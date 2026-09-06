ד"ר ריבה אלטמן (53), פסיכותרפיסטית ומטפלת מינית, רכזת קורס העמקה במיניות האדם במרכז ללימודי המשך ברפואה באוניברסיטת תל אביב. נשואה + 2, גרה בקיבוץ בית גוברין.

היי ד"ר אלטמן. עד כמה נפוץ להשוות את בן או בת הזוג הנוכחיים לאקסים, בייחוד בכל מה שקשור לסקס? "זה בהחלט קיים, והרבה יותר ממה שאנשים חושבים. במחקר שפורסם ב־2017 ובדק 200 נשאלים, 85% מהם הודו שהם משווים את הסקס שלהם עם הפרטנר הנוכחי לזה שהיה להם עם פרטנרים אחרים. גם בקליניקה אני פוגשת את זה, אם כי לא תמיד אנשים ידברו על כך בנוכחות בן או בת הזוג. דווקא בשיחות אחד על אחד זה יכול לעלות.

"יש גם מי שכל כך חוששים מההשוואה, שהם מנסים מראש להימנע ממנה. למשל, אנשים עם מעט ניסיון מיני או חוסר ביטחון במיניות עשויים לחפש פרטנרים שגם להם אין הרבה ניסיון, כדי לנסות למנוע מלכתחילה את תחושת התחרות עם מי שהיה שם קודם".

2 צפייה בגלריה ד"ר ריבה אלטמן. "כדאי לבדוק למה ההשוואה עלתה דווקא עכשיו" ( צילום: אלבום פרטי )

למה אנחנו בכלל משווים? "השוואה היא דבר טבעי. אנחנו יצורים משווים כמעט בכל תחום בחיים. אפילו כשתינוק נולד, מיד שואלים למי הוא דומה. אנחנו לא מסתפקים בלהשוות את בן הזוג הנוכחי לאקס. לפעמים אנחנו גם משווים את עצמנו לאקסים שלנו - האם הם מצאו זוגיות מהר יותר, האם הם מצליחים יותר או נראים טוב יותר - ולפעמים גם לפרטנר או לפרטנרית החדשים שלהם. עצם המחשבה שעולה לא צריך להבהיל אותנו".

אם אני משווה לאקס, זה אומר שמשהו לא בסדר בזוגיות או בסקס הנוכחיים? "לא בהכרח, אבל כדאי לעצור ולבדוק למה ההשוואה עלתה דווקא עכשיו. הרבה פעמים נגלה שמתחתיה נמצא צורך שלא מקבל כרגע מענה. אולי אני זקוקה ליותר קרבה, יותר חיזור, לסוג מסוים של מגע או למשהו אחר שהיה לי בעבר.

"זה גם לא אומר בהכרח שאני מתגעגעת לאקס ורוצה לחזור אליו. מצד שני, מותר גם להתגעגע. אדם שהיה משמעותי בחיים שלנו לא הופך בהכרח לרע רק מפני שהקשר נגמר. אבל אם ההשוואה עולה סביב משהו שהיה לי טוב בעבר וחסר לי כיום, השאלה החשובה היא מה הצורך שהיא מסמנת".

"זה עלול לייצר קנאה וחרדת ביצוע. בן הזוג עלול להרגיש שהוא מתחרה ביריב מהעבר שאין לו שום דרך אמיתית להתמודד מולו"

אז מה לא כדאי לעשות כשההשוואה הזאת עולה? "לא להגיד לבן או בת הזוג: 'האקס שלי היה טוב יותר במיטה', ובטח לא להשוות פרטים מיניים כמו גודל, משך החדירה או ביצועים. אמירה כזאת עלולה להיות הרסנית מאוד, משום שאי אפשר לעשות לה Delete אחרי שנאמרה. או כמו ששלומי שבן שר: 'כשאת במיטה שלי אל תדברי על אריק'.

"כשמדברים על הסקס שהיה עם האקס זה עלול לייצר קנאה וחרדת ביצוע. בן הזוג עלול להרגיש שהוא מתחרה ביריב מהעבר שאין לו שום דרך אמיתית להתמודד מולו, ואז המיניות עצמה הופכת להיות זירת ביצועים והשוואות במקום למרחב בטוח ואינטימי".

ומה כן כדאי לעשות? "אם ההשוואה עדיין נמצאת בראש, קודם כול לא חייבים להגיד אותה. במקום זאת כדאי לשאול: מה חסר לי עכשיו? מה הייתי רוצה לקבל יותר? ואז לתקשר את הצורך עצמו.

"אפשר לומר, 'אני רוצה יותר עדינות', 'אני צריכה יותר רכות', 'יותר עוצמה' או 'יותר פראיות'. כלומר, לדבר על מה שאני רוצה עם הפרטנר הנוכחי ולא להשתמש באדם מהעבר כאמת מידה. גם אין טעם להילחם בעצם המחשבה. אם אגיד לך לא לחשוב על משהו, זה בדרך כלל לא יגרום לו להיעלם. עדיף לזהות את המחשבה ואת הרגש שמגיע איתה ולשאול מה הם מנסים לספר לי".

ומה אם כבר אמרתי לבן הזוג שהאקס היה טוב ממנו? "להתנצל, בלי להצטדק ובלי להסביר למה אמרתי את זה. צריך להכיר בכך שזו אמירה פוגעת מאוד, ולהביא בחשבון שלפעמים יידרש זמן כדי לשקם את הפגיעה.

"נתקלתי בקליניקה במקרים שבהם משפט כזה ממש יצר חרדת ביצוע ופגע בתפקוד המיני, והשיקום היה תהליך ממושך. עדיף לא להוסיף, 'כן, אבל אז הייתי צעירה יותר' או כל הסבר אחר. בשלב הזה ההסברים רק עלולים להעמיק את הפגיעה".