אישים וגורמים סביבו. ייתכנו ניתוקים, שינויי שותפויות והתמודדויות חדשות שיחייבו אותו להסתגל למציאות אחרת ולפעול בצורה שונה מזו שבה הוא פועל כיום, אולי גם בהקשר לישראל".

צילום: לע"מ





אבירם: "ימשיך להתמודד עם אתגרים רבים, ביקורת ומאבקים, אך איני רואה כרגע אנרגיה של פרישה מוקדמת מכהונתו כנשיא. נראה שימשיך להיות שחקן מרכזי בזירה העולמית. איני רואה נתק בין טראמפ לישראל. מבחינתו היא בעלת ברית אסטרטגית ונתניהו הוא שותף פוליטי ואישי. אם תתחלף הממשלה, אני מעריכה שיעבוד עם הממשלה החדשה".

מקורי: "התקופה המורכבת ביותר מסתמנת בין ינואר 2027 לתחילת מאי. עיקר הסיכון הוא להסלמה מול איראן וחיזבאללה, לצד סבבים נוספים בעזה ומתיחות ביהודה ושומרון"