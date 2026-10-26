זו ממש לא עוד פסטה ברוטב רוזה. לפני שנים עבדתי במסעדת גוצ'ה בתל אביב, והמנה האהובה עליי בתפריט הייתה דומה לזו. בהשראתה, פיתחתי את המתכון שיש בו סלמון מעושן ואבקת דאשי. זאת מנה מלאת טעם, יש בה מליחות עדינה וטאץ' מעושן, והיא מושלמת בסתיו, כשכבר מתחשק לאכול משהו חם.
טיפים:
- דאשי היא אבקת תבלין שמבוססת על דגים ומוסיפה מלא אומאמי. תמצאו אותה במדף האסייתי. אפשר בלעדיה, אבל אני מאוד ממליצה להחזיק אותה בבית ולהשתמש בה גם להעשרת תבשילים, מרקים ורטבים.
- את הסלמון מוסיפים אחרי כיבוי האש, כדי שהרוטב יעניק לו חימום עדין, בלי לייבש אותו.
ההכנה
1. בסוטאז' רחב נחמם שמן זית ונטגן את הבצל עד הזהבה. נוסיף את העגבניות והשום ונטגן כ־5 דקות. נוסיף את רסק העגבניות, המלח, הדאשי, הסוכר והמים, נערבב ונביא לרתיחה. נכבה את האש ונטחן את הרוטב בבלנדר מוט. נטעם ונתקן תיבול. נוסיף את השמנת, נערבב ונבשל עוד 2 דקות.
2. במקביל נבשל את הפסטה בהתאם להוראות, עד שהיא אל־דנטה. נסנן.
3. נכבה את האש מתחת לסיר הרוטב ונוסיף לו את הסלמון המעושן ו־3/4 מכמות העירית. נוסיף את הפסטה ונערבב.
4. נעביר לצלחות, נפזר את יתרת העירית ונגרר פרמזן בנדיבות.
- דנה רייכר היא בלוגרית אוכל המתמחה במטבח האסייתי. אינסטגרם: danareicher, טיקטוק: dana_reicher
- לחצו כאן לכל המתכונים של נבחרת המשפיעניות של "שף"