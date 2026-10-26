דאשי היא אבקת תבלין שמבוססת על דגים ומוסיפה מלא אומאמי. תמצאו אותה במדף האסייתי. אפשר בלעדיה, אבל אני מאוד ממליצה להחזיק אותה בבית ולהשתמש בה גם להעשרת תבשילים, מרקים ורטבים.