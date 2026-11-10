תצוגת סתיו־חורף 2026־2027 של מיו מיו בפריז: הקשת המשוננת, המוכרת גם בשם zigzag headband משנות ה־90 וראשית שנות האלפיים, חוזרת אל המסלול בניצוחו של מעצב השיער גידו פלאו וגונבת את ההצגה. פלאו, מסתבר, ידוע ביכולתו ליצור שיער שאינו בהכרח מלוטש או יפה במובן הקלאסי - אלא שיער שמספר סיפור. הקשת מצליחה לטשטש את הגבול שבין שובבות לאינטלקטואליות ומוכיחה שאת לגמרי יכולה להיות מתוחכמת גם בלי להיראות רצינית מדי. בזכות החשיפה המחודשת של מיו מיו בהובלתה של המעצבת מיוצ'ה פראדה, מה שהיה פעם אביזר פלסטיק זול וילדותי, קיבל לפתע חותמת של בית אופנה נחשק והפך לאלמנט שמאפשר לזהות עדכנות אופנתית בשניות.

תצוגת סתיו־חורף 2026־2027 של מיו מיו בפריז: הקשת המשוננת, המוכרת גם בשם zigzag headband משנות ה־90 וראשית שנות האלפיים, חוזרת אל המסלול בניצוחו של מעצב השיער גידו פלאו וגונבת את ההצגה. פלאו, מסתבר, ידוע ביכולתו ליצור שיער שאינו בהכרח מלוטש או יפה במובן הקלאסי - אלא שיער שמספר סיפור. הקשת מצליחה לטשטש את הגבול שבין שובבות לאינטלקטואליות ומוכיחה שאת לגמרי יכולה להיות מתוחכמת גם בלי להיראות רצינית מדי. בזכות החשיפה המחודשת של מיו מיו בהובלתה של המעצבת מיוצ'ה פראדה, מה שהיה פעם אביזר פלסטיק זול וילדותי, קיבל לפתע חותמת של בית אופנה נחשק והפך לאלמנט שמאפשר לזהות עדכנות אופנתית בשניות.

תצוגת סתיו־חורף 2026־2027 של מיו מיו בפריז: הקשת המשוננת, המוכרת גם בשם zigzag headband משנות ה־90 וראשית שנות האלפיים, חוזרת אל המסלול בניצוחו של מעצב השיער גידו פלאו וגונבת את ההצגה. פלאו, מסתבר, ידוע ביכולתו ליצור שיער שאינו בהכרח מלוטש או יפה במובן הקלאסי - אלא שיער שמספר סיפור. הקשת מצליחה לטשטש את הגבול שבין שובבות לאינטלקטואליות ומוכיחה שאת לגמרי יכולה להיות מתוחכמת גם בלי להיראות רצינית מדי. בזכות החשיפה המחודשת של מיו מיו בהובלתה של המעצבת מיוצ'ה פראדה, מה שהיה פעם אביזר פלסטיק זול וילדותי, קיבל לפתע חותמת של בית אופנה נחשק והפך לאלמנט שמאפשר לזהות עדכנות אופנתית בשניות.