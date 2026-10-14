ברד פודינג עם פירות אדומים
כשר
חלבי
זמן הכנה
10 דקות
זמן כולל
45 דקות
דרגת קושי
קלה
כמות מצרכים
7
ברד פודינג עם פירות אדומים
(צילום: בועז לביא)
מצרכים
1
סועדים
לוח המרת מידות
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10 פרוסות חלה או לחם בריוש
5 ביצים
1/2 כוס (100 גרם) סוכר
1/4 כפית קינמון טחון
1 כפית אבקת אינסטנט פודינג וניל
500 מ"ל שמנת מתוקה
כ־ 250 גרם פירות יער אדומים, קפואים
0
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ההכנה
  1. מחממים את התנור ל־180 מעלות ומשמנים את התבנית.
  2. שמים בקערה גדולה את הביצים, הסוכר, הקינמון ואבקת הפודינג וטורפים כדקה. מוסיפים את השמנת ומערבבים למרקם אחיד. חותכים את פרוסות החלה לפי הצורך, לחצאים או לרבעים. מכניסים אותן קערה ומוודאים שהבלילה מכסה אותן. מוסיפים כ־ 1/3 מכמות פירות היער.
  3. מוציאים את הפרוסות ומניחים אותן בתבנית בחפיפה זו לזו. יוצקים עליהן את הבלילה שנותרה בקערה ומפזרים את יתרת פירות היער.
  4. אופים 35-30 דקות, עד שהמאפה מזהיב. מוציאים ומגישים חם.
איך שומרים? עד יומיים, במקרר. מחממים לפני ההגשה.