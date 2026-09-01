אם אתן לא כלולות בין מאות אלפי העוקבים של שירה בר מזרחי (32), אתן מפספסות יוצרת תוכן עם אפיון קצת אחר. בר מזרחי מוכרת בעיקר בזכות סדרת הרשת הוויראלית שלה בטיקטוק ובאינסטגרם, אותה היא כותבת ומצלמת ובה היא מגלמת את כל הדמויות. מעבר לכך היא עוסקת באופנה ולייף סטייל, וגם משתפת בלי פילטרים את עברה שכולל התמודדות עם הפרעות אכילה. היא לא חוסכת פרטים בתהליך שהיא עוברת כדי להחלים, מה שמבדל אותה ומעניק לעמוד שלה עוד משמעות. נכנסנו עמוק לתוך הארון שלה והנה מה שמצאנו בו.

הצצנו לארון של שירה בר מזרחי









פריט יקר ללבי: "השמלה הזו, שאמא שלי קנתה לי לאירוע משפחתי. זה היה אחרי שאבא שלי נפטר, וזו השמלה האחרונה שקנו לי לפני שנכנסתי לאנורקסיה ובולימיה. סבלתי מהפרעות אכילה מגיל 17 עד 23. אני אחרי זה, והתהליך עדיין קשה מאוד. המשמעות של השמלה היא שאני מאוד רוצה את המידה הזאת שהייתי בה לפני הפרעות האכילה. היא מסמלת תקופה של שינוי לרעה בחיים, אבל בכל רע יש גם טוב".

6 צפייה בגלריה "השמלה מסמלת תקופה של שינוי לרעה בחיים, אבל בכל רע יש גם טוב" ( צילום: קובי קואנקס )





פריט שאני מצטערת שקניתי: "החליפה הזאת בצבעי אדום־לבן, שעליה עדיין יש אטיקט. היא יפה, אבל זוכרים אותה ואי אפשר ללבוש אותה יותר מפעם אחת, וגם באופן כללי פה בארץ, לאן לובשים אותה? היא מרגישה לי קצת יותר אירופה. והכי גרוע שלבשתי אותה פעם אחת לסרטון, ולצלם איתה עוד פעם אי אפשר כי זה זכיר".

6 צפייה בגלריה "עדיין עם אטיקט" ( צילום: קובי קואנקס )





פריט שאני חורשת עליו: "קניתי את השמלה הזאת לפני שטסתי לתאילנד, והיא לא יורדת לי מהגוף. כמות הפעמים שהעוקבים שלי ראו אותה עליי מטורפת. בהתחלה היא הייתה לערב, אחרי זה ליום־יום, ואני לפעמים לובשת אותה גם לים. היא מיוחדת, אני מאוד אוהבת את הדיטיילז שלה, והכי חשוב - היא נוחה".

6 צפייה בגלריה "אוהבת את הדיטיילז שלה" ( צילום: קובי קואנקס )





הפריט האופטימי שלי: "השמלה הפרחונית הזאת. קניתי אותה בלוס אנג'לס, ובעיניי היא מסמלת את החזרה שלי לעצמי, לשירה. לוס אנג'לס היה מסע של חודשיים ומשהו, שבו הייתי שם לבד ובאמת הבנתי מי אני. קיבלתי את עצמי, והשמלה הזאת בעצם אומרת הכול: את האומץ להיות מי שאני וללבוש את מי שאני".

6 צפייה בגלריה "האומץ להיות מי שאני וללבוש את מי שאני" ( צילום: קובי קואנקס )





פריט שבחיים לא אזרוק: "הסריג הירוק הזה, שסבתא שלי סרגה לי כשהייתי בת ארבע. הוא בטוח קטן עליי, אבל הוא איתי מלא שנים ואני אוהבת אותו".

6 צפייה בגלריה הסריג שסבתא סרגה ( צילום: קובי קואנקס )