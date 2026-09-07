הגירושין הראשונים: הם התגרשו בטוב וחתמו על הסכם גירושין פשוט אצל מגשרת. ההסכם הסדיר את חלוקת הרכוש, המשמורת והמזונות של שני ילדיהם. בנוסף, נקבע בו כי כל אחד יישאר עם זכויותיו הפנסיוניות והסוציאליות.

בפועל: הם לא קיימו שום הוראה בהסכם הגירושין. מהר מאוד אחרי הגט הוא חזר הביתה והם שבו לנהל משק בית משותף. גם בפן הרכושי הם לא ביצעו אף סעיף בהסכם. חשבון הבנק שלהם נשאר משותף, הם שילמו ביחד את המשכנתה ולא ביצעו שום הפרדה רכושית.

שוב נישואין: בהמשך נולדה להם בת ולאחר מכן הם נישאו בשנית בחתונה צנועה, כששלושת ילדיהם תחת החופה. אבל הקשר לא שרד, וזמן לא רב אחרי הלידה הם שוב החליטו להיפרד.

הגירושין השניים: כבר היו פחות נעימים. היא פנתה אליי לצורך הייצוג, והשאלה המרכזית בתיק הייתה אם הסכם הגירושין עדיין בתוקף. האינטרס של הלקוחה שלי היה לבטל את ההסכם, כי היא ויתרה על חלקה בזכויותיו הפנסיוניות. יותר מזה: התברר בדיעבד כי במסגרת הגישור לא היה גילוי מסמכים ולמעשה הלקוחה שלי לא ידעה כלל על מה ועל כמה היא מוותרת.

בבית המשפט: טענתי כי בפועל בני הזוג ביטלו בהתנהגותם את הסכם הגירושין הראשון על אף הגט: הם חזרו לגור ביחד לאחר כמה חודשים, קיימו יחסי אישות, ניהלו חיים משותפים וצברו רכוש חדש במשך שנים. למעשה, המציאות החדשה יצרה מערכת זכויות וחובות שונה לחלוטין מזו שהייתה בעת הגירושין הראשונים. בנסיבות כאלה לא היה אפשר להסתמך על ההסכם הישן כאילו דבר לא השתנה. מתחילים כמעט מאפס.

המשמעות: נאלצנו לפתוח מחדש את כל הסוגיות - חלוקת הרכוש, בחינת הנכסים שנצברו לאחר שחזרו לחיות יחד, קביעת מזונות לילדים והסדרת זמני השהות. לא הסתמכנו על ההסכם הישן אלא בחנו את התא המשפחתי כפי שהיה ערב הפרידה השנייה.

בסופו של דבר: למזלם של בני הזוג, ובעיקר למזלם של הילדים, הצלחנו להגיע להסכם חדש וטוב ללא מאבק ממושך בבית המשפט. כך, לאחר משא ומתן ביני ובין עורך הדין של הבעל, חתמו בני הזוג על הסכם חדש שהתאים למציאות חייהם בהווה ושם במרכז את טובת הילדים. בהיבט הרכושי פנינו לאקטואר משותף שנתן לנו חוות דעת לאיזון משאבים, כולל זכויות פנסיוניות וסוציאליות של שניהם.

מה למדנו?

גם במסגרת גישור יש לקיים שקיפות מלאה וגילוי מסמכים. אל תוותרו על משהו בלי לדעת בדיוק על מה אתם מוותרים.