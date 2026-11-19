כמה פעמים עמדת מול מדף טיפוח, או גללת באתר ביוטי, וניסית להבין אם העור שלך זקוק לוויטמין C, לרטינול, לפפטידים או בכלל לקרם לחות פשוט וטוב? תעשיית היופי מציעה היום אינספור מוצרים, רכיבים והבטחות, ולפעמים נדמה שכדי לבנות שגרת טיפוח צריך תואר בכימיה.

כאן נכנסת הבינה המלאכותית. באמצעות תמונת סלפי, שאלון קצר או צילום של רשימת הרכיבים על אריזת המוצר, כלים דיגיטליים חדשים מבטיחים לעזור לנו להבין את העור, לארגן את שגרת הטיפוח ולבחור מוצרים שמתאימים לצרכים שלנו. חלקם חינמיים, אחרים פועלים במודל של מינוי, ולא כולם מציעים את אותה רמת מידע. בדקנו אילו כלים זמינים בישראל, מה אפשר לעשות איתם ואיפה כדאי לשמור על ספקנות בריאה.

האופציות החינמיות

ChatGPT

(קיימות מגבלות על העלאת תמונות וקבצים)

מה הוא יודע לעשות? מתברר שהצ'אט יכול להפוך גם ליועצת היופי שלך ולא חייבים להוריד אפליקציה ייעודית או לשלם על מינוי כדי להתחיל להיעזר בבינה מלאכותית. גם הגרסה החינמית שלו מאפשרת להעלות תמונות, לשאול שאלות ולקבל הסברים. אפשר לצלם את רשימת הרכיבים שעל אריזת קרם ולבקש הסבר על החומרים שמופיעים בו, אפשר להשוות בין שני מוצרים ואפילו לקבל עזרה בבניית שגרת בוקר וערב.

איך משתמשות? מתחילות בשיחה פשוטה: מספרות לבינה מה סוג העור שלך, מה מטריד אותך ומה כבר נמצא בבית. אפשר לצלם את המוצרים ולבקש מהצ'אט לארגן אותם לפי סדר השימוש, להסביר אילו רכיבים פעילים הם מכילים ולבדוק אם יש ביניהם חפיפה. למשל, אפשר לכתוב: "אני בת 42, העור שלי נוטה ליובש ויש לי כתמי שמש. אני משתמשת כרגע בקרם לחות, בסרום ויטמין C ובקרם הגנה. עזרי לי לארגן שגרת בוקר וערב פשוטה, הסבירי מה התפקיד של כל רכיב והצביעי על שאלות שכדאי להפנות לרופאת עור". אפשר גם לצלם את רשימת הרכיבים של מוצר מסוים ולבקש הסבר בשפה פשוטה, או להציג שתי רשימות רכיבים ולשאול מה ההבדלים ביניהן. אפשר גם לבקש במפורש שלא תציע מוצרים חדשים לפני שהיא בוחנת את אלה שכבר קנינו.

למי זה מתאים? למי שרוצה להתחיל לעשות סדר בלי להירשם לשירות נוסף ובלי להוציא כסף. היתרון הגדול הוא הגמישות: אפשר לשאול בעברית, לבקש הסבר פשוט או להעמיק בנושא שמעניין אותנו.





Aperia: Skin Intelligence

(יש גם מסלול פרימיום בתשלום, שמציע סריקות ואפשרויות ניתוח נוספות)

מה היא יודעת לעשות? Aperia היא אפליקציה ממש מגניבה שרואה את העור כחלק מתמונה רחבה יותר. מה זה אומר? היא מקבלת את פנייך בשאלון די רציני על הרגלי החיים שלך וחוץ מסריקות פנים (סלפי פרונטלי, ימין, שמאל, מצח וסנטר) היא מבקשת לדעת גם על הרגלי החיים שלך, מתי היה המחזור האחרון וכמה הוא סדיר, אילו תופעות לוואי מופיעות לך איתו, איך השינה שלך, איך התזונה שלך וגם סוג העור ורמת הרגישות, כשהמטרה היא לזהות דפוסים ולספק מעקב אישי לאורך זמן.

איך משתמשות? בתחילת הדרך ממלאות שאלון על סוג העור, המטרות וההרגלים. לאחר מכן מצלמות את הפנים מכמה זוויות, בתאורה טובה. האפליקציה מציגה ציון כללי, פירוט לפי אזורים ומציעה תוכנית פעולה בהתאם לרמת ההשקעה שאתן רוצות להקדיש לטיפוח. האפליקציה מאפשרת לסרוק מוצרים קיימים ולנהל יומן מעקב.

למי זה מתאים? למי שאוהבת מעקב אחר נתונים והרגלים, ורוצה לבחון לאורך זמן אם שינויים בשגרת הטיפוח או באורח החיים מתלווים לשינויים במראה העור.

2 צפייה בגלריה לא לשכוח להפעיל שיקול דעת בדרך לשגרת הטיפוח המושלמת ( צילום: Shutterstock/ASAP creative )





האפליקציות בתשלום

OnSkin

מה היא יודעת לעשות? מתמקדת במוצרים עצמם. היא מאפשרת לסרוק מוצרי טיפוח, איפור ואפילו מוצרי שיער, לקבל פירוט על הרכיבים ולראות את הדירוג שהאפליקציה מעניקה למוצר. אפשר גם לקבל הסברים בשפה נגישה על מרכיבים שונים, לחפש חלופות ולבנות שגרת טיפוח בהתאם לפרופיל העור. באתר החברה מצוין שיש מאגר של יותר מ־2 מיליון מוצרי קוסמטיקה, והסריקה מתבצעת לפי ברקוד או צילום, ציון למוצר והתאמה לעור שלך.

איך משתמשות? סורקות את הברקוד או מצלמות את המוצר, והאפליקציה מציגה את רשימת הרכיבים ואת ההערכה שלה לגביהם. אפשר גם לענות על שאלון קצר על סוג העור והמטרות שלנו, ולקבל הצעות למוצרים ולשגרת טיפוח. אחת האפשרויות המגניבות היא סריקת כל מדף הטיפוח שלך, במקום לעבור מוצר־מוצר.

למי זה מתאים? למי שאוהבת לקרוא את האותיות הקטנות, מתלבטת לפני קנייה או רוצה להבין טוב יותר מה היא מורחת על הפנים.

מחיר: האפליקציה ניתנת להורדה בחינם, אך חלק מהאפשרויות דורשות מינוי. בחנות האפליקציות הישראלית הופיעו מסלולים שבועיים במחירים משתנים, סביב 20–30 שקל ומסלולים שנתיים סביב 180 שקל. הוצעה גם תקופת ניסיון בחלק מהמסלולים.

שימו לב: הדירוג של OnSkin לכל מוצר כמובן לא מהווה קביעה רפואית. גם רכיב שמקבל ציון נמוך לא בהכרח בעייתי לכל סוג עור.





DERMAAI

מה היא יודעת לעשות? האפליקציה הזו מתיימרת לזהות בעיות עור: היא מציעה ניתוח תמונות של העור וזיהוי של מאפיינים חזותיים כמו פצעונים, אדמומיות, גירוי, כתמים ונקודות חן. בהתאם למידע שמזינים, היא עשויה להציג הסברים אפשריים והמלצות כלליות להמשך טיפול.

איך משתמשות? בוחרות את המטרה - למשל, עור בריא יותר או הבנה של בעיה מסוימת, מסמנות את הנושא שמעניין אותנו, כמו אקנה, גירוי או כתמים, ומעלות תמונה ברורה של האזור.

למי זה מתאים? למי שרוצה לקבל תמונת מצב ראשונית וללמוד אילו נושאים כדאי לבדוק, או לעקוב אחר שינוי במראה העור לאורך זמן.

מחיר: בגרסה שמופיעה בחנות האפליקציות הישראלית הופיעו מסלולי מינוי חודשיים ושנתיים, בסדר גודל של כ־215 שקל לשנה, לצד אפשרות לתקופת ניסיון.

שימו לב: ניתוח תמונה לא מהווה אבחון רפואי. בפרט, נקודת חן חדשה או משתנה, פריחה מתמשכת או נגע חשוד מחייבים בדיקה של רופא עור. כמובן, אין להסתמך על אפליקציה כדי לשלול בעיה רפואית.





Skin Bliss

מה היא יודעת לעשות? אם את מהנשים שאוהבות מוצרי טיפוח ומחזיקות בבית כמה סרומים, קרמים ותכשירים פעילים, אבל לא תמיד בטוחות מה כדאי למרוח, סקין בליס עשויה להיות הפתרון. האפליקציה מציעה כלים להשוואת מוצרי טיפוח, בדיקת התאמה בין רכיבים, ארגון המוצרים שכבר נמצאים אצלך ומעקב אחר שינויים במראה העור באמצעות תמונות לאורך זמן. היא מאפשרת גם לצלם את מדף הטיפוח ולקבל תמונה מסודרת יותר של המוצרים והשימושים שלהם.

איך משתמשות? בתחילת הדרך עונות על כמה שאלות בסיסיות: גיל, מין, בכמה מוצרי טיפוח את משתמשת מדי יום ועד כמה את מרוצה ממצב העור שלך. בהמשך אפשר להזין מוצרים, להשוות ביניהם, לבדוק שילובים של רכיבים ולבנות שגרת בוקר וערב. במקום לרוץ לקנות מוצר נוסף, אפשר להתחיל דווקא ממה שכבר יש בבית: לבדוק כפילויות, להבין אילו רכיבים משמשים למטרות דומות ולארגן את השימוש במוצרים.

למי זה מתאים? למי שאוהבת להתנסות במוצרי טיפוח, מחזיקה מגוון תכשירים ורוצה לנהל את השגרה בצורה מסודרת יותר.

מחיר: כ־25 שקל לחודש או כ־90 שקל למינוי שנתי, לפי המחירים שנבדקו בחנות האפליקציות.





האם מומלץ בכלל לתת ל־AI לנהל לנו את שגרת הטיפוח?

היתרון הגדול של הכלים האלה הוא היכולת להפוך מידע מסובך לנגיש יותר: להבין מה כתוב על האריזה, לזהות כפילויות, לארגן מוצרים ולשאול שאלות שבדרך כלל דורשות לא מעט חיפוש. עם זאת, חשוב לזכור שבינה מלאכותית עדיין מסתמכת על תמונות סלפי ותשובות שלך, ואשת מקצוע שתראה את העור שלך פנים מול פנים ואולי גם לאורך תקופה, כנראה תדייק יותר מהבינה. לכן, כדאי להתייחס להבטחות של כלי ניתוח העור בזהירות. בבדיקה שפרסם ארגון הצרכנות הבריטי ?Which באוקטובר 2026 נבחנו כלי ניתוח עור של רשת Boots באמצעות 30 משתתפים ויותר מ־120 סריקות. הבדיקה העלתה שהכלי החמיץ לעתים סימני אקנה ופיגמנטציה, ושהתוצאות הושפעו מתנאי התאורה. אצל חלק מהמשתתפים התקבלו גם המלצות למוצרים שלא בהכרח התאימו לעורם. בעקבות הבדיקה, הכלי שנבדק הוסר מאתר הרשת.

בנוסף, לפני שמעלות תמונות פנים או מידע אישי, כדאי לבדוק את מדיניות הפרטיות של האפליקציה: אילו נתונים נשמרים, מי יכול לגשת אליהם ולמה הם משמשים. ובכל הנוגע לבעיות עור, כאמור, כשיש שינוי בנקודת חן או תסמינים מתמשכים – הכתובת היא רופא עור, לא אלגוריתם.

המסקנה אינה שכלי AI חסרי תועלת, אלא שאין להתייחס לציון שהם מעניקים לעור כאל אמת מוחלטת. הרי תמונה לא מספרת את כל הסיפור: היא לא תמיד חושפת רגישות, היסטוריה של תגובות למוצרים, מחלות עור או את הגורמים לבעיה מסוימת. הם בהחלט יכולים לעזור לנו להבין מושגים, לארגן את שגרת הטיפוח, להשוות מוצרים ולשאול שאלות שבעבר דרשו חיפוש ממושך. הם עשויים לחסוך זמן ואפילו כסף, בעיקר אם משתמשים בהם כדי להפיק יותר מהמוצרים שכבר יש לנו.