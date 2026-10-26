זו ממש לא עוד פסטה ברוטב רוזה. לפני שנים עבדתי במסעדת גוצ'ה בתל אביב, והמנה האהובה עליי בתפריט הייתה דומה לזו. בהשראתה, פיתחתי את המתכון שיש בו סלמון מעושן ואבקת דאשי. זאת מנה מלאת טעם, יש בה מליחות עדינה וטאץ' מעושן, והיא מושלמת בסתיו, כשכבר מתחשק לאכול משהו חם.
טיפים:
  • דאשי היא אבקת תבלין שמבוססת על דגים ומוסיפה מלא אומאמי. תמצאו אותה במדף האסייתי. אפשר בלעדיה, אבל אני מאוד ממליצה להחזיק אותה בבית ולהשתמש בה גם להעשרת תבשילים, מרקים ורטבים.
  • את הסלמון מוסיפים אחרי כיבוי האש, כדי שהרוטב יעניק לו חימום עדין, בלי לייבש אותו.
פסטה ברוטב רוזה וסלמון מעושן
כשר
חלבי
זמן הכנה
25 דקות
זמן כולל
25 דקות
דרגת קושי
קלה
כמות מצרכים
14
פסטה ברוטב רוזה וסלמון מעושן
(צילום: דנה רייכר)
מצרכים
3
סועדים
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כ־250 גרם פסטה יבשה
שמן זית לטיגון
1 בצל, קצוץ
2 עגבניות, קצוצות
2 שיני שום, קצוצות
100 גרם רסק עגבניות
קורט מלח
1 כפית דאשי (ראו טיפ)
1 כף סוכר שטוחה
1 כוס מים
250 מ"ל שמנת לבישול
100 גרם סלמון מעושן, חתוך לקוביות
1 חבילת עירית, קצוצה
פרמזן מגורר, בנדיבות, להגשה
0
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ההכנה
1. בסוטאז' רחב נחמם שמן זית ונטגן את הבצל עד הזהבה. נוסיף את העגבניות והשום ונטגן כ־5 דקות. נוסיף את רסק העגבניות, המלח, הדאשי, הסוכר והמים, נערבב ונביא לרתיחה. נכבה את האש ונטחן את הרוטב בבלנדר מוט. נטעם ונתקן תיבול. נוסיף את השמנת, נערבב ונבשל עוד 2 דקות.
2. במקביל נבשל את הפסטה בהתאם להוראות, עד שהיא אל־דנטה. נסנן.
3. נכבה את האש מתחת לסיר הרוטב ונוסיף לו את הסלמון המעושן ו־3/4 מכמות העירית. נוסיף את הפסטה ונערבב.
4. נעביר לצלחות, נפזר את יתרת העירית ונגרר פרמזן בנדיבות.
  • דנה רייכר היא בלוגרית אוכל המתמחה במטבח האסייתי. אינסטגרם: danareicher, טיקטוק: dana_reicher
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