שטרודל תפוחים בבצק גבינה

: שמים את כל מרכיביו בקערת מעבד המזון או המערבל עם וו הגיטרה ומעבדים לבצק אחיד. מוציאים, אוספים לחתיכה אחת ופוחסים אותה. עוטפים בניילון ומצננים במקרר כחצי שעה.

: שמים את כל מרכיביו בקערת מעבד המזון או המערבל עם וו הגיטרה ומעבדים לבצק אחיד. מוציאים, אוספים לחתיכה אחת ופוחסים אותה. עוטפים בניילון ומצננים במקרר כחצי שעה.

1. הבצק : שמים את כל מרכיביו בקערת מעבד המזון או המערבל עם וו הגיטרה ומעבדים לבצק אחיד. מוציאים, אוספים לחתיכה אחת ופוחסים אותה. עוטפים בניילון ומצננים במקרר כחצי שעה.