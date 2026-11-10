תצוגת סתיו־חורף 2026־2027 של מיו מיו בפריז: הקשת המשוננת, המוכרת גם בשם zigzag headband משנות ה־90 וראשית שנות האלפיים, חוזרת אל המסלול בניצוחו של מעצב השיער גידו פלאו וגונבת את ההצגה. פלאו, מסתבר, ידוע ביכולתו ליצור שיער שאינו בהכרח מלוטש או יפה במובן הקלאסי - אלא שיער שמספר סיפור. הקשת מצליחה לטשטש את הגבול שבין שובבות לאינטלקטואליות ומוכיחה שאת לגמרי יכולה להיות מתוחכמת גם בלי להיראות רצינית מדי. בזכות החשיפה המחודשת של מיו מיו בהובלתה של המעצבת מיוצ'ה פראדה, מה שהיה פעם אביזר פלסטיק זול וילדותי, קיבל לפתע חותמת של בית אופנה נחשק והפך לאלמנט שמאפשר לזהות עדכנות אופנתית בשניות.
את מוכרת לי מפעם
האופנה של השנים האחרונות מרבה לשאוב השראה מעשורים קודמים, והפעם היא חוזרת לא רק לבגדים אלא גם לחפצים הקטנים שליוו אותנו בילדות ובנעורים. קשת הפלסטיק והסיכות הצבעוניות מעלות אצלנו זיכרונות של בית ספר, תמונות משפחתיות וסרטי נעורים. כשאלו מופיעות בהקשר אופנתי מוקפד עם מודעות עצמית בוגרת, הן מקבלות משמעות חדשה: לא מדובר עוד בפריטים תמימים, אלא בבחירה מודעת שמשחקת עם הזיכרון והרגש שלנו.
מיו מיו, אגב, ממש לא היו הראשונים לעשות את זה. כבר בעונות קודמות קיבלו הסרטים, הפפיונים, הסיכות והקליפסים נוכחות בולטת על המסלולים ובאופנות הרחוב בערי הבירה הגדולות בעולם. גם קשת הזיגזג הפציעה פה ושם להופעות אורח על המסלולים לאורך השנים. לאורך כל הדרך לא היה מדובר באביזרים פונקציונליים שנועדו להרחיק את השיער מהפנים, אלא בפריטים שמבקשים להגדיר את המראה ולהעניק לו אמירה אישית בעולם שבו נמאס לראות עוד מאותו הדבר. באופן לא מפתיע, הסטריט סטייל הקופנהגני הקליל היה זה שהוביל את המגמה, כאשר אביזרי שיער צבעוניים ורומנטיים השתלבו במראה היומיומי של אורחות התצוגות והפכו לחלק בלתי נפרד מהשפה האופנתית שלהן. אבל זה ממש לא נשאר רק שם: אסתטיקת ה־Girlhood שחוגגת ילדות ונעורים, הצליחה להדביק בקסם השובבי שלה גם את הפאשניסטות חמורות הסבר של פריז או את אלו הקוליות של ניו יורק. הן נפלו זו אחר זו בקסם של סיכת שיער ענקית שמאפילה על האאוטפיט או קשת ורדרדה שהייתה מושכת באותה מידה גם את עצמך בת השש.
מהי הדרך העכשווית לענוד את האביזרים האלה?
ובכן, התשובה נמצאת בניגודים: קשת משוננת עם שיער מעט פרוע, סיכת מתכת לצד תסרוקת אסופה ברישול מכוון או פפיון רומנטי עם בגדים בעלי קווים חדים, לגמרי יעשו את העבודה. גם החומר והגימור משנים את האמירה: פלסטיק צבעוני יוצר אפקט שובב, בעוד שמתכת או אבן יעניקו לאביזר תחושה בוגרת ומלוטשת יותר.
בסופו של דבר, הקאמבק הנוכחי של אביזרי השיער מספר משהו על האופנה עצמה: בעידן שבו אנשים מעתיקים זה מזה וקשה כבר להבחין מי המקור ומי החיקוי, דווקא הפרטים הקטנים מאפשרים לנו להציג אישיות באופן אותנטי ובלי להחליף את כל המלתחה. הם מזכירים לנו שסטייל לא נמדד רק במחיר התיק או בשם המותג, אלא גם ביכולת שלנו לבחור פריט מפתיע ולשלב אותו בדרך אישית, חדשה.
סוד הקסם של קשת הזיגזג
למה היא חזרה אלינו בכזו עוצמה דווקא עכשיו?
1. זה אביזר יומיומי, זול ונטול יומרות, שהפך לסמל של שנות ה־90 וראשית שנות האלפיים. כשהוא מופיע לצד בגדי מעצבים ובתסרוקות שעוצבו בקפידה, הוא יוצר את המתח המבוקש בין הילדותי לבוגר, בין המוכר למפתיע ובין אופנה גבוהה לחיים עצמם.
2. היא מזוהה עם התארגנות פרקטית ומהירה, אבל השימוש שלה על המסלול אפילו על שיער קצרצר מוכיח שהיא לא משמשת רק למטרה פונקציונלית, אלא בעיקר כקישוט והצהרה אופנתית.
3. היא לא נראית כמו פריט שנועד להרשים: היא לא נולדה כאביזר יוקרה ולא הייתה מזוהה עם מעצב מסוים. למעשה, מיו מיו מעניקה לה הקשר חדש, בלי למחוק את המקור העממי שלה.