שטרודל תפוחים בבצק גבינה

ההכנה
1. הבצק: שמים את כל מרכיביו בקערת מעבד המזון או המערבל עם וו הגיטרה ומעבדים לבצק אחיד. מוציאים, אוספים לחתיכה אחת ופוחסים אותה. עוטפים בניילון ומצננים במקרר כחצי שעה.
2. המלית: קולפים את התפוחים, מגלענים אותם ופורסים לפרוסות דקות. מעבירים לקערה, מוסיפים את מיץ הלימון, הסוכר והקינמון ומערבבים היטב.
3. מחממים את התנור ל־175 מעלות, מומלץ במצב טורבו.
4. הרכבת השטרודל: פורשים נייר אפייה על משטח העבודה ומקמחים אותו קלות. מרדדים עליו את הבצק למרובע גדול (כמעט במידות הנייר) בעובי כ־3 מ"מ. מניחים לאורך אחת הצלעות הארוכות את המלית (ללא נוזלים מהקערה). מקפלים עליה את השוליים מימין ומשמאל ומגלגלים, בעזרת נייר האפייה, לגליל. בעזרת מזלג יוצרים חורים על פני הבצק. מברישים בביצה הטרופה. מעבירים את המאפה, אפשר עם נייר האפייה, לתבנית תנור.
5. אופים כ־40 דקות, עד שהשטרודל זהוב. מוציאים ומצננים 10 דקות לפחות בטמפרטורת החדר. מפזרים אבקת סוכר ומגישים.
- איך שומרים? עד 4 ימים, במקרר. מחממים במיקרוגל.