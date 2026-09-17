ההכנה
1. בקערת המיקסר מערבבים את החומרים היבשים: הקמח, השמרים, הסוכר והמלח.
2. מוסיפים את השמן ומתחילים ללוש במהירות נמוכה. מוסיפים את המים בהדרגה, במהלך 4–5 דקות. הכמות הנחוצה עשויה להשתנות מעט בהתאם לסוג הקמח, לכן חשוב לבחון את הבצק: המטרה היא להגיע לבצק רך וגמיש, לא דביק או יבש, שמתנתק מדופן הקערה. כשהמים נטמעו והבצק במרקם הרצוי, לשים 5 דקות נוספות.
3. מעבירים את הבצק לקערה משומנת קלות, מכסים ומתפיחים עד להכפלת הנפח (כשעה).
4. לאחר ההתפחה מחלקים את הבצק לכדורים שווים, בהתאם לכמות ולגודל החלות הרצוי. מרדדים כל כדור לרצועה ארוכה וקולעים את החלות בצורה הרצויה (ראו בהמשך).
5. מניחים את החלות הקלועות על תבנית תנור מרופדת בנייר אפייה. מכסים ומתפיחים בשנית במשך 45–60 דקות, עד שהן תפוחות ואווריריות.
6. בינתיים מחממים את התנור ל־180 מעלות, בתוכנית חום עליון־תחתון (סטטי).
7. אופים כ־25 דקות, או עד שהחלות שחומות ואפויות היטב.
אפשרויות לציפוי לפני האפייה:
- למראה כפרי - מקמחים את החלות קלות בעזרת מסננת לפני הכנסתן לתנור.
- למראה שחום ומבריק - מברישים בביצה טרופה. ניתן לפזר מעל שומשום, פרג, קצח או כל תוספת שאוהבים.
אחרי האפייה:
- להברקה - מברישים את החלות החמות במעט שמן זית מיד עם יציאתן מהתנור.
- למראה מבריק ותוספת מתיקות - מברישים את החלות החמות בסירופ סוכר (מרתיחים מים וסוכר ביחס של 1:1).