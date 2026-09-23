באוגוסט האחרון הזמינו אתי קובו ו בר רפאלי את חברותיהן ומשפיעניות רשת לארוחת צהריים במסעדה על חוף הים בתל אביב. המוזמנות קיבלו במתנה קלאץ' ג'ינס רקום ובתוכו שלישיית מוצרים: שרשרת צבעונית של המותג Coconut Love של קובו ושני מוצרים של livelle, מותג הביוטי של רפאלי. אי אפשר היה לחמוק מהשת"פ הזה, שכן התמונות עלו בכל מקום. תוך כמה שעות השתיים רשמו סולד־אאוט, וקלאץ' הג'ינס, שנמכר באתרי האונליין של שני המותגים, חוסל.

יומיים אחר כך, תוך כדי אריזת מזוודות בדרך חזרה לביתה במיאמי, קובו התפנתה לסכם. "האירוע נראה יפה בתמונות אבל הייתה המון עבודה סביבו. בר הייתה אחראית על התיק, על המיתוג, על הלוגו. אחר כך צריך היה להביא את הפנינים מפה, את האבנים משם, את הלולאות מספק אחד ואת הסוגרים לשרשרת מספק אחר, לשבת עם שוזרות, לתפעל שליחים, לאסוף ולהכין הכול, עד הגלויות שצורפו לערכה. היינו מעורבות בכל פרט ופרט, אבל אין קיצורי דרך. הדרך הכי ארוכה תהיה תמיד הכי קצרה".

+ לחצו לצפייה > ( צילום: שי פרנקו, סגנון: גבע ורגב חזן )





בשנים האחרונות הפכה קובו (37) מבלוגרית אופנה וצלמת עם פיד פוטוגני ליזמית ומעצבת שמגלגלת מאות אלפי שקלים בחודש. זאת הודות לשני המותגים בעיצובה: מותג התכשיטים Coconut Love שמתמקד בפנינים מתורבתות, שאותו הקימה בסוף 2019, ומותג אופנת הבייסיק Coto שייסדה שנה לאחר מכן עם שותפתה, מאיה לוגסי אדיר.

היא נולדה וגדלה בשכונת כפר שלם בדרום תל אביב, בתם הצעירה מבין שתיים של איש חלקי חילוף לרכב ועקרת בית, שהתגרשו כשהייתה בת שש. "אני לא מתביישת במקום שממנו גדלתי, להפך. אני אומרת שגדלתי שם. אני שמחה על הדרך שעברתי, שבזכותה הפכתי למי שאני היום". כשהייתה נערה סבלה מקשיי למידה ועברה מהתיכון שבו למדה לבית ספר אקסטרני. "המנהלת אמרה לאמא שלי, 'הילדה שלך לא יכולה להמשיך בכיתה, היא כל היום חולמת ולא מבינה את החומר הנלמד, הרמה שלה היא של כיתה ג''. על אפם ועל חמתם הצלחתי".

+ לחצו לצפייה > ( צילום: שי פרנקו, סגנון: גבע ורגב חזן )

זה היה מנוע בחיים שלך, להצליח למרות התחזיות הקודרות? "עבדתי קשה כי רציתי להוכיח לעצמי שאני מסוגלת. אולי זה יכול לתת תקווה לילדות עם קשיי למידה. צריך התמדה. בגיל 14 כבר עבדתי כבייביסיטר, ובגיל 19 עבדתי בשלוש עבודות כדי לקנות לעצמי את כל מה שאני רוצה. גם את הרכב הראשון שלי קניתי בעבודה קשה. מאז אני לא נחה, כל הזמן רצה ואוהבת לעבוד וליזום".

בצבא שירתה בחיל האוויר, ולאחר השחרור למדה צילום ב"גליץ" ואצל רון קדמי, ועבדה כצלמת בקמפיינים של אינטימה, עדיקה, גולף אנד קו ונייקי. בשלב מסוים קיבלה הצעה להצטלם לקמפיין של גולף, וזמן קצר אחר כך הפכה גם למשפיענית בנבחרת של נייקי. קובו הביאה צבע חדש לרשתות, עם סגנון מינימליסטי וקלאסי. "ההשראה שלי תמיד הייתה הנסיכה דיאנה", היא אומרת.

+ לחצו לצפייה > ( צילום: שי פרנקו, סגנון: גבע ורגב חזן )





את עודד קובו, בעלה ב־11 השנים האחרונות, איש עסקים ובנו של המיליארדר בבו קובו (שנשוי ל מירי בוהדנה) , הכירה כשהתחיל איתה באינסטגרם. תחילה סירבה לצאת איתו בגלל הפרש הגילים – קובו, שגדל רוב חייו בארצות הברית, מבוגר ממנה ב־15 שנה. לבסוף הפכו לזוג, ואחרי חמש שנים נישאו בניו יורק. היום הם הורים לאנאבל (10), דויד (9) ויונתן (5).

בבקרים התמסרה קובו לגידול ילדיה ובלילות שזרה לעצמה שרשראות מפנינים והצטלמה איתן. העוקבות שלה ראו וביקשו גם. קובו קנתה עוד סחורה והחלה למכור את עיצוביה. אחת הלקוחות הראשונות שלה הייתה רומר וויליס, בתו של השחקן ברוס וויליס. "היא ראתה באינסטגרם את התכשיטים ושאלה איך אפשר להזמין. שלחתי לבעלי צילום מסך של העמוד שלה ושאלתי למה יש לה כל כך הרבה עוקבים, והוא אמר: 'את רצינית? זו הבת של ברוס וויליס'. שלחתי לה בדואר את מה שהזמינה והוספתי עוד כמה פריטים. היא העלתה ותייגה אותי. הייתי בשוק.

"כשהתחלתי עם התכשיטים אני הייתי הכול - צלמת, שירות לקוחות, יוצרת התוכן, אחראית על ההזמנות והוצאת המשלוחים. כשהגיעה ההתפוצצות נלחצתי בהתחלה. אמרתי 'רגע רגע, אני בנויה לזה?'. נשמתי והמשכתי. הרבה פעמים הקדמתי את זמני וידעתי להביא את הטרנד קצת לפני המעצבים הבינלאומיים, והלקוחות סמכו עליי".

+ לחצו לצפייה > ( צילום: שי פרנקו, סגנון: גבע ורגב חזן )





ב־7 באוקטובר קובו נחתה בדיוק מביקור בדובאי, היישר בביתה בהרצליה פיתוח. חודש לאחר מכן היא ומשפחתה עזבו את הארץ למיאמי ולא חזרו. בתקופה שלאחר המלחמה עסקה בהסברה והעבירה 20 אחוז מהכנסותיה באתר למטה החטופים. היא עיצבה צמיד צהוב משולב פנינים לאתר טרמינל X שהכנסותיו הועברו למטה ותרמה חליפות טרנינג לחיילים בצפון. "מהרגע הראשון גייסתי כל כלי שהיה לי ביד", היא אומרת.

היום היא מנהלת את העסק שלה מביתה במיאמי, בשילוב ביקורים בארץ וכאמור, אימהות לשלושה ילדים – ומתנהלת ללא או־פר, לדבריה. בארץ היא מנהלת מפעל לוגיסטי, מעסיקה עובדים, עובדת מול ספקים ומרחיבה את המותג בהתמדה גם אל חו"ל.

ספגת ביקורת על כך שעזבת את הארץ עם פרוץ המלחמה. "כל מי שמכיר אותי יודע שבעלי הוא אמריקאי ועשה עלייה אחרי שהתחתנו. הוא ויתר על החיים שהכיר כדי לבנות איתי בית בישראל, אבל הרבה זמן בער בו הרצון לחזור. המלחמה הציבה אותנו בצומת. ההחלטה להישאר בארצות הברית לא הייתה לי קלה, אבל היא הייתה משותפת לשנינו. אני לא צריכה להוכיח את הקשר שלי לארץ דרך מקום מגורים. אני מגיעה לישראל שלוש פעמים בשנה, והחיבור שלי לארץ לא תלוי בדבר".

+ לחצו לצפייה > אתי קובו ( צילום: שי פרנקו, סגנון: גבע ורגב חזן )





איך זה לנהל עסק ממרחק? "זה לא פשוט, כי שעות העבודה הפוכות. כשאצלי במיאמי בוקר, בארץ כולם כבר שפכו מנוע. אני מצליחה לתפוס את העובדים בקושי לשעה אחת טובה. במיאמי עובדים משני עד שישי ובארץ ביום חמישי כולם כבר נכנסו למוד של סוף שבוע. זה משאיר אותי עם ארבעה ימי עבודה ממשיים. זה לא אידיאלי, יש סטרס בשלוש השנים האחרונות וזה קשה. למזלי בניתי צוות קטן וטוב. גם בעלי נמצא לצידי, ומאפשר לי באמת להגשים את החלומות ולעשות את מה שאני רוצה מבחינת קריירה".

מה מניע אותך לעבוד קשה? "העשייה ממלאת אותי. היא מעניקה לי סיפוק, תחושת ערך וגם ביטחון. הצורך בביטחון מגיע אולי מהילדות. גדלתי להורים גרושים, ובתחילת הדרך אמא שלי הייתה תלויה באבא מבחינה כלכלית. יכול להיות שמשם נולד בי הרצון לדעת שתמיד אוכל לעמוד בזכות עצמי".

איזה עוד חלומות יש במגירה? "לפתח מוצרים לבית. הייתי רוצה להצליח לעשות הכול, והייתי שמחה לקבל הצעה ולמכור".

אקזיט? "זה באמת החלום, אבל אני לא עושה שום דבר בשביל זה".

2 צפייה בגלריה אתי קובו ( צילום: שי פרנקו, סגנון: גבע ורגב חזן )



