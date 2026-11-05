היא: אליאנה ברבל (36), יזמית בתחום ההיכרויות, שותפה במיזם החדש Tandu הוא: דודי רדושיצקי (35), בעל סטודיו Mudito-Agents לבניית מערכות וסוכני AI לעסקים הם: בזוגיות ארבע שנים, הורים לדניאל בן השנה, גרים בתל אביב

לפני שהכרנו

אליאנה: "כרווקה, במשך כמה שנים השתמשתי באפליקציות, בעיקר בטינדר. זה היה כמו משחק בשבילי, כלי בשביל לדאוג שכל הזמן יש לפחות גבר או שניים ש'מחזרים' אחריי ושכמעט בכל שבוע יהיה דייט או שניים בלו"ז. היו לי גם כמה מערכות יחסים ארוכות.

"מצד שני, היה לי עומס ובלגן בראש בגלל הידיעה שכל הזמן יש עוד אופציות. יכולתי לצאת עם מישהו לדייט, ללכת לשירותים ולהיכנס שוב לטינדר כדי לראות אם איזה מאץ' אחר אולי שלח לי הודעה. זה היה מטורף. סתם בשביל הקוריוז, בחודש אחד סטנדרטי בטינדר ראיתי 2,888 פרופילים. הייתי מכורה לאפליקציות ומצד שני שנאתי את זה, כי הבנתי שאף אחד לא נותן צ'אנס אמיתי".

היזמות

אליאנה: "לפני חמש שנים וחצי התפטרתי מהסטארט־אפ שעבדתי בו. התחלתי לחשוב על נושא האפליקציות ואמרתי לעצמי שלא הגיוני שזו הדרך הכי טובה למצוא אהבה כיום. כך הקמתי את 'אלי הבוטית', פלטפורמה להיכרויות דרך חברים באמצעות בוט בווטסאפ וחיבור לאנשי הקשר בטלפון. זה היה להיט, ובשיא היו לי 10,000 איש רשומים. מאות זוגות נוצרו ועשרות ילדים נולדו בזכות המיזם. עד היום מזהים אותי ברחוב כ'אלי הבוטית' ואומרים לי: 'לחברה שלי בדיוק נולד ילד דרכך'.

"בשלב הזה הרגשתי שכבר לא מתאים שאשתמש באפליקציות. הרגיש לי צבוע להמשיך להשתמש בהן כשאני מנסה לשכנע את העולם להכיר בצורה אחרת. אז התנתקתי, וברגע אחד נהיה ריק - אין יותר מאצ'ים, אין יותר צ'אטים עם כמה גברים במקביל. כלום. נאדה. פתאום הרגשתי לבד בעולם. זו הייתה גמילה לכל דבר. הייתי צריכה להתרגל לשקט הזה, ודווקא מתוכו נהייתה איזו צלילות שאפשרה לי לתת הזדמנות אמיתית לאנשים שנקרו בדרכי".

ההיכרות

אליאנה: "פעמיים־שלוש בשבוע ישבתי בבר השכונתי 'פוסטר', ליד הבית, לפעמים לבד".

דודי: "גרתי קרוב לבר וביליתי שם הרבה. ברור ששמתי לב לאליאנה, היא יפהפייה. כשחיפשתי השלמת הכנסה, הציעו לי לעבוד שם כברמן".

אליאנה: "יום אחד ישבתי על הבר וקלטתי ברמן חדש. אהבתי את מה שראיתי ומשהו זז אצלי. כשהיו לנו אינטראקציות, הרגשתי שיש שם כימיה, איזה חשמל שעבר בינינו, בלי הרבה מילים. משהו במבטים".

דודי: "מהרגע שהתחלנו לדבר הייתה שם אנרגיה חזקה מאוד. חיפשתי קשר רציני והתחלתי לחשוב על הפוטנציאל בינינו".

אליאנה: "הפריע לי שהוא ברמן, כי בגיל הזה רציתי להכיר גבר מבוסס מקצועית, אז התחלתי לגשש והתברר שהוא בכלל מתמחה במכון ויצמן. מעבר לזה, הייתה לי עוד בעיה - ידעתי שאם זה לא ילך בינינו, אצטרך להחליף בר או שיצטרכו לפטר אותו (צוחקת).

"ערב אחד הוא ניגש אליי ליד השירותים ושאל: 'אולי ניפגש פעם מחוץ לבר?'. זה כל כך הפתיע אותי שהתרגשתי רצח וגמגמתי. אמרתי שאני צריכה רגע לחשוב על זה. ואז כתבתי לו בפייסבוק שאני לא יכולה לצאת עם מישהו מהבר, כי אם זה לא ילך, זה ייצור סיטואציה לא נעימה.

"אחרי כמה זמן שמתי לב שאני מחכה לראות אותו בבר והבנתי שזה חזק ממני. ערב אחד הלכתי לשם והוא לא היה. שלחתי לו הודעה: 'אני בבר ואתה לא פה'. הוא ענה שהוא בבית. שאלתי אם ירצה שאקפוץ אליו והוא ענה 'בטח'. הבאתי בקבוק יין, שתינו במרפסת ונשארנו מחובקים על הספה עד שלוש לפנות בוקר. זה היה דייט מושלם, ומאז לא נפרדנו. אחרי שבוע הוא קנה לי מברשת שיניים ואחרי חצי שנה עברנו לגור יחד אצלו".

הצעת הנישואים

אליאנה: "לשנינו היה ברור שזה זה. התחלנו לדבר על ילדים והוא הבין שהוא צריך לעשות את הצעד שלפני. היה לו קצת קשה לקבל את ההחלטה הסופית".

דודי: "ידעתי שאני רוצה להתחתן עם אליאנה, אבל היה לי קצת קשה עם המחשבה להציע למישהי שהכרתי לא מזמן, לחיות איתי כל החיים. היא פיזרה רמיזות שזה צריך לקרות, ובסופו של דבר הצעתי אחרי שנה וחצי יחד".

אליאנה: "הוא ארגן במרפסת מוזיקה ושוקולדים, עצם לי את העיניים, הוביל אותי לשם והציע לי. זה היה מאוד פשוט, אבל מאוד אנחנו".

החתונה

אליאנה: "לא היינו בעניין של אירוע גדול. היו לנו כרטיסי טיסה לקוסטה בראווה, אז החלטנו לעשות טקס חתונה אינטימי על החוף, רק הוא ואני. הבאתי שמלת כלה מהארץ, הוא לבש בגדים יפים ושכר צלמת שתתעד את הכול. הקראנו אחד לשני דברים ושמנו אחד לשני טבעת. הרגשנו מפוצצים באהבה. כבר הייתי בהיריון, אז זה היה עוד יותר מרגש. בכינו מהתרגשות. ההורים מאוד שמחו בשבילנו".

דודי: "לפני שנה נולד הילד שלנו וקראנו לו דניאל, על שם סבא שלי, דן, שנפטר בשיא המלחמה".

המיזם החדש

אליאנה: "את 'אלי הבוטית' סגרתי אחרי שלוש שנים. ביולי האחרון החלטתי להקים פלטפורמת היכרויות חדשה, שתנצל את היכולות של ה־AI ותאפשר לאנשים להכיר בטוב, בכבוד ובתחושת ביטחון, עם אפשרות לתת צ'אנס אמיתי. דודי ייעץ לי מתוך הניסיון שלו בתחום. כך הקמתי עם שותף את Tandu, שדכנית אישית מבוססת בינה מלאכותית שמכירה אותך, מחפשת עבורך ומלווה אותך עד למציאת זוגיות. ההשקה הרשמית היא ממש עכשיו" (ב־3.11, י"ג).

השורה התחתונה

אליאנה: "מערכת היחסים שלנו היא כזו שחלמתי עליה במשך הרבה שנים. היא לא מושלמת, אבל היא ללא ספק הכי טובה שאי פעם הייתה לי. האם הייתי מחליקה את דודי ימינה בטינדר? הוא צעיר ממני בשנה. הוא אפילו לא היה עובר את מסננת הגיל הראשונית ששמתי שם".