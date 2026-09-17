2. מוסיפים את השמן ומתחילים ללוש במהירות נמוכה. מוסיפים את המים בהדרגה, במהלך 4–5 דקות. הכמות הנחוצה עשויה להשתנות מעט בהתאם לסוג הקמח, לכן חשוב לבחון את הבצק: המטרה היא להגיע לבצק רך וגמיש, לא דביק או יבש, שמתנתק מדופן הקערה. כשהמים נטמעו והבצק במרקם הרצוי, לשים 5 דקות נוספות.