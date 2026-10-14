ברד פודינג עם פירות אדומים

ההכנה
- מחממים את התנור ל־180 מעלות ומשמנים את התבנית.
- שמים בקערה גדולה את הביצים, הסוכר, הקינמון ואבקת הפודינג וטורפים כדקה. מוסיפים את השמנת ומערבבים למרקם אחיד. חותכים את פרוסות החלה לפי הצורך, לחצאים או לרבעים. מכניסים אותן קערה ומוודאים שהבלילה מכסה אותן. מוסיפים כ־ 1/3 מכמות פירות היער.
- מוציאים את הפרוסות ומניחים אותן בתבנית בחפיפה זו לזו. יוצקים עליהן את הבלילה שנותרה בקערה ומפזרים את יתרת פירות היער.
- אופים 35-30 דקות, עד שהמאפה מזהיב. מוציאים ומגישים חם.
איך שומרים? עד יומיים, במקרר. מחממים לפני ההגשה.