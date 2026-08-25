"ההיריון השלישי של אן האת'וויי, 43, תופס אותה בדיוק בתקופה שבה הקריירה שלה נמצאת בשיא, עם כמה סרטים גדולים שמגיעים למסכים וסבבי יח"צ בינלאומיים אינטנסיביים. אבל לא אחת כמו האת'וויי תיתן לבטן הגדלה להרוס את החגיגה האופנתית הצפויה לה. נהפוך הוא: השחקנית הפכה את ההיריון שלה לאמירה אופנתית בפני עצמה. בניגוד לנטייה המסורתית ללבוש שמלות אוהל ענקיות ולהתלבש "מסביב" לבטן, האת'וויי בוחרת להבליט אותה, למסגר אותה ולחשוף אותה, לעתים למורת רוחם של קהל המעריצים ההמום.

7 צפייה בגלריה עגולה וגדולה ( צילום: Gettyimages IL/Emma McIntyre )

הסטייל ההריוני של האת'וויי כולל שמלות קוטור דרמטיות, טופ קצר שנלבש עם ג'ינס נמוך במיוחד, צבעים עזים וגזרות פיסוליות - כשהמכנה המשותף למלתחה שלה הוא ללא ספק ההחלטה לא להסתיר את הגוף המשתנה, אלא לעבוד יחד איתו ולהפוך את הבטן למרכז הלוק. במקביל, שבוע האופנה בקופנהגן של קיץ 2026 הוציא לאור כמות עצומה של הריוניות (חמסה, שום, בצל) מלאות סטייל, כאשר רובן ככולן הציגו בטן חשופה בשלל וריאציות מגניבות.





עבור מי שאוהבת את הלוק וזורמת עם הווייב (כי ברור לנו שהוא לא מדבר לכולן בארץ הקודש), יש לנו כמה עצות זהב:

1. במקום להלביש את הבטן בשכבות גדולות או לבחור בגזרות שמטשטשות אותה, תחשבו איך להדגיש את הסילואט ההריוני.

7 צפייה בגלריה הבושה עוברת צד. אורחת בשבוע האופנה קופנהגן ( צילום: Gettyimages IL/Edward Berthelot )

2. אין צורך לחפש פריט שמוגדר כ"בגד היריון" : טופ קצר וגמיש, חולצת קרופ או גופיית ריב שנמתחת מעל הבטן יכולים לעבוד מצוין עם מכנסיים בעלי מותן נמוכה או עם חצאית שיושבת מתחת לבטן. מי שבכל זאת מעדיפה כיסוי, יכולה להשיג את אותו אפקט עם חולצה פתוחה מעל.

7 צפייה בגלריה ( צילום: Gettyimages IL/DUTCH/Bauer-Griffin )

3. את לא צריכה שמלת היריון, את פשוט צריכה שמלה טובה : שמלות עם נפח, בד נמתח או גזרה שמתרחקת מעט מהגוף, כזו שיכולה בכיף להמשיך איתך גם אחרי הלידה. חפשי שמלת מקסי או מידי עם בד גמיש, כתפיות מתכווננות או גזרת A. ולא פחות חשוב - שמלה שאפשר ללבוש גם עם סניקרס ביום ועם סנדלים אלגנטיים בערב.

4. שלבי משחקי שקיפויות : חצאיות תחרה, שכבות שקופות ושילובים שמאפשרים לראות מה קורה מתחת. את יכולה ללבוש שמלה או חצאית שקופה מעל שמלת בסיס צמודה או טייץ קצר - כך תקבלי את האפקט האופנתי בלי לוותר על תחושת הביטחון.

5. אוברסייז זה לא אוהל: הסוד הוא ליצור ניגוד בין פריט רחב לפריט שמראה את הגוף. לובשת חולצה גברית גדולה? השאירי אותה פתוחה מעל גופייה צמודה. לובשת מכנסיים רחבים? לכי על טופ שמדגיש את הבטן. אם את בוחרת שמלה רחבה, הוסיפי תיק קטן או משקפי שמש גדולים כדי שהלוק ייראה מכוון ולא סתם נוח.

7 צפייה בגלריה אין כמו חופשת לידה ביחד. אורחות בשבוע האופנה קופנהגן ( צילום: Gettyimages IL/Christian Vierig )

6. תכניסי צבע לתמונה: די לפלטת ה"שחור־לבן־בז'" המסורתית. אם את רגילה ללבוש שחור בתקופת ההיריון, נסי להכניס צבע דרך אחד הפריטים - תיק אדום, סנדלים צבעוניים, משקפיים או טופ בגוון עז. ממש אין צורך להחליף את כל המלתחה.

7. את לא צריכה לבחור בין נוח לאופנתי: מכנסיים ספורטיביים, שורטס ונעלי ספורט מקבלים טיפול אופנתי באמצעות חגורה, תכשיטים, תיק קטן או נעל אלגנטית. קחי פריט נוח שאת אוהבת ללבוש בבית (כמו מכנסי טרנינג או טייץ), הוסיפי לו חולצה מכופתרת, משקפי שמש גדולים, תכשיטים ותיק טוב - והנה לך לוק הריוני מהז'ורנלים.

8. היריון ממש לא חייב להוביל ל"לוק בטוח". אם יש אירוע חשוב באופק, אל תחפשי אוטומטית את השמלה "הכי מחמיאה להיריון" - חפשי את השמלה שהכי עושה לך חשק להתלבש: שמלת סטרפלס, כתף אחת, גב חשוף, פאייטים או מחשוף דרמטי - הכול אפשרי, כל עוד את מרגישה נוח.

נפתח כפתור, נוציא את הבטן, נסכם ונאמר: את לא צריכה מלתחת היריון, את צריכה מלתחה גמישה. וזו אולי המסקנה הגדולה של קיץ 2026 - בגדי היריון הולכים ונראים פחות כמו קטגוריה נפרדת. הכיוון הוא לקנות פחות פריטים ייעודיים ויותר בגדים שיכולים להשתנות יחד עם הגוף: שמלות נמתחות, מכנסיים עם גומי, חולצות אוברסייז, קרופ־טופים, סריגים דקים, חצאיות גמישות וז'קטים שאפשר ללבוש פתוחים. מעתה, במקום לשאול "מה כדאי לי ללבוש בהיריון?", תשאלי: "איך אני גורמת לאופנה שאני אוהבת לעבוד עם הגוף שלי עכשיו?".

7 צפייה בגלריה אין מה להסתיר ( צילום: Gettyimages IL/Edward Berthelot )





"משחרר זה לא"

דניאל פסו על הטרנד השנוי במחלוקת

"הטרנד הזה פוגש אותי בהיריון שני בגיל 41 בשיא החום של אוגוסט. אני מסתכלת בהערצה על אן האת'וויי בג'ינס נמוך וגופייה - ועדיין, כשאני ניגשת להתלבש, אני אוטומטית מושכת את המכנסיים מעל בטן החודש השישי שלי. אולי הראש שלי עוד תקוע במיינדסט של שמלות אוהלים ומכנסי היריון עם תוספת בד שמכסה את הבטן.

המגמה הזו של ללכת עם הבטן בחוץ בגאווה קורית לצד מגמה נוספת שמתחזקת, כשיותר נשים בוחרות להפוך לאמהות מעל גיל 40. ואולי גם יש קשר בין הדברים - השחרור מתבניות חברתיות, השפעת תנועת הבודי פוזיטיב וגם המיתוג מחדש של אמהות כדבר שיקי ומגניב. בשיטוט האחרון שלי בקניון במטרה למצוא בגדים ראויים, אמרתי לעצמי "יאללה, דניאל, בואי תנסי גם!" ושלפתי חליפת שני חלקים הכוללת חולצת בטן. יש משהו מאוד כיפי במראה הזה. הוא מאוורר, הוא שובב והוא מגדיר מחדש איך אישה בהיריון אמורה להרגיש ולהיראות. ומתברר שלא רק אני חושבת ככה - גם האישה שמדדה בגדים בתא ליד לא הפסיקה להרעיף עליי מחמאות.

7 צפייה בגלריה חמסה, שום וגם בצל. דניאל פסו חושפת בטן ( צילום: אלבום פרטי )

"עם זאת, רגע אחרי שעפתי על עצמי, המחשבה השנייה שהתגנבה לי לראש הייתה "וואי, אני חייבת לשזף את הבטן!". שם הבנתי שגם פה אני צריכה לעמוד בסטנדרטים מסוימים כדי שזה ייחשב לפוטוגני וראוי. האם הבטן שלי גדולה מספיק? עגולה מספיק? שזופה מספיק? האם נוח לי לחשוף סימני מתיחה או פס הורמונלי? בקיצור, על אף המיתוג שמנסים להצמיד לטרנד הזה, משחרר הוא לא.

תכלס, גם בסיקור משבוע האופנה בקופנהגן זיהיתי בעיקר ייצוג של נשים עם בטן היריון פוטוגנית למדי. נראה שהטרנד הזה פשוט מכתיר עוד אידיאל יופי חדש שצריך לעמוד בו ומזמין עוד ביקורת ועיסוק ציבורי בגוף של נשים, כאילו שהיה חסר לנו מזה.

לא מזמן, אוולין חיימוביץ', משפיענית רשת וחברה טובה שלי שנמצאת כרגע בהיריון ועפה על הסטייל ההריוני שלה, קיבלה הודעה באינסטגרם מאישה זרה: ״זה מביך שאת מסתובבת עם הבטן בחוץ״.